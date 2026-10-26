Deutsche Klinik Osorno zum 55. Gründungstag

La Clínica Alemana de Osorno cumple 55 años. Durante este ya largo período, esta institución ha tenido un marcado auge, tanto por la excelencia en los servicios que presta, como en la labor de beneficencia que ha cumplido desde su fundación hasta la actualidad.

Am 19. April 1971 nahm die Deutsche Klinik Osorno ihren ersten Patienten auf. Es sollten noch sechs Monate bis zur offiziellen Einweihung vergehen. Das funkelnagelneue Gebäude war jedoch bereits funktionsfähig, weshalb der Betrieb in Angriff genommen werden konnte.

Die Krankenhausanlage aus der Vogelperspektive

Die Initiative zur Entstehung des Krankenhauses hatte im Jahr 1964 Pfarrer Helmut Steinbauer von der Evangelischen Kirche ergriffen. Der Hintergedanke seines Vorschlags war, dem einzigen Krankenhaus der Stadt, das einer starken Patientenbelastung ausgesetzt war, eine Alternative zu bieten, um den Ortsansässigen eine umfassende Betreuung zu bieten.

Die Anregung fand in der deutschen Gemeinschaft und darüber hinaus großen Anklang. Um die 600 Personen verpflichteten sich als Spender. Herta Matthei Schwarzenberg stiftete das für die Klinik vorgesehene Gelände, ein 23.500 Quadratmeter großes Grundstück. Immer mehr Privatpersonen und Einrichtungen begannen sich für die neue Klinik einzusetzen. Die Gemeindeverwaltung ließ die angrenzende Straße betonieren, und der Frauenverein, der Club de Jardines sowie das Elektrizitätsunternehmen SAESA beteiligten sich ebenfalls aktiv an dem anspruchsvollen Projekt.

Im August 1965 hatten sie bereits eine beträchtliche Geldsumme gesammelt, sodass ein angrenzendes Grundstück von 12.000 Quadratmetern erworben werden konnte. Zwei Jahre später weihte die Organisation ein klinisches Labor ein, womit sie ihre Einsatzfähigkeit unter Beweis stellen konnte.

Einweihung der Deutschen Klinik Osorno im Oktober 1971

Gegen Ende des Jahres 1967 gewährte das Entwicklungswerk der evangelischen Kirchen Brot für die Welt eine Spende, die den Ankauf eines Wohnhauses an der Straße Hermanos Philippi ermöglichte, in dem für mehrere Jahre die Verwaltung untergebracht wurde. Das ursprüngliche Budget wurde schließlich um eine Million Mark erhöht und als Darlehen vom Evangelischen Zentrum für Entwicklungsförderung Bonn bereitgestellt. Die Firma TECSA wurde mit den Bauarbeiten beauftragt, die im Februar 1969 begannen. Anderthalb Jahre später stand das 5.400 Quadratmeter große Gebäude.

Nach siebeneinhalb Jahren enormer Anstrengungen konnte die Klinik im Oktober 1971 im Beisein des deutschen Botschafters Lothar Lahn eingeweiht werden. Das erste Betriebsjahr war alles andere als einfach. Die Regierung unter Salvador Allende traf drastische politische und wirtschaftliche Maßnahmen. Es kam zu bedeutenden Veränderungen, die mit Verstaatlichungsrisiken verbunden waren und zu ernsthaften Haushaltsproblemen führten.

Die ernsten Schwierigkeiten waren für die Verantwortlichen jedoch kein Hindernis, das Krankenhaus und seine Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Im Jahr 1975 weihten sie eine Sauna ein, 1976 nahm der Endoskopieraum seinen Betrieb auf, ein Jahr später wurde die Apotheke der Öffentlichkeit übergeben und 1978 kam die Belastungs-Elektrokardiografieabteilung dazu.

Von der Bürgerinitiative zum modernen Gesundheitszentrum

Von Silvia Kählert

Fundada por ciudadanos de ascendencia alemana, la Corporación de Beneficencia Osorno ha impulsado de manera decisiva el desarrollo de la Clínica Alemana Osorno. La incorporación de nuevas especialidades, tecnologías modernas e instalaciones médicas adicionales ha permitido ampliar continuamente su oferta de servicios. Sin embargo, su objetivo original se ha mantenido intacto: mejorar la atención de salud de las familias de Osorno y del sur de Chile.

Ottmar Opitz Schwencke, Vorstandsvorsitzender der Corporación de Beneficencia Osorno: «Wir haben die Grundlagen geschaffen, um die Klinik weiterzuentwickeln, die unsere Gemeinschaft braucht.»

Die Clínica Alemana Osorno entstand aus einer Bürgerinitiative, die sich für eine bessere medizinische Versorgung der Stadt einsetzte. Aus ihr ging die Corporación de Beneficencia Osorno hervor, die bis heute Trägerin der Klinik ist. Mit neuen Geräten, Fachpersonal und Behandlungsangeboten entwickelte sich die Klinik stetig weiter. Immer mehr Patienten konnten dadurch direkt in Osorno behandelt werden, ohne in andere Städte reisen zu müssen.

Auch die Digitalisierung hat den Zugang zur medizinischen Versorgung wesentlich erleichtert. Heute können Patienten unabhängig von Ort und Zeit Arzt- und Untersuchungstermine vereinbaren, Befunde abrufen und Zahlungen online erledigen. Darüber hinaus stehen ihnen Informationen über Fachärzte, medizinische Leistungen und Gesundheitskampagnen zur Verfügung.

Wachstum durch Zusammenarbeit und Innovation

Partnerschaften mit der UC Christus, der Clínica Universidad de los Andes und der Universidad Finis Terrae stärken die Entwicklung der Klinik. Mit der Universität Löwen in Belgien besteht zudem eine Zusammenarbeit in Forschung, medizinischer Ausbildung und Wissensaustausch.

Seit 2020 entstanden neue Abteilungen und spezialisierte Zentren, darunter Alemana Activa, wo unter einem Dach Orthopädie und Unfallchirurgie, Sportmedizin und Rehabilitation vereint sind.

2022 begann mit der Neugestaltung des Unternehmensauftritts eine weitere Ausbauphase im ambulanten Bereich. Zum medizinischen Zentrum in La Unión kamen die Standorte Plaza Bühler und Rahue in Osorno hinzu.

2025 führte die Klinik ein neues Managementmodell ein und verabschiedete den Strategieplan 2026–2030. Im Mittelpunkt stehen die Erweiterung des medizinischen Angebots, Investitionen in Infrastruktur und Technologie sowie die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen.

Mehr Fachgebiete und moderne Technologie

Heute verfügt die Clínica Alemana Osorno über 48 medizinische Fachbereiche und mehr als 217 akkreditierte Fachärzte unterschiedlicher Spezialisierungen. In spezialisierten Zentren arbeiten multidisziplinäre Teams zusammen, um eine umfassende und kontinuierliche Patientenversorgung sicherzustellen.

Ein wichtiger Meilenstein war im Jahr 2025 die Eröffnung des Krebszentrums, in dem Fachkräfte verschiedener Disziplinen die Patienten während ihrer Erkrankung begleiten. Im März 2026 nahm das erste PET-CT-Gerät der Provinz Osorno seinen Betrieb auf. Es verbessert die Möglichkeiten zur Diagnose und Verlaufskontrolle von Krebs und anderen Erkrankungen.

Im Juli in diesem Jahr kam eine Abteilung für Palliativversorgung hinzu, die Menschen mit Krebserkrankungen sowie chronischen oder fortgeschrittenen Krankheiten ambulant, stationär und zu Hause betreut und auch ihre Angehörigen unterstützt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Prävention. Die 2024 gegründete Abteilung für Präventivmedizin verzeichnet bereits mehr als 20.000 Patientenkontakte im Rahmen von neun Programmen zur Früherkennung und rechtzeitigen Diagnose verschiedener Krankheiten.

Der gemeinnützige Auftrag bleibt bestehen

Die Klinik hält an dem sozialen Engagement fest, das einst zur Gründung der Corporación führte. Mit ihrem gemeinnützigen Hilfsprogramm möchte sie Menschen, die sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befinden oder auf den Wartelisten des öffentlichen Gesundheitssystems stehen, den Zugang zu Diagnostik, Operationen und Behandlungen erleichtern.

Auch heute richtet die Clínica Alemana Osorno ihren Blick in die Zukunft. Sie erweitert ihre medizinischen Kapazitäten und entwickelt neue Gesundheitsangebote für die Familien im Süden Chiles. Dabei bleibt sie dem Engagement jener Menschen verpflichtet, die einst diese Bürgerinitiative ins Leben riefen, und bewahrt den gemeinnützigen Geist, der ihre Entwicklung bis heute prägt.

Quelle und Fotos: Clínica Alemana Osorno