Brücken zwischen zwei Wirtschaftswelten

Spezialausgabe 110 años AHK

Desde hace 110 años, AHK Chile conecta a empresas alemanas y chilenas. Lo que comenzó como una relación comercial tradicional se ha convertido en una amplia red para fomentar nuevas tecnologías, la formación de profesionales calificados y proyectos conjuntos de cara al futuro.

Was vor 110 Jahren vor allem mit Handelsbeziehungen begann, ist heute ein dichtes Geflecht wirtschaftlicher Zusammenarbeit. Unternehmen aus Chile und Deutschland tauschen nicht nur Waren. Sie entwickeln gemeinsam Technologien, bilden Fachkräfte aus, erschließen neue Märkte und arbeiten an Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Deutsch-Chilenische Industrie- und Handelskammer (AHK Chile). Sie bringt Unternehmen beider Länder zusammen und schafft Verbindungen, aus denen konkrete Geschäftsideen und langfristige Kooperationen entstehen.

Seit ihrer Gründung 1916 in Valparaíso hat die AHK Chile die wichtigsten Meilensteine der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Chile und Deutschland begleitet.

Neue Märkte entdecken

Ein wichtiger Treffpunkt der internationalen Wirtschaft sind die großen Fachmessen in Deutschland. Die AHK Chile unterstützt chilenische Unternehmen bei diesem Schritt und organisiert neben der Messeteilnahme auch maßgeschneiderte Delegationsreisen. Auf dem Programm stehen dabei nicht nur die Messehallen: Besucht werden Produktionsstätten, Technologiezentren und führende Unternehmen und Institutionen. Gespräche mit möglichen Geschäftspartnern und Experten vermitteln ein Bild davon, wohin sich eine Branche entwickelt. Für die Teilnehmer wird die Reise damit zu einer Begegnung mit einem gesamten Wirtschafts- und Innovationsökosystem – und nicht nur zu einem Messebesuch.

Von der Idee zum Projekt

Heute steht die AHK Chile für ein branchenübergreifendes deutsch-chilenisches Unternehmensnetzwerk – die Basis für Geschäftsbeziehungen, Kooperation und Erfahrungsaustausch.

Besonders deutlich wird die enge Zusammenarbeit bei gemeinsamen Projekten. Wenn es um nachhaltige Produktionsverfahren oder die Modernisierung einzelner Wirtschaftsbereiche geht, arbeiten Unternehmen, Ministerien, Universitäten und andere Institutionen aus beiden Ländern zusammen. Die Kammer begleitet solche Prozesse mit technischen Studien, Workshops, Arbeitsgruppen, Fachbesuchen und Pilotprojekten. Dabei geht es vor allem darum, Erfahrungen und Know-how zusammenzubringen: chilenische Unternehmen kennen die lokalen Anforderungen, deutsche Partner bringen vielfach langjährige technologische und industrielle Erfahrungen ein. So entstehen Lösungen, die nicht einfach übernommen, sondern an die Bedingungen des chilenischen Marktes angepasst werden. Aus der Zusammenarbeit können konkrete Instrumente und Modelle hervorgehen, die Unternehmen bei Investitionen, Veränderungsprozessen und strategischen Entscheidungen unterstützen.

Investition in Fachkräfte

Technologie allein reicht jedoch nicht aus. Für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes sind gut ausgebildete Fachkräfte entscheidend. Auch hier setzt die deutsch-chilenische Zusammenarbeit an. Die AHK Chile engagiert sich unter anderem in der dualen Ausbildung sowie in Weiterbildungs- und Zertifizierungsprogrammen. Ziel ist es, die Ausbildung stärker mit den tatsächlichen Anforderungen der Arbeitswelt zu verbinden. Das duale Prinzip, bei dem theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen im Unternehmen eng miteinander verknüpft werden, gehört dabei zu den wichtigsten Elementen des deutschen Bildungsmodells, das auch in Chile zunehmend Anwendung findet.

Ein Netzwerk mit mehr als 550 Unternehmen

Das Fundament dieser Arbeit bilden die Mitgliedsunternehmen der AHK Chile. Mehr als 550 Firmen gehören heute zum Netzwerk – aus unterschiedlichsten Branchen und mit verschiedenen Erfahrungen und Interessen. In Ausschüssen, bei Fachveranstaltungen und Networking-Treffen entstehen Kontakte, die über einzelne Geschäftstermine hinausgehen. Unternehmen können Erfahrungen austauschen, gemeinsame Projekte entwickeln oder neue Partner für Investitionen und Kooperationen finden. Gerade diese Vielfalt macht die Kammer zu einem wichtigen Treffpunkt der deutsch-chilenischen Wirtschaft.

Hunderte Mitglieder und Vertreter unterschiedlicher Institutionen beider Länder nahmen im Jahr 2016 in Santiago an den Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag der Kammer teil.

Fotos: AHK Chile

Vom Handel zur strategischen Partnerschaft

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Chile und Deutschland haben sich im Laufe der vergangenen 110 Jahre immer wieder verändert. Neue Technologien, neue Märkte und globale Herausforderungen haben auch die Themen der Zusammenarbeit erweitert. Heute geht es längst nicht mehr allein darum, Produkte zu verkaufen oder zu kaufen. Im Mittelpunkt stehen zunehmend gemeinsame Lösungen, Innovation, Fachkräfte, technisches Know-how und nachhaltige Entwicklung. Die Geschichte der AHK Chile ist damit auch ein Spiegel der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern: Aus einer Verbindung, die einst vor allem den Handel erleichterte, ist eine strategische Partnerschaft geworden. Doch eines ist dabei über 110 Jahre gleich geblieben: Erfolg entsteht dort, wo Menschen, Unternehmen und Ideen miteinander verbunden werden.