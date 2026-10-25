Begegnung
Catalina Bertucci (Sopran), Helmut Deutsch (Klavier)
Spektral, 1 CD
Erschien am 1. Oktober 2026.
Lieder dreier Größen der deutschen Spätromantik – Richard Strauss, Alexander von Zemlinsky und Othmar Schoeck – dargeboten von der chilenischen Sängerin Catalina Bertucci, die gegenwärtig in Deutschland eine vielversprechende Karriere aufbaut, und dem Meister unter den Liedbegleitern Helmut Deutsch.
Johann Strauss: Perpetuum Mobile
Münchner Rundfunkorchester/Patrick Hahn
BR Classic, 1 CD
Erschien am 2. Oktober 2026.
Beliebte Weisen vom Walzerkönig sowie eine Menge weniger Bekanntes, wie der Revolutions-Marsch, Carnevalsbilder und Tausendundeine Nacht, federleicht und spritzig gespielt.
Lorin Maazel: Die gesamte Warner-Edition
Verschiedene Solisten und Orchester/Lorin Maazel
Warner Classics, 18 CDs
Erschien am 2. Oktober 2026.
Die Sammlung enthält Einspielungen mit deutschen, französischen, britischen, nordamerikanischen und italienischen Orchestern. Sie liefert einen eindringlichen Beweis für Lorin Maazels Anpassungsfähigkeit, Stilsicherheit und Vielseitigkeit. Die Aufnahmen umspannen den Zeitraum von 1962 bis 2002.
Ludwig van Beethoven: Die Klavierkonzerte, die Chorfantasie
Christiane Karg (Sopran), Sophie Harmsen (Mezzosopran), Werner Güra (Tenor), Florian Boesch (Bariton), Kristian Bezuidenhout (historische Tasteninstrumente), Freiburger Barockorchester/Pablo Heras-Casado
Harmonia Mundi, 3 CDs
Erscheint am 16. Oktober 2026.
Beethovens Klavierkonzerte und die Chorfantasie, auf historischem Instrumentarium wiedergegeben.
Pjotr Tschaikowski: «Der Nuss-knacker»
Mayara Magri, Reece Clarke, James Hay, Marianna Tsembenhoi, Taisuke Nakao (Tänzer), Orchestra of the Royal Opera House/Charlotte Politi
Opus Arte, 1 Blu-Ray-Disc
Erscheint am 23. Oktober 2026.
Die Produktion des Choreografen Peter Wright erfreut seit 1984 Jung und Alt. Der Film dokumentiert eine Aufführung der letzten Jahre unter der Leitung von Charlotte Politi, die seit 2023 mit dem Royal Ballet zusammenarbeitet.