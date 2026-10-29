Die AHK – für eine starke Partnerschaft mit Zukunft  

Interviews mit BASF, Ebury, EMIN und Siemens

Desde hace 110 años, la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria conecta a empresas y personas de ambos países. Pero ¿qué importancia tiene hoy la AHK Chile para sus socios, qué oportunidades ofrece la cooperación económica chileno-alemana y cuáles son sus deseos para el futuro? Con motivo de este aniversario, el «Cóndor» conversó con cuatro representantes empresariales: Allan Picoli (BASF Chile), Christian Candela (Siemens Chile), Erwin Hoehmann (EMIN Ingeniería y Construcción) y Alfonso Molinare (Ebury Chile, véase la página 12). En estas entrevistas, comparten sus experiencias con la Cámara, los beneficios de ser socios y sus perspectivas sobre el futuro de las relaciones económicas bilaterales.

BASF-Projekt «Plant of the Future»

BASF beschäftigt in Chile 179 Mitarbeiter am Bürostandort in Quinta Normal in Santiago sowie im Werk in Concón. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung nachhaltiger Lösungen, mit denen BASF seine Kunden bei der grünen Transformation unterstützt. Zu den wichtigsten Projekten zählt «Plant of the Future»: Das Werk für Dispersionen in Concón wurde aus fast 60 BASF-Standorten für eine Investition von einer Million Euro in die Automatisierung ausgewählt. Ziel ist es, die Produktion technologisch auf ein Niveau zu bringen, das den Standards in Deutschland entspricht.

BASF in Chile – seit 116 Jahren präsent

BASF está presente en Chile desde hace 116 años, más tiempo que en cualquier otro país de Sudamérica. El grupo químico alemán también mantiene una larga relación con la AHK Chile: es socio de la Cámara desde hace más de 70 años. En esta entrevista, su gerente general, Allan Picoli, habla sobre la importancia de esta alianza, las nuevas tecnologías y las oportunidades que ofrece el desarrollo sostenible.

Zur Person: Allan Picoli ist seit 2025 Geschäftsführer von BASF Chile und leitet zugleich den Geschäftsbereich Dispersionen und Pigmente. Der brasilianische Chemieingenieur verfügt über 24 Jahre Berufserfahrung und hatte verschiedene Führungspositionen bei BASF in Südamerika inne. Von 2018 bis 2023 verantwortete er den Geschäftsbereich Tenside in Südamerika, bevor er 2024 die Leitung des Bereichs Dispersionen, Harze und Additive für Chile und Peru übernahm.

Foto: Basf

72 Jahre AHK-Mitgliedschaft

Uns verbindet eine lange gemeinsame Geschichte, denn wir sind bereits seit 1954 Mitglied der AHK Chile. BASF blickt auf 116 Jahre in Chile zurück, während die Kammer in diesem Jahr ihr 110-jähriges Bestehen feiert. Wir sind also gemeinsam gewachsen. Was uns damals zusammengeführt hat und bis heute verbindet, ist die gemeinsame Vision, deutsche Technologie mit dem großen Potenzial Chiles zu verknüpfen und so eine starke Handelsbrücke zwischen beiden Ländern zu schlagen.

Neue Kontakte beim Chile-Tag in Frankfurt

Die AHK Chile ist für uns eine wichtige Plattform, um Kontakte zu knüpfen und Netzwerke aufzubauen. Ein Beispiel ist unsere jüngste Teilnahme am «Ersten Chile-Tag 2026» in Frankfurt. Die Veranstaltung bot uns die Gelegenheit, im direkten Austausch mit wichtigen Entscheidungsträgern neue Investitionsmöglichkeiten auszuloten.

Die Stärken beider Länder verbinden

Besonders hervorzuheben ist, wie gut sich die Wirtschaftsstrukturen beider Länder ergänzen. Das bilaterale Handelsvolumen belief sich 2025 auf 4,792 Milliarden US-Dollar. Chile bringt vor allem Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse ein, während Deutschland Technologie und hochwertige Industriegüter liefert. Die AHK Chile spielt dabei eine entscheidende Rolle, indem sie die Bedürfnisse der chilenischen Wirtschaft mit deutschen Innovationen zusammenbringt.

Gute Rahmenbedingungen für Innovationen schaffen

Großes Potenzial sehen wir im Bergbau, bei grünem Wasserstoff und in der Dispersionsindustrie. Chile verfügt über die Ressourcen, Deutschland über die Technologie. Die AHK Chile sollte sich weiterhin für steuerliche und zollrechtliche Abkommen einsetzen, die Investitionen erleichtern. Ebenso wichtig sind flexible regulatorische Rahmenbedingungen für die Automatisierung, die Planungssicherheit für kapitalintensive Investitionen schaffen. So lassen sich Innovationen bis 2030 beschleunigen.

Auf weitere 100 gemeinsame Jahre

Ich wünsche der AHK Chile, dass sie die nachhaltige Transformation der Unternehmen in Chile und Deutschland weiterhin tatkräftig vorantreibt und Netzwerke schafft, die einen langfristigen, fruchtbaren Austausch ermöglichen. Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum – auf die nächsten 100 gemeinsamen Jahre!

«Innovative Lösungen für die Bergbauindustrie Chiles»

1984 gründeten Erwin Hoehmann und Carlos Menzel das Unternehmen EMIN Ingeniería y Construcción. «Wir waren jung, hatten aber eine klare Vorstellung: Wir wollten innovative Baulösungen für die chilenische Bergbauindustrie anbieten», erinnert sich Hoehmann. Heute beschäftigt EMIN mehr als 2.000 Mitarbeiter und verfügt über einen umfangreichen Maschinenpark. Zu den Auftraggebern zählen führende Bergbauunternehmen wie BHP, Collahuasi und Codelco. Für die kommenden Jahre hat sich EMIN zum Ziel gesetzt, seine Marktposition weiter zu stärken, die Qualität der Unternehmensprozesse zu verbessern sowie die Digitalisierung und das Datenmanagement voranzutreiben. Der Leitgedanke lautet: «Mit Spitzenleistungen eine nachhaltige Zukunft gestalten».

Was mit einer Spezialisierung auf Geokunststoffe begann, entwickelte sich zu einem vielseitigen Unternehmen, dessen Leistungen heute Erdbewegungsarbeiten, Bau- und Montagearbeiten, Rohrleitungsbau, Abdichtungen mit Geokunststoffen sowie Wartung und Betrieb umfassen.

EMIN – die AHK ebnete den Weg zum Pionier

Desde hace más de 40 años, EMIN Ingeniería y Construcción opera en Chile, especialmente en los sectores minero y de construcción industrial. En entrevista con el Cóndor, su cofundador Erwin Hoehmann habla sobre la larga relación con la AHK Chile y su importancia para el desarrollo de la empresa.

Vorreiterrolle in Chile

1982 knüpfte unser Unternehmen EMIN Servicios y Representaciones Limitada erstmals Kontakte zur AHK Chile. Mit ihrer Unterstützung erhielten wir die Vertretung des Hamburger Unternehmens Schlegel Lining, das weltweit zu den Pionieren bei der Entwicklung und Verlegung von Geomembranen aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) zählt. Wenig später gründeten wir EMIN Ingeniería y Construcción Ltda., um die Arbeiten mit Geokunststoffen vor Ort auszuführen. Dadurch konnten wir in Chile eine Vorreiterrolle übernehmen und die ersten Fachkräfte auf diesem Gebiet ausbilden. Später wurde die Mitgliedschaft in der AHK Chile auf EMIN Ingeniería y Construcción Ltda. übertragen.

Zur Person: Erwin Hoehmann ist Vorstandsmitglied der EMIN-Gruppe und engagiert sich seit vielen Jahren in deutsch-chilenischen Institutionen. Unter anderem war er Präsident der AHK Chile und der Clínica Alemana de Valdivia sowie Vorstandsmitglied der Clínica Alemana de Santiago und der Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia.

Foto: EMIN

Persönlicher Austausch durch AHK Chile

Die Mitgliedschaft in der AHK Chile ermöglicht es uns, eng mit der deutschen Wirtschaft vernetzt zu bleiben. Für mich persönlich hat diese Verbindung eine besondere Bedeutung, da ich aus einer deutschstämmigen Familie komme und die deutsche Kultur mein Leben seit jeher begleitet.

Einer der größten Vorteile ist zweifellos der persönliche Austausch: Wir können Kontakte zu anderen Mitgliedern knüpfen, von ihren Erfahrungen profitieren und Netzwerke aufbauen, die neue Möglichkeiten für Kooperationen und Geschäftsbeziehungen eröffnen.

Die AHK Chile als Brücke zu Innovationen

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Beziehungen zwischen Deutschland und Chile vom reinen Handelsaustausch zu einer Zusammenarbeit entwickelt, die auf Technologie, Innovation und Wissen basiert. Für EMIN ist die AHK Chile eine wichtige Brücke, um Zugang zu diesem Netzwerk zu erhalten und neue Möglichkeiten zur Bewältigung der Herausforderungen im Bergbau zu erschließen – insbesondere in den Bereichen Produktivität, Effizienz und Nachhaltigkeit.

Wir hatten die Gelegenheit, an mehreren von der AHK Chile organisierten Delegationsreisen nach Deutschland teilzunehmen. Diese Erfahrungen waren für uns äußerst bereichernd, da wir neue Technologien und Unternehmen kennenlernen und Einblicke in unterschiedliche Lösungsansätze für die Herausforderungen unserer Branche gewinnen konnten.

Wissenstransfer und neue Technologien im Bergbau

Große Chancen sehen wir im Wissenstransfer, insbesondere im Bergbau. Deutschland ist für uns ein wichtiger Maßstab, und wir möchten weiterhin von deutschen Innovationen und Entwicklungen profitieren, vor allem bei neuen Technologien und Maschinen für die Bergbauindustrie.

In diesem Zusammenhang kann die AHK Chile die Beziehungen zwischen Unternehmen beider Länder weiter stärken und den Erfahrungsaustausch fördern.

Ethik, Disziplin, Respekt und Empathie fördern

Ich wünsche der AHK Chile für die Zukunft eine noch engere Zusammenarbeit und ein starkes Miteinander ihrer Mitglieder. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag dazu leisten können, die Art und Weise, wie wir in unserem Land arbeiten und wirtschaften, positiv zu verändern. Dabei sollten wir Werte wie Ethik, Disziplin, Respekt und Empathie fördern – Eigenschaften, die ich mit der deutschen Kultur verbinde und die uns sowohl persönlich als auch als Unternehmen bereichern können.

Siemens blickt auf 120 Jahre in Chile

Siemens entwickelt Technologien und Lösungen für Industrie, Infrastruktur, Verkehr und Energie mit Schwerpunkten in den Bereichen Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Das deutsche Unternehmen ist seit fast 120 Jahren in Chile vertreten und beschäftigt dort rund 300 Mitarbeiter. In den vergangenen fünf Jahren konnte Siemens Chile sein Geschäftsvolumen verdoppeln. Zu den wichtigsten Zielen zählen der Einsatz neuer Technologien, die Entwicklung innovativer Lösungen für die Kunden sowie die Ausbildung qualifizierter Fachkräfte. 2027 feiert Siemens sein 120-jähriges Bestehen in Chile.

«Die AHK Chile bringt Menschen und Ideen zusammen»

El progreso tecnológico no surge únicamente de las innovaciones, sino, sobre todo, de las personas que trabajan juntas para impulsar cambios. Así lo cree Christian Candela, gerente general de Siemens Chile y miembro del directorio de la AHK Chile. Para él, la Cámara ofrece una plataforma donde los encuentros dan origen a nuevas ideas y proyectos concretos, como destaca en su entrevista con el Cóndor.

Zur person: Christian Candela ist seit mehr als 20 Jahren für Siemens tätig und hat im Laufe seiner Karriere in Peru, Kolumbien und Chile gearbeitet. Dabei gestaltete er die digitale Transformation und die Entwicklung der Infrastruktur- und Elektrifizierungsmärkte in Südamerika. Heute ist er Managing Director Siemens Chile und verantwortet zugleich den Geschäftsbereich Elektrifizierung und Automatisierung in Südamerika mit Ausnahme Brasiliens. Zudem ist er Vorstandsmitglied der AHK Chile. Besonderen Wert legt er auf die Förderung seiner Mitarbeiter, denn für ihn steht fest: Technologie ermöglicht Veränderungen, doch erst Menschen setzen sie in die Tat um.



Foto: Siemens

Die AHK – ein starkes Netzwerk für Innovation

Unsere wichtigste Motivation für den Beitritt zur AHK im Jahr 1983 war es, die wirtschaftlichen und technologischen Beziehungen zwischen Deutschland und Chile zu stärken. Durch die Mitgliedschaft erhielten wir Zugang zu einem strategischen Kooperationsnetzwerk, das uns dabei unterstützt, Innovationen und die industrielle Entwicklung in Chile voranzutreiben.

Austausch schafft neue Chancen

Als Teil des deutsch-chilenischen Wirtschaftsnetzwerks stehen wir mit zahlreichen Akteuren aus dem öffentlichen und privaten Sektor in Verbindung. Das ermöglicht uns, Erfahrungen auszutauschen, die Bedürfnisse des Marktes besser zu verstehen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkennen.

Zusammenarbeit ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur bei Siemens. Die AHK Chile erweitert diese Möglichkeiten und hilft uns dabei, langfristige Beziehungen aufzubauen.

Die Kammer als Motor der Zusammenarbeit

Die gemeinsame Zukunftsvision macht die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Chile besonders wertvoll. Deutschland bringt technologische Spitzenleistungen und hohe Qualitätsstandards ein, während Chile ein dynamisches Umfeld und enormes strategisches Potenzial bietet. Die deutsche Ingenieurskunst findet in Chile einen Partner, der bereit ist, Innovationen voranzutreiben und Großprojekte zu entwickeln. Die AHK Chile wirkt dabei als Katalysator dieser Beziehungen. Sie schafft das notwendige Vertrauen, um aus Chancen konkrete Projekte entstehen zu lassen.

Gemeinsam den technologischen Wandel gestalten

Die größten Chancen für deutsche und chilenische Unternehmen sehe ich vor allem im Zusammenspiel von Nachhaltigkeit und Technologie. Chile hat sich zu einem besonders attraktiven Standort für Innovationen entwickelt. Deutsche Technologie kann dabei ein wichtiger Partner sein, um ein nachhaltigeres, wettbewerbsfähigeres und widerstandsfähigeres Wachstum zu ermöglichen. Wir müssen weiterhin Räume für die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor schaffen, den Wissensaustausch fördern und die Menschen auf den technologischen Wandel vorbereiten. Die Entwicklung von Fachkräften und Kooperationsnetzwerken wird dabei ebenso wichtig sein wie der Einsatz neuer Technologien.

AHK Chile – wo gute Ideen Wirklichkeit werden

Als Mitglied des Vorstands der AHK Chile und in meiner Funktion bei Siemens wünsche ich mir, dass die Kammer auch künftig ein Ort der Begegnung bleibt, der Menschen, Unternehmen und Wissen miteinander verbindet und uns dazu ermutigt, groß zu denken und gemeinsam Neues zu schaffen.

Ich wünsche mir, dass wir die Beziehungen zwischen Chile und Deutschland weiter stärken, neue Chancen eröffnen und Technologie und Fachwissen einsetzen, um unsere gemeinsamen Herausforderungen zu meistern. Die AHK Chile soll auch in Zukunft der Ort sein, an dem aus guten Ideen Wirklichkeit wird.

Ebury – digitale Finanzlösungen weltweit

Ebury ist ein weltweit tätiges Fintech-Unternehmen, das auf internationale Zahlungen, Devisengeschäfte und Außenhandelsfinanzierung spezialisiert ist. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern und über 50 Niederlassungen ist Ebury in mehr als 30 regulierten Märkten vertreten, darunter auch in Deutschland mit Standorten in Düsseldorf und Frankfurt.

Seit 2023 ist das Unternehmen in Chile vertreten. Das Team in Santiago zählt derzeit 20 Mitarbeiter und wächst kontinuierlich. Zu den Kunden gehören international tätige Unternehmen, die Lösungen für den Zahlungsverkehr und die Absicherung von Wechselkursrisiken benötigen.

Ebury möchte den Einsatz digitaler Finanzlösungen in Chile vorantreiben und sich insbesondere in Branchen wie der Agrarindustrie, dem Bergbau und der verarbeitenden Industrie als Partner etablieren. Ziel ist es, den Zugang zu internationalen Finanzdienstleistungen einfacher und kostengünstiger zu gestalten.

«Die AHK Chile schafft Vertrauen und eröffnet neue Chancen»

Los pagos internacionales, las operaciones de divisas y la gestión de riesgos financieros son las principales áreas de actividad de Ebury, una fintech global presente en Chile desde 2023. Para su Country Manager, Alfonso Molinare, la cooperación entre empresas alemanas y chilenas abre nuevas perspectivas de negocio, en las que la AHK Chile desempeña un papel fundamental.

Zur Person: Alfonso Molinare ist Country Manager von Ebury Chile und verfügt über langjährige Erfahrung im internationalen Bank- und Finanzwesen. Er war unter anderem bei Santander in Santiago und London in leitenden Positionen tätig, insbesondere im Devisengeschäft und Finanzrisikomanagement. Anschließend verantwortete er bei Vantrust Capital den internationalen Vertrieb von Investmentfonds an institutionelle Kunden.

Foto: Ebury Chile

Die Brücke zwischen zwei Märkten

Seit Februar 2025 ist Ebury Mitglied der AHK Chile. Wir haben uns für die Mitgliedschaft entschieden, weil wir in der Kammer eine wichtige Brücke zwischen der chilenischen Wirtschaft und dem deutschen Markt sehen. Mit unseren Standorten in Düsseldorf und Frankfurt können wir chilenischen Unternehmen direkten Zugang zu erstklassigen internationalen Finanzlösungen bieten, unterstützt durch ein weltweites Netzwerk von Mitarbeitern. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und Glaubwürdigkeit fördert die AHK Chile genau das, was wir suchen: langfristige Geschäftsbeziehungen in Branchen, in denen sich die Stärken Deutschlands und Chiles ergänzen – etwa in der verarbeitenden Industrie, der Energiewirtschaft und der Agrarindustrie.

AHK-Mitgliedschaft eröffnet neue Geschäftsmöglichkeiten

Durch unsere Mitgliedschaft haben wir Zugang zu einem wertvollen Netzwerk bedeutender deutscher und chilenischer Unternehmen erhalten, insbesondere in Branchen, in denen Deutschland technologisch führend ist und Chile über klare Wettbewerbsvorteile verfügt. Bei Veranstaltungen und Aktivitäten der AHK Chile konnte unser Team, das zwar klein, aber strategisch gut aufgestellt ist, Kontakte zu potenziellen Kunden und Geschäftspartnern knüpfen. Diese stammen aus unterschiedlichen Bereichen, darunter der Import deutscher Technologien wie Anlagen, Maschinen und Ersatzteile, die erneuerbaren Energien und die spezialisierte Fertigungsindustrie. Diese Begegnungen sind für uns von unschätzbarem Wert. Sie helfen uns nicht nur, unser Wachstum auf dem chilenischen Markt zu beschleunigen, sondern auch, aktuelle Entwicklungen und die tatsächlichen Bedürfnisse von Unternehmen zu erkennen, die zwischen Chile, Deutschland und Europa tätig sind.

Vertrauen und Marktkenntnisse

Deutschland und Chile ergänzen sich wirtschaftlich hervorragend. Deutschland steht für Technologie, Präzisionstechnik und Innovation. Chile bietet vergleichsweise stabile politische und regulatorische Rahmenbedingungen, bedeutende natürliche Ressourcen und Zugang zu weiteren südamerikanischen Märkten. Aufgrund meiner Erfahrung mit europäischen Finanzinstituten in London und meiner heutigen Tätigkeit als Leiter von Ebury Chile, einem Unternehmen mit eigenen Standorten in Deutschland, bin ich überzeugt, dass die AHK Chile eine entscheidende Rolle bei der Schaffung gegenseitigen Vertrauens und der Vermittlung von Marktkenntnissen spielt. Im Finanzwesen sind beide Faktoren von zentraler Bedeutung.

Die AHK Chile senkt die Markteintrittsbarrieren für deutsche Unternehmen, die Geschäftsmöglichkeiten in Chile erschließen möchten, und umgekehrt. In den 110 Jahren ihres Bestehens hat sie sich einen Ruf für Seriosität und Professionalität erworben, der weit über die reine Kontaktvermittlung hinausgeht. Das ist ein echter Mehrwert und ein Wettbewerbsvorteil für beide Wirtschaftsräume.

Mit der AHK Chile Digitalisierung vorantreiben

Aufgrund meiner Erfahrung in den Bereichen Regulierung, digitale Transformation und internationales Geschäft sehe ich besonders große Chancen in der umfassenden Digitalisierung des bilateralen Handels zwischen Chile und Deutschland, in der Energiewende – bei der Deutschland eine führende Rolle spielt und Chile über ein außergewöhnliches Potenzial verfügt – sowie in der Weiterentwicklung von Finanzinstrumenten für mittelständische Unternehmen, die bislang nur eingeschränkten Zugang zu Bank- und Finanzdienstleistungen haben. Meiner Ansicht nach sollte die AHK Chile insbesondere drei Bereiche stärken: Erstens Weiterbildungsprogramme zu Fintech, internationalen Zahlungen und Finanzrisikomanagement für Unternehmen, die international expandieren möchten. Hier besteht auf dem chilenischen Markt noch ein deutlicher Nachholbedarf. Zweitens direkte Kooperationen zwischen chilenischen Fintech-Unternehmen und Start-ups einerseits und etablierten deutschen Unternehmen sowie globalen Plattformen wie Ebury andererseits, die in regulierten Märkten tätig sind. Der dritte Bereich sind Dialogforen über die Regulierung von Fintech-Unternehmen, regulatorische Experimentierräume (Regulatory Sandboxes) und politische Rahmenbedingungen, die den bilateralen Handel vereinfachen, beschleunigen und international wettbewerbsfähiger machen.

Bilaterale Beziehungen stärken

Ich wünsche mir, dass die AHK Chile auch in Zukunft eine Brücke zwischen beiden Ländern bleibt und aus Geschäftsideen konkrete Projekte entstehen lässt. Auch in den kommenden 110 Jahren sollte sie sich mit derselben Leidenschaft weiterentwickeln, mit der sie einst gegründet wurde. Dabei sollte sie die Geschwindigkeit und Innovationskraft der digitalen Welt aufgreifen, in der Deutschland weiterhin Maßstäbe setzt, ohne jemals die persönlichen Beziehungen und die Seriosität zu verlieren, die sie auszeichnen. Unternehmen wie Ebury, die in Chile noch jung, aber weltweit tätig sind, möchten genau dazu beitragen: die bilateralen Beziehungen weiter zu stärken, die die AHK Chile seit mehr als einem Jahrhundert pflegt.