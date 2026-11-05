Psychologin und Unternehmerin

Neugier, Vision und Mut

«Curiosidad para descubrir. Sentido para avanzar. Y valentía para crecer». Con estas palabras, la psicóloga y empresaria Carolina Altschwager Kreft describe su lema personal de vida. Tres conceptos que, en efecto, recorren como un hilo conductor su biografía: desde su historia familiar y su desarrollo profesional hasta su trabajo

actual con empresas y líderes.

Geboren wurde Carolina 1971 in Santiago. Als sie zwei Jahre alt war, lebte die Familie etwas mehr als ein Jahr in Deutschland, in Offenbach und Waldorf. Besonders gern erinnert sie sich jedoch an die Besuche bei ihrer Großmutter väterlicherseits, Gabriela Sprenger, genannt «Omi», in Quilpué. Carolinas Mutter war Grundschullehrerin, der Vater als Bauingenieur im Bergbau tätig.

Die Verbindung zu Deutschland reicht in ihrer Familie weit zurück. Die Geschichte der Familie Altschwager führt zurück nach Rostock. Von dort aus siedelte ein Familienzweig nach Norwegen. Carl Gustav Altschwager, Carolinas Urgroßvater, wurde in Oslo geboren, bevor es ihn nach Hamburg zog. Dort kam sein Sohn Einar zur Welt, der bereits als junger Mann nach Amerika aufbrach. Sein Weg führte ihn unter anderem nach Mexiko, Guatemala und Peru. Schließlich fand er 1910 in Valparaíso seine neue Heimat. Er war Kaufmann, aber zugleich ein leidenschaftlicher Naturfreund und nahm auf seinen Reisen stets eine schwere Kamera mit. Ein Teil seiner Arbeiten befindet sich heute im Museo Histórico Nacional. Auch die mütterliche Seite der Familie, Kreft, ist von Einwanderung geprägt. Die Familie Rosenkranz-Klugkist kam aus Deutschland nach Valparaíso und später nach Linares. Urgroßvater Wilhelm Heinrich Rosenkranz gründete dort eine Brauerei und später eine Fabrik für Rohre und Fliesen. Seine Frau Adelheid Klugkist etablierte das Rote Kreuz in Linares. Für Carolina Altschwager ist diese Mischung verschiedener Herkunftsgeschichten ein wichtiger Teil ihrer Identität. Besonders fasziniert sie der Mut ihrer Vorfahren, die den Ozean überquerten und in einer neuen Umgebung von vorne beginnen mussten.

Bei ihrer Berufswahl standen ihr zunächst mehrere Möglichkeiten offen: Biologie faszinierte sie, ebenso Agrarwissenschaften, Gentechnik und Medizin. Schließlich entschied sie sich für Psychologie an der Universidad de Chile. Ursprünglich wollte sie klinische Psychologin werden und spezialisierte sich auf Familientherapie. Gleichzeitig interessierten sie Sozialpsychologie und Kommunikation. Ein Wahlfach über Wirtschaftspsychologie eröffnete ihr schließlich eine neue Perspektive: Wie beeinflussen Erwartungen, Wahrnehmungen, Erfahrungen und Motivationen unsere wirtschaftlichen Entscheidungen? Von da an entwickelte sich ihr beruflicher Weg in Richtung Konsumentenverhalten, Marktforschung, Markenentwicklung und Kommunikation. Eine wichtige Rolle spielte dabei der renommierte chilenische Biologe und Philosoph Humberto Maturana, bei dem sie während ihres Studiums Unterricht hatte. Von ihm lernte sie vor allem, die eigene Rolle als Beobachterin der Wirklichkeit zu hinterfragen. Jeder Mensch lebt seine eigene Realität – eine Erkenntnis, die sie bis heute für eine wichtige Grundlage empathischer Führung hält. Weitere wichtige Mentoren wie Roberto Méndez bei Adimark, heute GfK, und Mauricio García bei Prolam Young & Rubicam gaben ihr Raum, eigene Ideen zu entwickeln und ihre Stimme zu finden.

Ein entscheidender Wendepunkt kam vor 18 Jahren. Nach einer schwierigen beruflichen Erfahrung beschloss sie, sich selbstständig zu machen. 15 Jahre lang hatte sie in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und die Sicherheit eines regelmäßigen Gehalts gekannt. Nun musste sie lernen, mit Unsicherheit zu leben.

Die Inspiration fand sie ausgerechnet in ihrer eigenen Familiengeschichte. Ihre Vorfahren hatten den Mut gehabt, einen Ozean zu überqueren und in einem fremden Land eine neue Existenz aufzubauen. Diesen Abenteuergeist wollte sie für ihren eigenen Schritt ins Unternehmertum nutzen. Heute begleitet sie bei der Unternehmensberatung Almabrands Firmen in Wachstums- und Veränderungsprozessen. Ein besonderes Anliegen ist ihr der Aufbau von Vertrauen – innerhalb von Organisationen ebenso wie zwischen Unternehmen und ihren Kunden. Auch die Frage, ob Arbeit für Menschen eine Quelle persönlicher Erfüllung sein kann, beschäftigt sie. Durch ihre Arbeit in Verwaltungs- und Aufsichtsräten möchte sie zudem den Menschen stärker ins Zentrum wirtschaftlicher Entscheidungen stellen. Gerade in Zeiten großer Unsicherheit und rascher Veränderungen seien langfristiges Denken, gute Fragen und Räume für Reflexion besonders wichtig.

Neben ihrer beruflichen Tätigkeit sind ihre drei Töchter Nicola (29), Antonia (27) und Amparo (20) ein zentraler Teil ihres Lebens. Gemeinsame Reisen, Kochen, Essen und lange Gespräche gehören zu ihren liebsten Aktivitäten. Zu Carolinas Hobbys zählen daneben Sport, Malen, Schreiben und Lesen.

Vor allem aber liebt sie es, immer wieder etwas Neues kennenzulernen. «Eine besondere Reise führte im vergangenen Jahr mit meinem damals 81 Jahre alten Vater und meinen beiden Geschwistern nach Deutschland. Er wollte seinen Kindern die Orte zeigen, die mit der Geschichte der Familie verbunden sind.» Mittelalterliche Städte, Burgen, Flüsse und die unterschiedlichen Landschaften beeindruckten Carolina Altschwager. Doch am wichtigsten war die gemeinsame Zeit: wieder für einen Moment Kind zu sein, miteinander zu lachen, über Dinge zu sprechen, die zuvor nie zur Sprache gekommen waren, und gemeinsam die Familiengeschichte neu zu entdecken.

Und damit schließt sich der Kreis zu ihrem Lebensmotto: «Neugier am Entdecken. Eine Vision, die voranbringt. Und Mut zum Wachsen.».

foto: privat