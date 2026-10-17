Zehn Jahre Orquesta de Bajos de Mena

Mit Musik Zukunft gestalten

Con un concierto de aniversario en el Centro Cultural de Puente Alto, la Orquesta de Bajos de Mena celebró a fines de agosto sus diez años de trayectoria. Todos los integrantes del conjunto subieron juntos al escenario y, para algunos de los jóvenes músicos, fue su primera gran presentación. Al mismo tiempo, la orquesta ya mira hacia el futuro: nuevas cooperaciones y oportunidades de perfeccionamiento buscan seguir impulsando el desarrollo musical de las nuevas generaciones.

(sik) Zehn Jahre gemeinsames Musizieren, Lernen und Wachsen: Am 27. August feierte das Orquesta de Bajos de Mena (OBAM) der Albert- Schweitzer-Schule sein Jubiläum mit einem Konzert im Centro Cultural de Puente Alto. Für das Ensemble war der Abend ein besonderer Meilenstein. Sämtliche Schülerinnen und Schüler des Orchesters wirkten an dem Konzert mit.

Gemeinsam feierten die jungen Musikerinnen und Musiker zehn Jahre Orchesterarbeit.

Für einige Nachwuchsmusikerinnen war es zugleich eine Premiere. Die jungen Flötistinnen Amitiel Chávez, Sofía Durán und Monserrat Llanos standen erstmals bei einem Konzert mit dem Orchester auf der Bühne. Auch für die Cellistin Franlismar Rivero war es der erste Auftritt. Die junge Geigerin Yarheli Vidal war erst wenige Tage zuvor zum Ensemble gestoßen.

Dem Jubiläumskonzert gingen intensive Vorbereitungen voraus: Neben den musikalischen Proben waren zahlreiche organisatorische und technische Absprachen mit dem Centro Cultural de Puente Alto und der Schule notwendig. Unterstützt wurde das Konzert unter anderem von Sabine Köhler und Schulleiterin Sinara Madalozzo. Margarita Doorman übernahm die Moderation des Konzerts.

Im Jubiläumsmonat wurde nicht nur zurückgeblickt, auch bestehende Kontakte wurden vertieft und neue Kooperationen für die Zukunft vorbereitet. So besuchten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte des Orchesters am 13. August das Konzert «Diálogo entre dos mundos» im Teatro Municipal de La Pintana, das von der französischen Asociación Apertio organisiert wurde.

Am selben Tag fand ein Treffen mit Verónica Tapia vom Projekt Musikreise statt. Dabei ging es bereits um die Teilnahme von Mitgliedern der Orquesta de Bajos de Mena an der Musikreise 2027. Zudem soll geprüft werden, ob die Asociación Apertio das Projekt künftig unterstützen kann.

Dass sich die kontinuierliche musikalische Arbeit auszahlt, zeigt auch die Einladung von sechs Orchestermitgliedern zum Orquesta Lab 2026. Daniela González, Eimy Cabezas, Isidora Durán, Natalia Opazo, Nicolás Mundaca und Ruby Esquivel wurden aufgrund ihrer musikalischen Leistungen und ihres Engagements ausgewählt. Zwischen September und Oktober erhalten sie dort die Möglichkeit, ihre Erfahrungen im Orchesterspiel zu vertiefen und sich musikalisch weiterzuentwickeln.

Auch innerhalb der Orquesta de Bajos de Mena wächst die nächste Generation heran. Neue Schülerinnen wurden in das Ensemble aufgenommen, und das Anfängerorchester nimmt inzwischen dauerhaft an den gemeinsamen Tutti-Proben teil.

So zeigte das Jubiläumskonzert nicht nur zehn Jahre Orchesterarbeit, sondern auch, wie sich das Orquesta de Bajos de Mena weiterentwickelt hat: mit neuen jungen Musikerinnen und Musikern, internationalen Kontakten und dem Ziel, Kindern und Jugendlichen durch Musik neue Erfahrungen und Möglichkeiten zu eröffnen.

Quelle und Foto: OBAM/Albert-Schweitzer-Schule