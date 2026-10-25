Nach 92 Jahren Vereinsarbeit – Frauenverein Puerto Montt erhält eigene Rechtspersönlichkeit

Los miembros del Frauenverein Puerto Montt firmaron el acta constitutiva de la «Corporación Frauenverein». De esta manera, 92 años después de su fundación, la asociación contará por primera vez con una estructura jurídica formal.

(sik) 19 Damen setzten am 6. Oktober bei einer Kaffeetafel im Gemeindesaal an der Calle Baquedano, wie sie zu jedem Treffen gehört, ihre Unterschrift unter die Gründungsurkunde und die Satzung der «Corporación Frauenverein». Zum ersten Vorstand wurden Elsa Stange (Vorsitzende), Verónica Baehr (stellvertretende Vorsitzende), Inge Wenzel (Schriftführerin) und Patricia von Freeden (Schatzmeisterin) gewählt.

Die Gründungsmitglieder der «Corporación Frauenverein» nach der Unterzeichnung im Gemeindesaal mit Rechtsanwalt René Fuchslocher (Mitte), der die Gründungsurkunde hält

Foto: privat

Der Frauenverein entstand am 24. April 1934 auf Anregung des lutherischen Pastors Heinrich Steinwachs, der ihn auch zu Beginn leitete. Damals galt die Hilfe vor allem der «Gota de Leche» in der Calle J. J. Mira, die Milch an bedürftige Familien ausgab. Die Mitglieder steuerten selbst gestrickte und genähte Kleidung bei. Die erste Vorsitzende war Luise Hoffmann de Wöhlke. Nach der Rückkehr des Pastors nach Deutschland ruhte die Arbeit einige Jahre. 1947 übernahm Lotte Weil die Leitung, und seitdem ist die Arbeit nicht mehr unterbrochen worden.

Über Jahrzehnte verkauften die Damen Handarbeiten und hausgemachtes Gebäck. Sie veranstalteten Tombolas, Modenschauen und zweimal im Jahr einen Benefiz-Kaf-feenachmittag. Lange Zeit unterstützte die Gruppe außerdem die Grundschule in Tenglo mit Schulmaterial und selbst gestrickten Pullovern und Hausschuhen.

Bis heute treffen sich die Damen alle 14 Tage dienstags im Gemeindesaal der lutherischen Kirche. Sie helfen weiterhin der Kirche und dem Altenheim Vista Hermosa, außerdem den Damas de Rojo, dem Roten Kreuz, Straßenkindern und Menschen in akuter Not. Höhepunkt des Jahres bleibt der Kaffeenachmittag zum Jahresende mit der großen Tombola.

Die neue Satzung nimmt diese Tradition der Wohltätigkeit auf und geht zugleich darüber hinaus. Der Verein will Frauen deutscher Herkunft oder mit Bezug zur deutschen Sprache in Puerto Montt und Umgebung zusammenführen, ist aber ausdrücklich auch für Freundinnen der deutschen Kultur offen. Neben der sozialen Arbeit nennt die Satzung den chilenisch-deutschen Kulturaustausch, die Pflege der deutschen Sprache und die Bewahrung der Geschichte der deutschen Einwanderung in der Provinz Llanquihue. Ausdrücklich werden auch die Frauen genannt, deren Arbeit für den Aufbau der Gemeinschaft grundlegend war. Auch die Bindung an die Kirche bleibt bestehen: Sollte sich die «Corporación Frauenverein» eines Tages auflösen, geht ihr Vermögen an die Deutsche Evangelische Kirchengemeinde Puerto Montt.