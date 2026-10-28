Porträt – Cornelia Sonnenberg

Hauptgeschäftsführerin der AHK Chile

«Ich wollte mein Leben selbst bestimmen»

Desde hace casi dos décadas está al frente de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria (AHK Chile). Sin embargo, su camino hasta llegar allí comenzó muy lejos de Santiago: en la República Democrática Alemana, de donde partió impulsada por el deseo de libertad y de construir una vida que pudiera decidir por sí misma. Hoy mira en retrospectiva una extraordinaria trayectoria profesional, numerosos reconocimientos y una gran familia.

Geboren wurde Cornelia Sonnenberg 1961 in Wismar, aufgewachsen ist sie jedoch in Schwerin. Die Stadt zwischen Seen und Wäldern prägte ihre Kindheit. «Meine Erinnerungen sind vor allem mit dem Toben in der Natur und Abenteuern in Wald und Flur verbunden», erzählt sie. Puppen waren überhaupt nicht ihre Welt; viel lieber kletterte sie mit den Jungen auf Bäume. «Oder wir haben Nachbars Hühner mit Pfeil und Bogen gejagt. Da gab es auch schon mal richtig Ärger.» Ihre Mutter war Lehrerin, ihr Vater arbeitete in der Stadtverwaltung. Sie selbst hat einen drei Jahre jüngeren Bruder. Nach dem Abitur 1980 wollte sie eigentlich Journalismus oder Internationale Wirtschaft studieren. Doch in der DDR war die freie Wahl des Studienfachs keine Selbstverständlichkeit. Eines aber stand für sie fest: Sie wollte nach Berlin. Bei der Suche nach einem Studienplatz stieß sie auf Wirtschaftsgeschichte an der Hochschule für Ökonomie in Karlshorst – und bewarb sich.

Sechs Jahre später wagte sie einen Schritt, der ihr gesamtes Leben verändern sollte. 1986 ging sie mit ihrem damaligen Mann und dem gemeinsamen Sohn nach Santiago. «Ich wollte raus und mein Leben selbst bestimmen.» Heute betrachtet sie diesen Entschluss mit gemischten Gefühlen. Ihre Tochter ist inzwischen genauso alt, wie sie damals bei der Ausreise war. «Aus heutiger Sicht bin ich nicht besonders stolz auf diesen eher unverantwortlichen Schritt aus der scheinbar stabilen Perspektive in der DDR ins absolut Ungewisse, noch dazu mit einem kleinen Kind.»

Die ersten Jahre in Chile waren hart. Mit verschiedenen Halbtagsjobs hielt sie sich und ihren Sohn über Wasser – als Deutschlehrerin am Goethe-Institut, mit Übersetzungen und später bei der Kindernothilfe. Ihren ersten festen Arbeitsvertrag erhielt sie beim deutschen Unternehmen Hoechst im Bereich Im- und Export. 1993 entdeckte sie in einer Zeitung eine Stellenanzeige der Deutschen Auslandshandelskammer. Gesucht wurde jemand für das Messegeschäft. Ihre Bewerbung war erfolgreich und eröffnete ihr ein erstes dreijähriges Kapitel in einer Organisation, die ihr berufliches Leben prägen sollte. Nach einem zweijährigen Intermezzo als Selbständige kehrte sie 1997 zur Kammer zurück. Dort erhielt sie die Chance, einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen. Aus dieser Aufgabe entwickelte sie später als stellvertretende Geschäftsführerin die Tochtergesellschaft der Kammer, das heutige AHK Business Center, und gab dem Bereich der dualen Bildung neue Impulse.

2007 kam der entscheidende Schritt: Die Position in der Hauptgeschäftsführung wurde frei – und sie übernahm. Seitdem steht sie an der Spitze der AHK Chile und hat deren Entwicklung maßgeblich mitgeprägt. Wenn sie heute auf diese fast zwei Jahrzehnte zurückblickt, nennt sie als größten

persönlichen Erfolg nicht zuerst Zahlen, Projekte oder institutionelle Auszeichnungen. Ihr größter Stolz gilt ihrem Team. Viele ihrer heutigen Führungskräfte hat sie selbst eingestellt, einige begannen als Auszubildende, andere als Assistenten oder Projektmitarbeiter. Unter ihrer Führung ist die AHK Chile zur größten bilateralen Auslandshandelskammer des Landes gewachsen. Gleichzeitig versteht sie ihre Aufgabe weit über den klassischen Handelsaustausch hinaus: Innovation, Nachhaltigkeit, berufliche Bildung und Compliance gehören heute zu den wichtigen Themen. «Wir wollen mit unseren Projekten und Initiativen für beide Länder reale positive Ergebnisse generieren.»

Dabei reicht ihr Engagement über die hauptamtliche Tätigkeit hinaus. Sie war beziehungsweise ist unter anderem Vizepräsidentin der Stiftung Fraunhofer Chile Research, Mitglied des Beirats der Bildungsstiftung des Metallverbands Asimet sowie in führenden Funktionen des weltweiten AHK-Netzes tätig. Für ihr Wirken wurde sie mehrfach ausgezeichnet: Dreimal gehörte sie zu den «100 wichtigsten Frauen in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in Chile»; 2024 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz. Diese Auszeichnung bezeichnet sie als die höchste Anerkennung, die sie sich je hätte erträumen können – und als den wohl bewegendsten Moment ihres Berufslebens. Zugleich betont sie, dass eine solche Ehrung niemals allein einer Person gehöre. Sie sei ohne die Unterstützung ihrer beruflichen Wegbegleiter, ihrer Familie und ihres Teams undenkbar.

Bei allen beruflichen Erfolgen gibt es für sie einen Mittelpunkt, der außerhalb von Büros, Sitzungen und internationalen Netzwerken liegt: die Familie. Seit 27 Jahren verheiratet, lebt sie in einer Patchworkfamilie mit drei Kindern und inzwischen vier Enkelkindern. «Die Familie ist mein Zentrum», sagt sie. Auch wenn dafür im hektischen Berufsalltag manchmal zu wenig Zeit bleibe. «Ohne meinen Mann, unsere Kinder und Enkel hätte mein Leben keinen Sinn. Sie sind mein Rückhalt, mein Ausgleich, mein Glück und meine Zukunft.»

Was möchte sie ihren Kindern und Enkeln mit auf den Weg geben? «Macht alles, was ihr angeht, mit Begeisterung und voller Kraft.» Es ist ein Satz, der vieles zusammenfasst: den Mut, 1986 ein vertrautes Leben hinter sich zu lassen, die Energie, sich in einem anderen Land eine Existenz aufzubauen, die Freude an beruflichen Herausforderungen und die Überzeugung, dass Erfolg vor allem dann Bedeutung bekommt, wenn man andere daran teilhaben lässt. Ihr Weg von Schwerin nach Santiago erzählt weit mehr als eine persönliche Erfolgsgeschichte. Er steht für die Kraft, neue Wege zu gehen, Chancen zu erkennen und sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere zu nutzen.

foto: AHK Chile