«Beide Kulturen gleichberechtigt integrieren»

Desde hace 135 años, el Colegio Alemán de Santiago forma parte del panorama educativo chileno-alemán. Pero ¿cómo se pueden preservar las tradiciones y, al mismo tiempo, emprender nuevos caminos pedagógicos? En conversación con el «Cóndor», la subdirectora Jennifer Kiwitz habla sobre la importancia del idioma alemán, nuevos proyectos y los desafíos del futuro.

Zur Person

Jennifer Kiwitz ist seit Februar 2021 an der Deutschen Schule Santiago tätig und stellvertretende Schulleiterin. Sie übernahm vorübergehend die Leitung der Schule, bis Frank Müller (siehe Seite 16) die Schulleitung interimistisch übernahm. Während ihres Studiums arbeitete Kiwitz bei der Stiftung Mercator und führte sprachsensible MINT-Projekte an verschiedenen Schulen durch. Anschließend war sie an der Carl-von-

Ossietzky-Gemeinschaftsschule in Berlin-Kreuzberg tätig, wo sie auch ihr Referendariat absolvierte und später stellvertretende Schulleiterin wurde. Sie ist Mutter einer achtjährigen Tochter, die ebenfalls die Deutsche Schule Santiago besucht.

Die Deutsche Schule Santiago feiert ihr 135-jähriges Bestehen. Was bedeutet dieses Jubiläum für Sie persönlich als stellvertretende Schulleiterin?

Ich freue mich sehr, an diesem Jubiläum teilnehmen zu können. Es ist mir eine große Ehre, an einer Schule mit so langer Tradition wirken zu dürfen.

Wenn Sie auf die 135-jährige Geschichte blicken: Welche Werte und Traditionen haben sich bis heute erhalten und prägen die Schule weiterhin?

An unserer Schule wird im August traditionsgemäß das Laternenfest gefeiert – ein wunderschönes und für die Kinder prägendes Erlebnis. Uns ist es sehr wichtig, beide Kulturen gleichberechtigt in unseren Schulalltag zu integrieren. Ebenso prägen uns Werte wie Pünktlichkeit und gegenseitige Wertschätzung.

Gleichzeitig hat sich Schule in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Was unterscheidet die Deutsche Schule Santiago von früher – pädagogisch, aber auch im Schulalltag?

Deutsche Traditionen werden bis heute gepflegt: Das Laternenfest bedeutet für die Kleinsten einen der Höhepunkte des Schuljahres.

Unsere Schule hat sich pädagogisch stetig weiterentwickelt und den heutigen Anforderungen angepasst. Wir erziehen unsere Schülerinnen und Schüler zu kritisch denkenden Menschen, die ihre Meinung fundiert vertreten können. Gleichzeitig fördern wir sie darin, Problemstellungen selbstständig anzugehen und eigene Lösungsprozesse zu strukturieren.

Die deutsche Sprache gehört traditionell zu den wichtigsten Säulen der Schule. Wie hat sich der Deutschunterricht verändert, und gibt es neue Konzepte oder Projekte, um Kinder und Jugendliche für die Sprache zu begeistern?

Die deutsche Sprache ist ein zentraler Pfeiler unserer Schule und wird bereits im Kindergarten durch Vollimmersion verankert. Schon im Prekinder lernen die Kinder die Sprache spielerisch kennen. In der Básica unterrichten wir Fächer wie Musik und Kunst auf Deutsch, damit die Schülerinnen und Schüler die Sprache mit Freude und in praktischen Projekten erleben. Im Deutschunterricht binden wir Standbilder und Theaterstücke ein und lesen deutsche Romane, um die Begeisterung für die Literatur zu wecken. Auch unsere Musicals gestalten wir dreisprachig – auf Deutsch, Englisch und Spanisch –, um die Mehrsprachigkeit unserer Schülerinnen und Schüler eindrucksvoll sicht- und hörbar zu machen.

Welche Rolle spielen Deutschland und der Austausch mit dem deutschsprachigen Raum heute für die Schülerinnen und Schüler? Gibt es hier neue Angebote oder Pläne?

Unsere Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, am Deutschlandaustausch teilzunehmen – ein wichtiges Projekt, das wir seit diesem Jahr ausschließlich mit «Globalmente» organisieren. Für das kommende Jahr planen wir ein neues Projekt, das wir in Kürze mit der Schulgemeinschaft besprechen möchten. Es soll den Austausch weiter ausbauen, sodass noch mehr Schülerinnen und Schüler nach Deutschland reisen können, um Land und Leute kennenzulernen. Zudem möchten wir das Selbstbewusstsein der Jugendlichen stärken, dass sie über ein hervorragendes Sprachniveau verfügen.

Welche neuen Projekte oder pädagogischen Schwerpunkte hat die Schule in den vergangenen Jahren entwickelt – etwa bei Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, Nachhaltigkeit oder interkulturellem Lernen?

Wir arbeiten gerade an der Integration einer pädagogischen KI-Plattform für unsere Schülerinnen und Schüler, um das individuelle Lernen zu fördern.

Im letzten Jahr haben wir im Fach Mathematik ein KI-Projekt gestartet, das von den Schülerinnen und Schüler und sehr positiv bewertet wurde.

Nachhaltigkeit ist unserer Schule ein großes Anliegen, weshalb wir uns in diesem Jahr sehr über den Erhalt des Umweltzertifikats gefreut haben. Wir sensibilisieren die Schülerinnen und Schüler für den Klimawandel und zeigen auf, welche Beiträge sowohl der Einzelne als auch die Schule als Gemeinschaft leisten können.

Chilenische Traditionen gehören fest zum Schulleben: Mit verschiedenen traditionellen Tänzen feierten die Kinder der Vor- und Grundschule den chilenischen Nationalfeiertag am 18. September.

Sie erleben die Schule aus der Perspektive der Schulleitung. Was hat Sie besonders positiv überrascht, und wo sehen Sie die größten Herausforderungen?

Ich schätze die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen außerordentlich. Alle engagieren sich mit enormem Herzblut für unser pädagogisches Projekt und stellen das einzelne Kind stets in den Mittelpunkt ihres Handelns.

Ich liebe den Unterricht mit meinen Schülerinnen und Schülern und freue mich darauf, gemeinsam mit ihnen zu wachsen und Herausforderungen zu meistern. Die Herzlichkeit und Offenheit an dieser Schule haben mich von Beginn an begeistert.

Natürlich gibt es auch Herausforderungen, die wir meistern möchten. Ich stelle mir jedes Mal die Frage, wie ich die Schülerinnen und Schüler noch individueller fördern kann, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Obwohl die deutsche Sprache in vielen Familien heute weniger gesprochen wird, bleiben die Anforderungen in den zentralen Prüfungen (Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Klassenarbeit und Abitur) hoch. Wir erarbeiten daher kontinuierlich gezielte Strategien, um das hohe Sprachniveau nachhaltig zu sichern.

Wie erleben Sie die Zusammenarbeit und das Engagement der Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler

Die Zusammenarbeit ist durchweg hervorragend. Als Klassenlehrerin erfahre ich selbst tagtäglich große Unterstützung und Wertschätzung vonseiten der Elternschaft.

Aus Schulleitungsperspektive schätze ich es sehr, dass wir auch bei Herausforderungen stets in einen konstruktiven und vertrauensvollen Austausch treten. Das ist für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern gleichermaßen entscheidend, da das Wohl der Kinder immer unser gemeinsamer Mittelpunkt sein muss.

Wie gelingt es, eine Schule mit einer so langen Tradition weiterzuentwickeln, ohne das zu verlieren, was ihre Identität ausmacht?

Das gelingt vor allem durch das Vertrauen der Eltern, der Schülerinnen und Schüler, des Kollegiums und des Vorstands. Eine transparente und wertschätzende Kommunikation bildet aus meiner Sicht die beste Grundlage, um Veränderungen gemeinsam und nachhaltig zu gestalten.