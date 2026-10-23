Sample Page Title

Vier Tirolerinnen bringen Österreich ins Klassenzimmer

Desde 2023, el Colegio Alemán de Temuco mantiene una colaboración con la Pädagogische Hochschule Tirol, en Austria. Cada año, futuros profesores realizan sus prácticas profesionales en el establecimiento y adquieren experiencia en el ámbito escolar chileno. Este año, el colegio recibió a cuatro estudiantes provenientes del Tirol.

Julia Ziller, Marie Gruber, Hanna Koller und Flurina Fink von der Pädagogischen Hochschule Tirol absolvierten von Anfang August bis Anfang September ein Praktikum an der Deutschen Schule Temuco. Die angehenden Lehrerinnen unterstützten vor allem den Deutsch- und Mathematikunterricht in den ersten vier Grundschulklassen.

Das Praktikum war schrittweise aufgebaut: Zunächst hospitierten die Studentinnen im Unterricht und lernten die pädagogische Arbeit der Schule kennen. Anschließend übernahmen sie kleinere Unterrichtseinheiten, bevor sie schließlich eigenständig komplette Stunden planten und durchführten. Gemeinsam mit den Lehrern bereiteten sie Unterrichtsmaterialien vor und begleiteten die Schüler bei verschiedenen Aktivitäten und Ausflügen, darunter ein Besuch des Refugio Llaima.

Neben der praktischen Ausbildung stand der kulturelle Austausch im Mittelpunkt. Die Studentinnen berichteten den Schülern von ihrer Heimat Österreich und ihrem Alltag.

Für beide Seiten war der Aufenthalt eine Bereicherung. Die Praktikantinnen zeigten sich besonders beeindruckt von der angenehmen Arbeitsatmosphäre, dem guten Klassenklima und der herzlichen Aufnahme durch die Schulgemeinschaft. Auch die Lehrerinnen und Schüler schätzten das Engagement, die Offenheit und die Unterstützung der vier jungen Frauen.

Seit Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2023 hat sich zwischen der Deutschen Schule Temuco und der Pädagogischen Hochschule Tirol eine feste Partnerschaft entwickelt. Sie ermöglicht nicht nur den kulturellen Austausch, sondern auch den Austausch pädagogischer Erfahrungen und neuer Unterrichtsideen. Darüber hinaus knüpft die Schule Kontakte zu weiteren Hochschulen und Einrichtungen der Lehrerbildung im Ausland.

Bislang findet das Projekt hauptsächlich in Richtung Tirol–Temuco statt. Langfristig möchte die Schule auch ihren eigenen Lehrkräften Hospitationen und fachliche Aufenthalte in Österreich ermöglichen. Zugleich hofft sie, dass einige der österreichischen Praktikanten später als Lehrer nach Chile zurückkehren. Damit sollen die internationalen Kontakte weiter ausgebaut und die Deutsche Schule Temuco als attraktiver Arbeitsplatz für deutschsprachige Lehrkräfte bekannt gemacht werden.

Quelle und Fotos: Deutsche Schule Temuco