Sample Page Title

Mit ganzheitlicher und zweisprachiger Bildung in die Zukunft

De 33 alumnos y tres cursos a una comunidad de más de 950 estudiantes. Deutsche Schule Chillán celebra 45 años de historia, reafirmando el sueño que dio origen al Colegio en 1981 y dando un nuevo paso en su desarrollo educativo como Colegio del Mundo del Bachillerato Internacional (IB).

Im Oktober 1981 beschloss eine Gruppe von Eltern unter der Leitung von Ernesto Jahn und Jorge Trucco, ein Schulprojekt nach dem Vorbild der Deutschen Schulen in Chile ins Leben zu rufen. Die Eltern verbanden gemeinsame Vorstellungen von der Ausbildung ihrer Kinder. So entstand die Deutsche Schule Chillán mit dem Ziel, eine zweisprachige Bildung anzubieten und eine Schulgemeinschaft aufzubauen, die auch 45 Jahre später weiterwächst und sich für die Zukunft aufstellt.

Der Sportplatz der Deutschen Schule Chillán

Die Anfangsjahre waren vom Enthusiasmus und Engagement der Gründer geprägt. Zunächst war die Schule in einem gemieteten Haus an der Avenida O’Higgins 1271 untergebracht. Im März 1982 begann der Unterricht mit gerade einmal 33 Schülern, verteilt auf drei Klassen: Präkindergarten, Kindergarten und die zweite Grundschulklasse. Mit den steigenden Schülerzahlen wurde es notwendig, einen dauerhaften Standort für die weitere Entwicklung des Schulprojekts zu finden.

Eine Schulgemeinschaft mit 950 Schülern

Der Vorstand der Deutschen Schule Chillán: Paula Morales (hintere Reihe), Vorstandsmitglied, und Jorge Grau, Schriftführer; Gerardo Casanueva (vordere Reihe), Schatzmeister, Cristóbal Costa, Vorsitzender, und Juan Francisco Albarracín, stellvertretender Vorsitzender

Für den Bau eines neuen Schulgebäudes erwarb die Schule vom Nationalen Institut für Agrarforschung (Instituto Nacional de Investigación Agrícola, INIA) ein 10.000 Quadratmeter großes Grundstück. Ein Teil der Flächen wurde anschließend verkauft, um den Bau des endgültigen Schulstandorts mitzufinanzieren. Am 22. Oktober 1988 wurde schließlich das neue Schulgebäude an der Flores Millán 1007 eingeweiht, wo sich die Schule bis heute befindet.

Seitdem hat die Deutsche Schule Chillán einen kontinuierlichen Wachstums- und Entwicklungsprozess durchlaufen. Aus den anfänglich 33 Schülern ist eine Schulgemeinschaft mit heute mehr als 950 Schülern geworden. Von der Spielgruppe bis zur elften Klasse gibt es inzwischen zwei Parallelklassen pro Jahrgang mit jeweils 33 Schülern. Im Jahr 2027 steht ein weiterer Meilenstein bevor: Erstmals wird die Schule auch zwei Abschlussklassen der zwölften Klasse haben und damit durchgehend zwei Parallelklassen pro Jahrgang anbieten.

Das Leitungsteam der Deutschen Schule Chillán: Claudia Bravo (hintere Reihe), stellvertretende pädagogische Leiterin der Oberstufe, Constanza Lama, Aufnahme und Kommunikation, und Marcia López, stellvertretende pädagogische Leiterin der Vorschule und Grundschule; Mayling Toledo (vordere Reihe), stellvertretende Leiterin für Erziehung und schulisches Zusammenleben, Felipe Catalán, stellvertretender Leiter für Verwaltung, Betrieb und Finanzen, Schulleiter Felipe Rössler und Constanza Chamorro, Gesamtkoordinatorin

Parallel zu diesem Wachstum hat die Schule ein Bildungsangebot entwickelt, das akademische Exzellenz, Wertevermittlung, Zweisprachigkeit und Weltoffenheit miteinander verbindet.

Der Sprachunterricht gehört seit der Gründung zu ihren besonderen Merkmalen. Heute wird Deutsch bereits ab der Spielgruppe und Englisch ab dem Präkindergarten unterrichtet. Damit sollen die Schüler sprachliche Kompetenzen erwerben, die ihnen die Orientierung in einem internationalen Umfeld erleichtern. Ergänzt wird der Unterricht durch die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse sowohl in Deutsch als auch in Englisch durch international anerkannte Zertifikate nachzuweisen.

Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen, die mit Deutschland verbunden sind. Seit 2015 unternehmen die Schüler der zehnten Klasse eine Studienreise nach Deutschland. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, ihren Aufenthalt durch einen Schüleraustausch vor oder nach der Reise zu verlängern.

Neuer Meilenstein «IB World School»

«Deutsch rockt» 2025: Die Schulband «Ohrwurm» der Deutschen Schule Chillán gewann den ersten Platz bei dem Wettbewerb der Deutschen Schulen. Schlagzeuger Joaquín Correa wurde zudem als bester Instrumentalist ausgezeichnet. Auf dem Foto: Musiklehrer Javier Avarias, Matías Correa, Joaquín Correa, Ignacia Piña, die deutsche Botschafterin Susanne Fries-Gaier, Isabella Vaccaro, Trinidad González, Francia Álvarez und Jorge Álvarez, Leiter der Deutschabteilung

Im Laufe der Jahrzehnte ist die Schule nicht nur hinsichtlich ihrer Schülerzahlen und Infrastruktur gewachsen. Auch ihr pädagogisches Konzept wurde kontinuierlich weiterentwickelt, um den Herausforderungen der jeweiligen Generationen gerecht zu werden.

Akademische Exzellenz ist dabei ein wichtiger Bestandteil ihrer Entwicklung geblieben. Seit mehr als zehn Jahren zählt die Deutsche Schule Chillán gemessen an den Ergebnissen der chilenischen Hochschulaufnahmeprüfung PAES zu den 100 besten Schulen des Landes. Diese langjährige akademische Leistung bildet die Grundlage für neue Herausforderungen und zusätzliche Bildungsmöglichkeiten.

Einen der bedeutendsten Meilensteine stellt nun die Aufnahme in die Gemeinschaft der IB World Schools dar. Damit vertieft die Schule ein Bildungskonzept, das kritisches Denken, selbstständiges Forschen und Hinterfragen, Kommunikationsfähigkeit, Eigenverantwortung, Kreativität und soziale Kompetenzen fördert.

Dieser Ansatz knüpft unmittelbar an das pädagogische Leitbild an, das die Schule in ihrer 45-jährigen Geschichte entwickelt hat. Ihr Bildungsauftrag legt den Schwerpunkt auf eine qualitativ hochwertige, konstruktivistisch ausgerichtete Bildung und die Förderung kritischen Denkens. Zugleich verfolgt sie das Ziel, junge Menschen mit einer soliden Werteorientierung und akademischen Ausbildung auf ein erfolgreiches Leben in einer globalisierten Welt vorzubereiten.

Im Mai dieses Jahres erhielt die Deutsche Schule Chillán die Zulassung zur Einführung des Diploma Programme des International Baccalaureate (IB). Damit wurde sie zur ersten Schule in der Region Ñuble, die diese internationale Anerkennung erhielt. Nach Angaben der Schule gehört sie nun zu den 36 entsprechend zertifizierten Bildungseinrichtungen in Chile und zu den 13 Deutschen Schulen des Landes mit IB-Anerkennung.

Grundsteinlegung für das neue Schulgebäude an der Flores Millán im Jahr 1987

Seit August nehmen Schüler der zehnten Klasse an diesem international anerkannten Bildungsprogramm teil. Das International Baccalaureate ist in mehr als 160 Ländern vertreten und wird nach Angaben der Schule von nahezu 6.000 Universitäten weltweit anerkannt.

Schulleiter Felipe Rössler erklärt dazu: «Als Institution haben wir über viele Jahre daran gearbeitet, ein Bildungsprojekt zu festigen, das auf akademischer Exzellenz und der ganzheitlichen Ausbildung unserer Schüler beruht. Mit dieser Zertifizierung können wir einen weiteren Schritt gehen und unseren Schülern neue Lernmöglichkeiten sowie ein Bildungsprofil mit internationaler Ausrichtung bieten.»

Eine Geschichte, die Generationen verbindet

Manuel Hilliger aus der Klasse 7 A qualifizierte sich für die südamerikanischen Schülermeisterschaften 2026 in der Leichtathletik.

45 Jahre nachdem sich eine Gruppe von Familien entschlossen hatte, für ihre Kinder ein neues Bildungsprojekt zu schaffen, setzen weitere Generationen ihr Vertrauen in die Deutsche Schule Chillán. Viele der heutigen Eltern sind selbst ehemalige Schüler und vertrauen nun der Schule die Ausbildung ihrer eigenen Kinder an. Darauf ist die Institution besonders stolz, denn es stärkt das Gefühl, weiterhin eine große Schulfamilie zu sein.

Die Räumlichkeiten haben sich verändert, Generationen von Schülern sind hinzugekommen und neue Herausforderungen entstanden. Doch das Ziel, das 1981 zur Gründung der Schule führte, ist geblieben: junge Menschen ganzheitlich auszubilden, ihnen eine zweisprachige Bildung zu vermitteln und sie darauf vorzubereiten, sich in einer zunehmend globalisierten Welt zurechtzufinden und ihre eigene Zukunft zu gestalten.

Zweifellos gibt es auch künftig noch viel zu tun. Gleichzeitig blickt die Schule mit großer Zufriedenheit auf das Erreichte zurück. Besonders stolz ist sie darauf, dass ihre Schüler die Werte und Grundsätze verkörpern, die die Deutsche Schule Chillán seit viereinhalb Jahrzehnten prägen.

Text: Deutsche Schule Chillán