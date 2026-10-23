Sample Page Title

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Von Redaktion

Vom 5. bis 9. September besuchte die Freundschaftsgruppe für Südamerika im österreichischen Nationalrat Chile.  

Im Mittelpunkt der Reise standen Treffen mit der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Chile-Österreich sowie dem Außenpolitischen Ausschuss des Abgeordnetenhauses in Valparaíso. Darüber hinaus besichtigten die österreichischen Parlamentarier die Teleskope der Europäischen Südsternwarte (ESO) am Cerro Paranal und am Cerro Armazones. Auch der Austausch mit Vertretern der indigenen Völker der Mapuche und Aymara stand auf dem Programm. Ein Empfang in der Residenz des österreichischen Botschafters Werner Senfter rundete den Besuch ab. 

Quelle und Fotos: Österreichische Botschaft in Chile 

Die österreichische Parlamentsdelegation in der Ruka im Centro Cultural y Ceremonial de los Pueblos Originarios de Macul
Die Delegation vor dem Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte am Cerro Paranal
Beim Cerro Armazones: die österreichischen Parlamentarier vor dem im Bau befindlichen Extremely Large Telescope (ELT) der Europäischen Südsternwarte
Beim Austausch mit Vertretern der indigenen Völker: Iván Paredes, Petra Bayr, Silvia González, Emilio Antilef und der österreichische Botschafter Werner Senfter.
Empfang in der Residenz des österreichischen Botschafters: Ulrike Dabsch, Andrés Carvajal, Christian Linsenmeyer und Enrico Simonetto
Matthias Münz, Gudrun Kugler, Botschafter Werner Senfter, Marcos Iampaglia und Martin Graf
Parlamentarischer Austausch in Valparaíso: Mitglieder der Freundschaftsgruppen Österreich-Chile und Chile-Österreich im chilenischen Nationalkongress

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