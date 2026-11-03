Medizintourismus – ein wachsender Wirtschaftszweig

Immer mehr Menschen reisen für eine medizinische Behandlung ins Ausland. Was früher nur einigen Patienten vorbehalten war, hat sich zu einem internationalen Wirtschaftszweig entwickelt. Neben den Behandlungskosten spielen heute die medizinische Qualität, spezialisierte Angebote und eine umfassende Patientenbetreuung eine entscheidende Rolle.

Medizinische Reisen sind kein neues Phänomen. Schon in der Antike suchten Menschen Heilquellen und berühmte Heilzentren fern ihrer Heimat auf. Der moderne Medizintourismus entwickelte sich jedoch vor allem seit den 1990er Jahren und gewann mit der zunehmenden Globalisierung und dem Ausbau internationaler Flugverbindungen an Bedeutung. Seit den 2000er Jahren ist daraus ein eigenständiger Wirtschaftszweig entstanden.

Die Gründe für eine Behandlung im Ausland sind vielfältig. Manche Patienten suchen günstigere Eingriffe oder kürzere Wartezeiten, andere entscheiden sich bewusst für hoch spezialisierte Kliniken, moderne Behandlungsmethoden und eine anschließende Rehabilitation.

Nach Angaben der Medical Tourism Association, eines 2007 gegründeten internationalen Branchenverbands mit Sitz in den USA, reisen jährlich mehr als 18 Millionen Menschen für medizinische Behandlungen ins Ausland. Solche Schätzungen unterscheiden sich allerdings erheblich, je nachdem, welche Behandlungen berücksichtigt werden.

Auch Deutschland profitiert von dieser Entwicklung. Nach den letzten Erhebungen der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg kamen 2022 rund 182.200 Patienten aus 149 Ländern für eine medizinische Behandlung nach Deutschland. Das waren 17,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Lucienne Pernau-Khamisa, Director International Department

«Wir begleiten die Patienten durch den gesamten Prozess»

Alemania goza de un excelente prestigio internacional por la calidad de su atención médica. Lucienne Pernau-Khamisa dirige el departamento internacional del grupo alemán de clínicas Medical Park. En esta entrevista explica por qué pacientes de todo el mundo eligen Alemania para recibir tratamiento médico y qué servicios y posibilidades especiales les ofrece Medical Park.

Was zeichnet das deutsche Gesundheitssystem Ihrer Erfahrung nach besonders aus, insbesondere im Bereich der Rehabilitation?

Deutschland steht international für einen hohen medizinischen Standard, eine große fachliche Spezialisierung und eine qualitativ hochwertige Versorgung. In der Rehabilitation sehe ich eine besondere Stärke in der engen Zusammenarbeit von Ärzten, Therapeuten und Pflegekräften. Die Behandlungen werden individuell auf den einzelnen Patienten abgestimmt, mit dem Ziel, ihn so schnell wie möglich wieder in seinen Alltag zu integrieren.

Warum entscheiden sich internationale Patienten für eine medizinische Behandlung in Deutschland und speziell bei Medical Park? Aus welchen Ländern kommen sie?

Wir erhalten Anfragen aus vielen Ländern weltweit. Gleichzeitig erleben wir, dass auch das Verhältnis zwischen medizinischer Qualität und Behandlungskosten im internationalen Vergleich als sehr fair wahrgenommen wird.

Bei Medical Park kommt unsere Spezialisierung in der Rehabilitation hinzu. Seit 1977 konzentrieren wir uns auf diesen Bereich und verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und eine hohe fachliche Expertise.

Auf diese Expertise vertrauen auch zahlreiche international renommierte Sportler, die Medical Park für ihre Rehabilitation und den Weg zurück zu ihrer Leistungsfähigkeit nutzen.

Sie leiten das International Department von Medical Park. Welche Aufgaben übernimmt Ihre Abteilung bei der Betreuung internationaler Patienten? Wie ist der konkrete Ablauf, wenn sich ein Patient aus Chile für eine Behandlung bei Medical Park interessiert?

Der erste Schritt ist sehr unkompliziert: Der Patient oder seine Familie nimmt Kontakt mit unserem International Department auf und sendet uns die vorhandenen medizinischen Befunde.

Unser Team begleitet die Patienten durch den gesamten Prozess.

Das beginnt mit der Übermittlung der medizinischen Unterlagen. Wir stimmen diese mit unseren Ärzten ab und prüfen, welche Behandlung an welchem Standort von Medical Park für den Patienten geeignet ist. Bei komplexeren Diagnosen können wir auch bereits vorab ein persönliches Gespräch mit einem Arzt organisieren, sodass offene medizinische Fragen geklärt werden können.

Anschließend erstellen wir ein individuelles Behandlungsangebot inklusive eines Kostenvoranschlags und besprechen dieses direkt mit dem Patienten oder seiner Familie.

Danach kümmern wir uns um die weiteren organisatorischen Schritte.

Dazu gehört die Klärung der Finanzierung, beispielsweise als Selbstzahler oder über eine Versicherung, sowie die Beschaffung medizinischer Bescheinigungen, Visa-Unterlagen und anderer Dokumente, die für die Reise benötigt werden. Dabei helfen uns auch unsere langjährigen Kontakte zu Botschaften und anderen Institutionen.

Und selbstverständlich endet unsere Arbeit nicht mit der Ankunft in Deutschland. Während der gesamten Behandlung bleiben wir Ansprechpartner für den Patienten und seine Angehörigen und begleiten ihn bis zur Rückreise in sein Heimatland.

Mit welchen medizinischen Anliegen kommen internationale Patienten zu Medical Park? Welche Behandlungen und Rehabilitationsangebote sind besonders gefragt?

Das Spektrum ist sehr breit. Unsere besonderen Schwerpunkte liegen in der Orthopädie, Neurologie, Kardiologie, Sportmedizin, Inneren Medizin und Psychosomatik.

Patienten kommen beispielsweise nach Hüft- oder Knieoperationen, Wirbelsäuleneingriffen oder Sportverletzungen zu uns, bei neurologischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose oder Parkinson sowie nach kardiologischen Eingriffen. Darüber hinaus verfügen wir über ein spezialisiertes Schlaflabor, um Schlafstörungen gezielt behandeln zu lassen.

Medical Park St. Hubertus am Tegernsee, Bayern

Können Sie auch Patienten weiterhelfen, die zunächst eine Operation oder eine andere akutmedizinische Behandlung benötigen, bevor eine Rehabilitation beginnen kann?

Ja, selbstverständlich. Das ist sogar ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Wir beraten internationale Patienten nicht ausschließlich hinsichtlich der Rehabilitation, sondern betrachten die gesamte medizinische Behandlungskette.

Wir arbeiten mit einem großen Netzwerk von Akut- und Universitätskliniken zusammen. Dadurch können wir verschiedene medizinisch geeignete Möglichkeiten aufzeigen und anschließend den Übergang in die Rehabilitation bei Medical Park koordinieren. Für den Patienten bedeutet das vor allem, dass er sich nicht allein in einem für ihn fremden Gesundheitssystem orientieren muss.

Wie begleiten und unterstützen Sie internationale Patienten während dieses gesamten Prozesses?

Eine medizinische Reise nach Deutschland ist für einen Patienten und seine Familie tatsächlich eine große Entscheidung.

Deshalb legen wir großen Wert auf die persönliche Begleitung. Unser International Department ist bereits vor der Reise per E-Mail und Telefon erreichbar und unterstützt bei medizinischen Unterlagen, Behandlungsmöglichkeiten, Kostenfragen, notwendigen Dokumenten und der Organisation der Anreise.

Während der Behandlung bleiben wir in engem Kontakt mit dem Patienten und bei Bedarf auch mit seiner Familie.

Der Patient soll sich so auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: seine Behandlung und seine Genesung.

Weitere Informationen auf:

www.medicalpark.de

Die Fragen stellte Silvia Kählert

Medical Park – 13 Fachkliniken in Deutschland

Medical Park betreibt in Deutschland 13 Fachkliniken und drei ambulante Reha- und Therapiezentren mit Schwerpunkt auf Rehabilitation und Prävention. Im Mittelpunkt steht ein individuell ausgerichtetes Behandlungskonzept mit modernen Therapieverfahren und hohen Qualitätsstandards. Das medizinische Leistungsspektrum umfasst Neurologie, Orthopädie, Traumatologie, Sportmedizin, Kardiologie, Geriatrie, Onkologie und Psychosomatik. Mehr als 3.650 Mitarbeiter betreuen jährlich rund 70.000 Patienten. Die Einrichtungen befinden sich in verschiedenen Regionen Deutschlands, von den bayerischen Alpen und Seen bis nach Berlin.