Rosenbauer eröffnet in Chile erste Niederlassung in Südamerika 

El proveedor austríaco de equipos para bomberos Rosenbauer está presente desde hace años en el mercado chileno y ahora cuenta por primera vez con una filial propia. El 12 de septiembre, la empresa inauguró en Pudahuel su primera sede propia en Sudamérica.

Die neue Niederlassung des österreichischen Unternehmens Rosenbauer umfasst unter anderem eine Spezialwerkstatt, ein Ersatzteillager und Schulungsräume. An der Einweihung nahmen rund 700 Gäste teil, darunter Werner Senfter, Botschafter Österreichs in Chile, Pudahuels Bürgermeister Ítalo Bravo, der Geschäftsführer von Rosenbauer Chile, Eduardo Viveros, sowie Juan Carlos Field, Präsident der Bomberos de Chile.

Mit dem neuen Standort baut Rosenbauer seine Servicekapazitäten in Chile aus. Das Zentrum verfügt über eine spezialisierte Werkstatt für die Wartung von Feuerwehr- und anderen Einsatzfahrzeugen.

Im Rahmen der Veranstaltung übergab Rosenbauer außerdem vier Mehrzweckfahrzeuge an Feuerwehren in der Region La Araucanía. Die Fahrzeuge sind für die Feuerwehrkompanien von Lautaro, Gorbea, Cunco und Angol bestimmt und sollen dort künftig im Einsatz stehen.

Bei der Eröffnung wurde zudem eine Vereinbarung zwischen Rosenbauer und der Municipalidad de Pudahuel im Rahmen des Programms «Cooperar para Crecer» vorgestellt. Das Unternehmen stellt künftig seinen Schulungsraum für Veranstaltungen der Abteilung für Wirtschaft und Arbeit der Gemeinde zur Verfügung. Damit sollen die neuen Räumlichkeiten auch für gemeinsam mit der Kommune organisierte Fortbildungsmaßnahmen genutzt werden. Mehr als 300 Rosenbauer-Fahrzeuge sind in Chile bereits im Einsatz..

Quelle und Fotos: Rosenbauer Chile