Neues Buch und Museum der Deutschen Schule Santiago

Wo Schulgeschichte lebendig wird

El museo del Colegio Alemán de Santiago presentará en fecha próxima el libro «Una huella en el alma». La obra, escrita por académicos, exalumnos y amigos del instituto, cuenta su historia y lo homenajea en sus 135 años de existencia. Su producción está a cargo de Ivonne Reifschneider y Juanita Böhmer, quien fundó el museo hace más de 30 años y lo dirige hasta el día de hoy.

Die Veröffentlichung des Buches «Una huella en el alma» («Eine Spur in der Seele») ist für den 24. Oktober, den Tag der Feier zum 135. Jubiläum der Deutschen Schule Santiago, geplant. Es wurde von der Corporación Educacional Federico Froebel (Corpeduff) in Auftrag gegeben.

Ivonne Reifschneider und Juanita Böhmer vor einer historischen Schulbank

Juanita Böhmer – die außerdem das Museum der Schule leitet – und Ivonne Reifschneider arbeiteten ehrenamtlich zwei Jahre an dem Band. Dieser wird zweisprachig erscheinen und voraussichtlich um die 350 Seiten stark sein.

Die beiden Frauen haben eine große Anzahl von Beiträgen eingeholt, darunter Grußworte von Staatspräsident José Antonio Kast, der ein ehemaliger Schüler der Deutschen Schule ist, und der deutschen Botschafterin Susanne Fries-Gaier. Zahlreiche ehemalige Schüler und einige der heutigen Vorstandsmitglieder und Lehrer kommen ebenfalls zu Wort.

Von Einwanderung und Bildung

Das Buch zeichnet die Geschichte der Deutschen Schule Santiago vor dem Hintergrund der deutschen Einwanderung und ihres Einflusses auf Bildung, Wissenschaft und Gesellschaft in Chile nach. Es führt von den Anfängen der deutschen Einwanderung und der Entstehung der deutschen Schulen in Chile über bedeutende Persönlichkeiten im Bildungs- und naturwissenschaftlichen Bereich bis zur Gründung und Entwicklung der Deutschen Schule Santiago.

Tonbandgeräte waren in den 1950er und 1960er Jahren ein beliebtes Unter-

richtshilfsmittel. Die Deutsche Schule am damaligen Standort Los Leones

Zu den im Buch beschriebenen historischen Persönlichkeiten der Pädagogik gehören Johann Heinrich Pestalozzi und Friedrich Froebel. «Im 19. Jahrhundert wurden in Chile Spanisch, Mathematik und Religion gelehrt», sagt Ivonne Reifschneider, «was sich mit der Ankunft von deutschen Professoren und Lehrern grundlegend änderte.» Zum einen förderten sie das kritische Denken und zum anderen die Naturwissenschaften, die Literatur und die Kunst.

Einen besonderen Schwerpunkt bilden persönliche Erinnerungen ehemaliger Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und anderer Wegbegleiter. In Interviews und Erfahrungsberichten erzählen sie von prägenden Lehrern, Schulausflügen, Sport, Musik, wissenschaftlicher Neugier, Glauben und Solidarität – und davon, was von ihrer Schulzeit geblieben ist.

Zugleich richtet das Buch den Blick über die Schule hinaus auf deutsch-chilenische Institutionen und Persönlichkeiten sowie auf die Bewahrung des gemeinsamen kulturellen Erbes. Den Abschluss bildet der Blick in die Zukunft und die Frage: Welche Werte und welche Identität sollen bewahrt und an kommende Generationen weitergegeben werden?

Das Gedächtnis der Schule

Das Buch entstand im Museum der Deutschen Schule Santiago, das auf eine Initiative von Juanita Böhmer aus dem Jahr 1991 zurückgeht. Die Lehrerin und ehemalige Schülerin der Deutschen Schule Santiago ist heute nicht nur für das Museum verantwortlich, sondern erteilt auch zwei Deutschkurse für Eltern, die sich für das Erlernen der Sprache interessieren. Als die Schule vom Standort Antonio Varas nach Las Condes umzog, begann Juanita Böhmer, Gegenstände und Dokumente zu sammeln und aufzubewahren, die wichtige Zeugnisse der Schulgeschichte darstellen. Ergänzt wurde die Sammlung durch einige Schenkungen aus der Schulgemeinschaft.

Um das Jahr 2000 richtete sie einen Bereich ein, in dem die Gegenstände ausgestellt werden konnten. Juanita Böhmer nannte ihn «Historische Ecke». Im Laufe der Zeit wuchs die Sammlung beträchtlich und erhielt schließlich einen eigenen Raum. Von da an konnte man tatsächlich von einem «Schulmuseum» sprechen, wie sie sagt.

Das erste Schulgebäude in der Calle Manuel Rodríguez

2012 wurde aus der ursprünglichen Idee ein Projekt der gesamten Schulgemeinschaft. Ein interdisziplinäres Team wurde gebildet, das damit begann, das Schulmuseum richtig zu gestalten.

Heute verfügt das Museum über ein Depot sowie einen permanenten Ausstellungsraum, in dem ein Teil der Sammlung gezeigt wird. Zahlreiche Dokumente wurden außerdem bereits digitalisiert und können beispielsweise von ehemaligen Schülern eingesehen oder bestellt werden. Für die Leiterin ist die Dynamik des Museums ausschlaggebend: Da durch Schenkungen ehemaliger Schüler laufend neue Gegenstände hinzukommen, kann Juanita Böhmer die Ausstellung regelmäßig verändern und Exponate austauschen.

Die Sammlung umfasst Möbel und Tafeln aus dem früheren Schulalltag, technische Geräte sowie zahlreiche Dokumente wie Klassenbücher, Briefe und Fotografien. Hinzu kommen sämtliche Ausgaben der jährlich erscheinenden Zeitschrift «Copihue».

Ziel ist es, die mehr als 135-jährige Geschichte der Schule zu vermitteln. Zugleich soll es dazu beitragen, die Verbundenheit der Schulgemeinschaft mit der Schule und ihren Wurzeln zu stärken und die ganzheitliche Bildung im Rahmen des pädagogischen Prozesses zu fördern. Das Museum ist damit ein Ort der historischen und kulturellen Begegnung, der es ermöglicht, mit Stolz auf die Vergangenheit zu blicken und zugleich den Blick in die Zukunft zu richten.