Anfang der 1960er Jahre beschäftigte sich Stanley Kubrick mit dem Gedanken, welche Konsequenzen ein versehentlicher Angriff mit Atomwaffen haben würde. Der Regisseur las Bücher über das Thema, wobei ihn «Bei Rot: Alarm!», ein Roman von Peter George, besonders beeindruckte und er sich dazu entschloss, ihn zu verfilmen. Es musste allerdings in Anbetracht der ernsten Weltlage eine Satire werden, in der das heikle Thema humorvoll angegangen wurde, um es dem Publikum erträglich zu machen. Dazu waren Darsteller vonnöten, die als Komödianten durchweg überzeugen konnten. So engagierte Kubrick Peter Sellers, der mit ihm bereits «Lolita» gedreht hatte. Sellers übernahm nicht weniger als drei Rollen (!): den US-Präsidenten Muffley, den Luftwaffenoffizier Mandrake und den Doktor Seltsam.

Die Handlung: General Jack D. Ripper, ein ungehobelter Exzentriker (Sterling Hayden), ordnet den ihm unterstellten B-52-Bombern einen atomaren Angriff auf die Sowjetunion an. Er ist davon überzeugt, dass die Russen einen geheimen Plan verfolgen, der unter anderem zum Ziel hat, das Trinkwasser der Amerikaner zu verseuchen.

In der Kommandozentrale des Pentagons findet alsbald eine Krisensitzung statt, in der General Buck Turgidson (George C. Scott) den US-Präsidenten über die Lage informiert. Die Bomber fliegen bereits ihr Ziel an und ein Rückrufbefehl kann nicht erteilt werden, da einzig Ripper das Rückrufcodewort kennt. Muffley lässt also den sowjetischen Botschafter (Peter Bull) rufen, um gemeinsam zu versuchen, die Situation in den Griff zu bekommen.

In dem unterhaltsamen Film folgt eine absurde Pointe auf die nächste, der Zuschauer bekommt anderthalb Stunden Galgenhumor serviert. Besonders interessant sind jedoch aus unserer heutigen Perspektive die Extras, welche der Blu-Ray beigefügt wurden. Da können zunächst dem Filmablauf Fakten und Anekdotisches über den Kalten Krieg zugeschaltet werden, die zum Verständnis der Handlung beitragen. In einem Making-of berichten Mitarbeiter von den Schwierigkeiten, die sie zu meistern hatten, um die B-52-Bomber in Szene zu setzen. Das Cockpit musste nachgebaut werden, ohne eine zuverlässige Vorlage zu haben. Als Flugzeuge verwendeten sie kleine Modelle, die auf Landschaftsbilder eingeblendet wurden. Weitere Dokumentationen preisen zum einen Peter Sellers’ außerordentliche Begabung, «irgendeine Rolle glänzend zu spielen» und zum anderen Stanley Kubricks Werdegang von seinen Anfängen als New Yorker Fotograf bis zu «Dr. Strangelove».

Ein Muss ist das Interview mit dem damaligen US-Verteidigungsminister Robert McNamara, der die These vertritt, dass «der Kalte Krieg eigentlich ein heißer Krieg war». Die US-Regierung war ständig gezwungen, auf Provokationen zu reagieren, wie etwa im September 1961, «als die Sowjets versucht haben, Westberlin der Nato zu entreißen». Im Oktober 1962 entdeckten die USA, dass die Sowjetunion auf Kuba startbereite Raketen aufgestellt hatte, «die 90 Millionen Amerikaner getötet haben könnten», mit dem Hintergedanken, einen Versuch der US-Regierung, Fidel Castro zu stürzen, zu vereiteln. Bei der Gelegenheit sei «um ein Haar» ein Atomkrieg ausgelöst worden. Alles in allem ein Tatbestand, der heute so aktuell ist wie zur Zeit der Entstehung des Films.

«Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb», Vereinigtes Königreich, USA, 1964 Regie: Stanley Kubrick Produktion: Stanley Kubrick Drehbuch: Stanley Kubrick, Terry Southern, Peter Bryant Kamera: Gilbert Taylor Ton: John Cox Schnitt: Anthony Harvey Musik: Laurie Johnson Mit Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, Slim Pickens, Keenan Wynn, Peter Bull u. a. Spieldauer: 1 Stunde 35 Minuten

Bild ***

Ton ***

Darbietung ****

Extras *****