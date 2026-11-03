Zum 100. Todestag von Harry Houdini 

Der Meister der spektakulären Entfesselung

Esposas, cadenas, una reja cerrada o un tanque lleno de agua: donde otros no veían ninguna salida, para Harry Houdini recién comenzaba el verdadero desafío. El hombre capaz de liberarse de situaciones aparentemente imposibles se convirtió en uno de los magos más famosos de la historia. El 31 de octubre de 2026 se cumplen cien años de su muerte.

Houdini wurde am 24. März 1874 als Erik Weisz in Budapest geboren. Seine Familie wanderte in die Vereinigten Staaten aus, als er noch klein war. Schon früh faszinierte ihn die Welt der Zauberei. Er stammte aus bescheidenen Verhältnissen und arbeitete sich zu einem internationalen Bühnenstar empor. Seinen Künstlernamen wählte er in Anlehnung an den französischen Zauberkünstler Jean Eugène Robert – Houdin.

Seine Spezialität waren nicht allein Kartentricks oder optische Täuschungen, sondern spektakuläre Fluchten. Houdini ließ sich fesseln, in Ketten legen und einsperren – und befreite sich vor den Augen eines staunenden Publikums. Bei manchen Auftritten sprang er mit Handschellen von Brücken ins Wasser. Andere Male entkam er einer Zwangsjacke, während er kopfüber hoch über den Straßen hing. Auch sein berühmter Trick mit der verschlossenen, wassergefüllten Milchkanne wurde zu einem seiner Markenzeichen: Houdini musste sich daraus befreien, bevor ihm die Luft ausging.

Das Geheimnis seines Erfolgs lag nicht in übernatürlichen Kräften. Houdini verband körperliche Geschicklichkeit und Ausdauer mit genauer Vorbereitung, technischem Einfallsreichtum und einem ausgeprägten Gespür für Dramaturgie. Er verstand, wie man Spannung aufbaut und ein Publikum bis zum letzten Augenblick in Atem hält.

Die Gefahr gehörte zur Inszenierung – war aber bei manchen Vorstellungen durchaus real.

Ein Magier als Aufklärer

Houdini war nicht nur ein Meister der Illusion, sondern auch ein entschiedener Gegner von Menschen, die behaupteten, übernatürliche Kräfte zu besitzen. Besonders spiritistische Medien, die vorgaben, Kontakt zu Verstorbenen herstellen zu können, nahm er ins Visier. Mit seiner Erfahrung als Illusionist konnte er viele vermeintlich übernatürliche Phänomene als Tricks entlarven. Dabei geriet er sogar mit seinem Freund Arthur Conan Doyle aneinander, dem Schöpfer von Sherlock Holmes. Der Schriftsteller glaubte an spiritistische Kräfte, während Houdini überzeugt war, dass zahlreiche Medien Trauernde und Verzweifelte ausnutzten. Für den Künstler, der sein Publikum selbst täuschte, war die Grenze entscheidend: Auf der Bühne sollte Illusion unterhalten, außerhalb davon durfte sie nicht zur Ausbeutung werden.

Ein Ende ohne Entkommen

Houdinis Leben endete ausgerechnet zu Halloween. Im Oktober 1926 wurde er während eines Aufenthalts in Montréal von einem Studenten am Bauch getroffen, nachdem es um seine angebliche Widerstandsfähigkeit gegen Schläge gegangen war. Kurz darauf erkrankte er schwer. Am 31. Oktober starb er im Alter von 52 Jahren in Detroit an einer Bauchfellentzündung. Ob die Schläge zu seinem Tod beitrugen, ist umstritten; ein eindeutiger ursächlicher Zusammenhang gilt als nicht gesichert.

Harry Houdini konnte sich aus Ketten befreien, Schlösser überwinden und scheinbar unmöglichen Situationen entkommen. Doch seine größte Leistung bestand darin, Menschen staunen zu lassen, ohne selbst an Wunder glauben zu müssen. Hundert Jahre nach seinem Tod lebt die Faszination für den Mann weiter, der die Grenzen des Möglichen immer wieder infrage stellte.