Schulleiter der Deutschen Schule Santiago

Weltweit unterwegs für die Bildung

En realidad, Frank Müller podría estar disfrutando de su jubilación desde el año pasado. Sin embargo, el experimentado educador ha decidido asumir un nuevo desafío: durante un año estará al frente, de manera interina, del Colegio Alemán de Santiago. Su trayectoria profesional lo ha llevado a numerosos países, entre ellos Inglaterra, España, Estados Unidos, México y Colombia, antes de iniciar ahora una nueva etapa en Chile.

«Die Arbeit im und für das Deutsche Auslandsschulwesen war mir schon immer ein besonderes Anliegen», sagt Frank Müller. Den Großteil seines Berufslebens hat der pensionierte Hamburger Landesbeamte im Ausland verbracht, und auch während seiner Tätigkeiten in Deutschland war er regelmäßig als Fortbildner im Auslandsschulwesen tätig gewesen. Deshalb hat der 67-Jährige bereits in Bogotá und nun in Santiago «sehr gern temporäre Vakanzen übernommen».

Dass er Lehrer wurde, war zunächst allerdings nicht geplant. Geboren 1959 in Elmshorn, wollte er nach dem Abitur eine militärische Laufbahn einschlagen und trat in die Deutsche Bundesmarine ein. «Ursprünglich wollte ich Marineoffizier werden», erklärt er. Eine genetisch bedingte Rot-Grün-Sehschwäche machte diesen Berufswunsch jedoch unmöglich. Der Lehrerberuf, erzählt er, habe auf seiner Wunschliste schon damals an zweiter Stelle gestanden.

An der Universität Hamburg studierte er Geschichte, Anglistik und Erziehungswissenschaften. Besonders das Fach Geschichte bot ihm die Möglichkeit, seiner Leidenschaft für das Lesen, Forschen und Publizieren nachzugehen. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Universität Hamburg beschäftigte er sich vor allem mit der Spätphase der Weimarer Republik. Ein DAAD-Forschungsstipendium führte ihn 1992 an die Harvard University. Dort konnte er als erster deutscher Historiker den Nachlass des ehemaligen Reichskanzlers Heinrich Brüning einsehen und auswerten.

Auch die englische Sprache öffnete ihm früh Türen ins internationale Bildungswesen. Bereits während seines Studiums arbeitete er als Fremdsprachenassistent in London, später unterrichtete er im bilingualen Zweig des Hamburger Helene-Lange-Gymnasiums. «Der Weg in das Auslandsschulwesen war damit nicht weit», resümiert Frank Müller.

1997 begann seine langjährige Laufbahn an Deutschen Auslandsschulen. Acht Jahre war er an der Deutschen Schule Barcelona tätig, zunächst als Lehrer, später unter anderem als Koordinator für die Lehrerfortbildung in Spanien und Portugal und als stellvertretender Schulleiter. Nach einigen Jahren in Hamburg war er von 2008 bis 2011 Fachberater und Koordinator der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen in den USA und Mexiko. Zu seinen Aufgaben gehörten die Förderung der deutschen Sprache und die Mitwirkung am Aufbau deutsch-amerikanischer Immersionsschulen, an denen ein Teil des Unterrichts auf Deutsch stattfindet.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland arbeitete Frank Müller als Didaktischer Leiter am Gymnasium Lohbrügge in Hamburg und absolvierte ein Weiterbildungsstudium in Schulmanagement und Qualitätsentwicklung, das er mit einem Master abschloss. Von 2014 bis 2022 leitete er die Deutsche Schule Madrid, anschließend bis 2026 die Deutsche Schule Bogotá.

Was ihn an dieser Arbeit fasziniert, ist vor allem der Gedanke der Begegnungsschule: Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Bildungstraditionen zusammenzubringen. «Deutsche Auslandsschulen sind bunt und lebendig wie die Welt», sagt der Pädagoge. Sie gäben ihren Schülerinnen und Schülern vielfältige Perspektiven, öffneten ihnen «weite Horizonte» und bildeten «Weltbürger im besten Sinne» aus.

In Santiago kommt Frank Müller in einem besonderen Jahr an: Die Deutsche Schule Santiago feiert ihr 135-jähriges Bestehen. Gerade die Verbindung dieser langen Tradition mit einem modernen Bildungsangebot beeindruckt ihn: «Wurzelnd in dieser langen, erfolgreichen Tradition ist sie ein innovatives System.» Die Schule bereite ihre Schülerinnen und Schüler auf Hochschulen und Universitäten in Chile, Deutschland und weltweit vor. Dabei gehe es nicht allein um akademisches Wissen, sondern ebenso um Selbstständigkeit, kritisches Denken, vernetzte Kompetenzen und demokratische Werte.

«Gute Schulen sind offen, transparent und authentisch», unterstreicht der Schulleiter. Sie müssten das, was sie als Bildungs- und Erziehungsziele formulierten, auch tatsächlich leben. Entscheidend sei eine gemeinsame Identität, die nicht nur auf dem Papier existiere, sondern von allen Beteiligten getragen werde. Aufgabe der Schulleitung sei es, die vielfältige Schulgemeinschaft auf gemeinsame Ziele auszurichten und zugleich dafür zu sorgen, dass die unterschiedlichen akademischen und nicht-akademischen Bereiche sinnvoll zusammenarbeiten. Dabei warnt Frank Müller auch vor zu viel Bürokratie: Schulen seien anfällig für eine schleichende Überregulierung und eine wachsende Komplexität, die das eigentliche Bildungsziel aus dem Blick geraten lassen könnten.

Die deutsche Sprache und Kultur bilden für ihn dabei ein wichtiges Fundament. Deutsche Auslandsschulen seien Orte der Begegnung «zwischen Menschen, Kulturen, Bildungsinhalten und -traditionen». Gleichzeitig müssten sie sich weiterentwickeln und auf gesellschaftliche und pädagogische Veränderungen reagieren. Frank Müller sieht gerade in dieser Verbindung von bewährten Grundlagen und internationaler Ausrichtung ihre besondere Stärke.

Nach vielen Jahren in Europa, Nord- und Südamerika beginnt für ihn die Entdeckungsreise in Chile unmittelbar an seinem neuen Arbeitsplatz: «Die Deutsche Schule Santiago und ihren Standort kennenzulernen, bietet einen exzellenten ersten Zugriff auf das Land, die Menschen und die reiche chilenische Kultur.»

Und welchen persönlichen Grundsatz nimmt Frank Müller mit in sein Jahr in Santiago? «Esse quam videri» – «Sein statt scheinen». Ein Motto, das auch zu seiner Vorstellung von Schule passt: Nicht nur Werte formulieren, sondern sie tatsächlich leben.

foto: Walter Krumbach