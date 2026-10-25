Pjotr Tschaikowski: «Der Nuss-knacker»

Mayara Magri, Reece Clarke, James Hay, Marianna Tsembenhoi, Taisuke Nakao (Tänzer), Orchestra of the Royal Opera House/Charlotte Politi

Opus Arte, 1 Blu-Ray-Disc

Erscheint am 23. Oktober 2026.

Die Produktion des Choreografen Peter Wright erfreut seit 1984 Jung und Alt. Der Film dokumentiert eine Aufführung der letzten Jahre unter der Leitung von Charlotte Politi, die seit 2023 mit dem Royal Ballet zusammenarbeitet.