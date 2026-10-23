Sample Page Title

Vom 5. bis 9. September besuchte die Freundschaftsgruppe für Südamerika im österreichischen Nationalrat Chile.

Im Mittelpunkt der Reise standen Treffen mit der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Chile-Österreich sowie dem Außenpolitischen Ausschuss des Abgeordnetenhauses in Valparaíso. Darüber hinaus besichtigten die österreichischen Parlamentarier die Teleskope der Europäischen Südsternwarte (ESO) am Cerro Paranal und am Cerro Armazones. Auch der Austausch mit Vertretern der indigenen Völker der Mapuche und Aymara stand auf dem Programm. Ein Empfang in der Residenz des österreichischen Botschafters Werner Senfter rundete den Besuch ab.

Quelle und Fotos: Österreichische Botschaft in Chile