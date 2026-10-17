Desde 1991, el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), en colaboración con la Oficina Federal de Cartografía y Geodesia (BKG), opera la estación antártica alemana GARS O’Higgins («German Antarctic Receiving Station O’Higgins»). La estación se encuentra a unos 30 kilómetros al oeste del extremo norte de la península Antártica, en las inmediaciones de la estación chilena General Bernardo O’Higgins.

Die «German Antarctic Receiving Station GARS O’Higgins» mit der weißen Containerstation und dem Antennensystem im Vordergrund liegt unmittelbar neben der chilenischen Base General Bernardo O’Higgins. Beide Stationen stehen auf Fels und bieten damit günstige Voraussetzungen für geodätische Langzeitbeobachtungen.

foto: DLR

Was heute selbstverständlich wirkt, war Ende der 1980er Jahre eine besondere Herausforderung. Als Europa mit ERS-1 seine erste zivile Radarsatellitenmission plante, benötigte man Bodenstationen in der Antarktis, die Satellitendaten unmittelbar während des Überflugs empfangen konnten. Die Antarktische Halbinsel bot dafür ideale Voraussetzungen. Chile verfügte bereits über eine langjährige Erfahrung und eine dauerhafte Präsenz mit der Station General Bernardo O’Higgins. Deutschland brachte seine Kompetenzen im Satellitenbetrieb und in der Erdbeobachtung ein. Auf Grundlage der guten und historisch gewachsenen Beziehungen zwischen beiden Ländern entstand die Idee, diese Möglichkeiten an einem außergewöhnlichen Ort zusammenzuführen. So wurde direkt neben der chilenischen Station die German Antarctic Receiving Station GARS O’Higgins errichtet. 1991 nahm sie ihren Betrieb auf. Was zunächst nur für einen begrenzten Zeitraum geplant war, entwickelte sich zu einer inzwischen 35 Jahre währenden Zusammenarbeit in der Antarktislogistik.

Satellitendaten vom weißen Kontinent

Herzstück der Station ist eine Antenne mit 9 Metern Durchmesser. Sie dient sowohl zum Empfang von Satellitendaten und zur Kommandierung von Satelliten als auch für geodätische Radioteleskop-Beobachtungen, also hochpräzise Messungen der Erde mithilfe von Radioteleskopie. Das Antennensystem wurde speziell für den Einsatz unter den extremen Bedingungen der Antarktis entwickelt. Seit 1991 werden hier umfangreiche Erdbeobachtungsdaten europäischer und deutscher Satellitenmissionen aufgezeichnet. Sie liefern wichtige Erkenntnisse über die Veränderungen in der Antarktis. Institutioneller Partner des DLR auf chilenischer Seite ist das Instituto Antártico Chileno mit Sitz in Punta Arenas. Von dort werden Personal und Material weiter in den Süden gebracht. Es organisiert auch die Zusammenarbeit mit dem Ejército de Chile, der Armada de Chile und der Fuerza Aérea de Chile. Ihre Erfahrung und logistischen Fähigkeiten sind für den Betrieb der Station unter den schwierigen Bedingungen unverzichtbar.

Die Antenne ist besonders widerstandsfähig: Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 km/h sind in der Antarktis keine Seltenheit; bei extremen Wetterlagen können sie weit über 150 km/h erreichen.

foto: DLR

Daten für den Katastrophenschutz

Die Erdbeobachtung verbindet Deutschland und Chile auch weit über die Antarktis hinaus. Vom DLR bereitgestellte Satelliteninformationen kamen beispielsweise nach dem schweren Erdbeben vom 27. Februar 2010, bei Vulkanausbrüchen und bei großen Waldbränden zur Analyse der Lage zum Einsatz. Auch die in GARS O’Higgins empfangenen Radardaten der DLR-Satellitenmission TanDEM-X haben eine praktische Bedeutung. Sie werden interferometrisch zu hochpräzisen Geländemodellen verarbeitet und von chilenischen Institutionen für Forschung und hoheitliche Aufgaben genutzt – unter anderem für das Risikomanagement bei Naturkatastrophen. Die Station soll in den kommenden Jahren zu einer Antarktis-Forschungsstation mit weiteren wissenschaftlichen Messinstrumenten ausgebaut werden. Im Mittelpunkt stehen dabei Langzeitmessungen.

Aus einer gemeinsamen Idee der 1980er Jahre ist damit eine langfristige deutsch-chilenische Zusammenarbeit entstanden, die Antarktisforschung, Erdbeobachtung und Geodäsie verbindet – und seit 35 Jahren auch die Menschen beider Länder.

Arbeiten am Ende der Welt

Im Gespräch mit Maximilian Schwinger, Leiter der GARS O’Higgins

Maximilian Schwinger leitet die Station GARS O’Higgins seit zweieinhalb Jahren. Während des Empfangs der Deutschen Botschaft zum Nationalfeiertag der Bundesrepublik wurde eine Fotoausstellung zu diesem wissenschaftlichen Projekt gezeigt.

foto: Karla Berndt

Wie viele Menschen arbeiten auf der Station?

Im Winter sind es vier, im Sommer können es bis zu 15 Experten sein.

Ist es schwierig, Mitarbeiter für diesen außergewöhnlichen Arbeitsplatz zu finden?

Im Gegenteil: Wir haben sehr viele Bewerber. Die besonderen Bedingungen schrecken offenbar nicht ab. Die Arbeit hier ist eine ganz besondere Erfahrung!

Wie muss man sich das Leben in dieser Abgeschiedenheit vorstellen?

Das hat sich im Laufe der Jahre stark verändert. Früher konnten die Mitarbeiter beispielsweise über das Satellitentelefon nur zwei Minuten pro Woche mit ihren Familien sprechen. Heute ist die Kommunikation natürlich viel einfacher. Trotzdem kann das Wetter dazu führen, dass die Station komplett isoliert ist.

Wie kommt man überhaupt zur Station?

Der Weg führt von Punta Arenas über King George Island weiter in Richtung Antarktische Halbinsel – je nach Bedingungen mit Schiff, Flugzeug oder Hubschrauber. Wenn Wetter oder andere Umstände den Transport verhindern, kann es passieren, dass die Besatzung wochenlang auf der Station festsitzt.

Was verbindet die Menschen, die hier arbeiten?

Wer an einem so abgelegenen Ort gemeinsam arbeitet und aufeinander angewiesen ist, erlebt internationale Zusammenarbeit besonders unmittelbar. Die deutsche und die chilenische Station liegen so abgeschieden, dass die Menschen, die hier gearbeitet haben, ganz besondere Erfahrungen miteinander teilen. Daraus sind über die Jahre lange und enge Freundschaften entstanden.