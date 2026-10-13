Freundschaft, Tradition und Gemeinschaft

Desde 1896, la Burschenschaft Araucania reúne a generaciones de estudiantes en Santiago. Lo que comenzó como un pequeño grupo de estudiantes de habla alemana se ha convertido, a lo largo de 130 años, en una comunidad que une la amistad, la lengua y la cultura alemanas con la vida estudiantil compartida.

Die Geschichte der Burschenschaft Araucania begann bereits einige Jahre vor ihrer offiziellen Gründung. Um 1894 traf sich in Santiago regelmäßig ein Kreis deutschsprachiger Studenten, von denen viele Medizin studierten und aus deutsch-chilenischen Familien kamen. Einer ihrer Treffpunkte war die «Sucursal de la Botica del Indio» in der Nähe der medizinischen Fakultät. Dort wurde gemeinsam gelernt und diskutiert, aber auch die freie Zeit miteinander verbracht. Aus diesem Freundeskreis entstand allmählich der Wunsch, eine feste studentische Gemeinschaft zu schaffen.

Die drei Gründer: Christoph Martin, … … Jens Petersen, … … und Wilhelm Münnich.

Eine wichtige Rolle spielten dabei Christoph Martin, Wilhelm Münnich und Jens Petersen. Ihre Vorstellungen waren zunächst unterschiedlich. Münnich dachte an einen wissenschaftlichen Diskussionsverein, Petersen an eine Gemeinschaft mit klaren Regeln und Martin an eine Studentenverbindung nach deutschem Vorbild. Aus diesen verschiedenen Ideen entwickelte sich schließlich das gemeinsame Konzept der neuen Verbindung. Dabei war von Anfang an klar, dass deutsche Traditionen nicht einfach übernommen, sondern an das Leben und die Verhältnisse in Chile angepasst werden sollten.

Am 31. März 1896 wurde die Burschenschaft Araucania schließlich in der Studentenwohnung Wilhelm Münnichs in Santiago gegründet. Sechs Studenten unterzeichneten die Gründungsurkunde: Fryderup, Hollstein, Kuschel, Martin, Münnich und Petersen. Als Name wurde bewusst «Araucania» und nicht «Germania» gewählt. Damit sollte sowohl die Verbundenheit mit dem deutschen Kulturgut als auch mit der chilenischen Heimat zum Ausdruck kommen. Als Wahlspruch entschied man sich für «Ehre, Zucht, Einigkeit».

Eine Gemeinschaft wächst

Das Heim der Burschenschaft Araucania in der Pedro de Valdivia, … …in der La Serena 478 und in der…

In den folgenden Jahren entwickelte sich aus dem kleinen Studentenkreis eine zunehmend gefestigte Gemeinschaft. Neben dem geselligen Studentenleben standen die Pflege der deutschen Sprache und Kultur sowie die persönliche Entwicklung der Mitglieder im Mittelpunkt. Gleichzeitig sollte die geistige Freiheit des Einzelnen erhalten bleiben. Die Burschenschaft verstand sich als unpolitisch und überkonfessionell und wollte ihren Mitgliedern keine bestimmte weltanschauliche Richtung vorgeben.

Schon bald wurde die Araucania auch innerhalb der deutsch-chilenischen Gemeinschaft sichtbarer. Ein besonderes Ereignis war die Fahnenweihe im Jahr 1909, an der rund 250 Gäste aus Santiago und den Regionen teilnahmen. In den 1920er-Jahren folgte eine Phase der weiteren Festigung. 1920 konnte die Verbindung ihr erstes eigenes Heim in der Calle Miraflores erwerben, 1924 erhielt sie ihre Rechtspersönlichkeit. Viele Alte Herren engagierten sich zugleich in unterschiedlichen Einrichtungen der deutsch-chilenischen Gemeinschaft.

..La Magdalena 90 Umzug im Jahr 1996 ins Heim in der La Serena 478

Auch das burschenschaftliche Leben in Chile entwickelte sich weiter. 1924 wurde in Concepción die Burschenschaft Montania gegründet. Zwischen beiden Verbindungen entstanden früh enge freundschaftliche Beziehungen, die 1931 durch ein Kartell- und Freundschaftsabkommen festgehalten wurden. Seitdem sind die Araucania und die Montania als Schwesternverbindungen durch eine besondere Freundschaft verbunden.

Zwischen Tradition und schwierigen Zeiten

Die politischen Entwicklungen der 1930er-Jahre stellten die deutsch-chilenische Gemeinschaft vor neue Herausforderungen. Auch innerhalb der Araucania wurde intensiv darüber diskutiert, wie deutsche Kultur gepflegt werden konnte, ohne die politische Unabhängigkeit der Verbindung aufzugeben. Die Burschenschaft betonte dabei ihre Verwurzelung in Chile und hielt an ihrer politischen Unabhängigkeit als Institution fest.

Stiftungsfestkommers: Feier des 100-jährigen Jubiläums

Auch der Zweite Weltkrieg blieb nicht ohne Auswirkungen. Das Verbindungsleben konnte zunächst weitergeführt werden, und 1943 bezog die Araucania ein neues Heim in der Avenida Pedro de Valdivia. Im April 1945 wurden die Aktivitäten jedoch erstmals vollständig eingestellt. Es fanden keine Versammlungen statt, die Farben wurden nicht getragen und neue Mitglieder wurden vorübergehend nicht aufgenommen. Bereits zwei Monate später nahm die Verbindung ihre Tätigkeit wieder auf.

Zusammenarbeit nach dem Krieg

In den Nachkriegsjahren gewann die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen chilenischen Burschenschaften an Bedeutung. 1949 nahm die Burschenschaft Andinia ihre Tätigkeit wieder auf, wobei auch Mitglieder der Araucania diesen Neubeginn unterstützten. In den folgenden Jahren wurden die Kontakte zwischen den bestehenden Verbindungen weiter ausgebaut. 1959 entstand mit dem Delegiertenconvent der Chilenischen Burschenschaften der Vorläufer des heutigen Bund der Chilenischen Burschenschaften (BCB).

Paul Illge, Alexander Klein und Walter Rinsche

Mit der Zeit entstand so ein immer größeres Netzwerk von Burschenschaften und später auch Mädchenschaften in verschiedenen Städten Chiles. 1969 wurde in Santiago die Mädchenschaft Erika Michaelsen Koch gegründet, mit der die Araucania seitdem eine enge Verbindung und Zusammenarbeit pflegt. Ein Jahr später entstand das Christoph-Martin-Stipendium, das Studenten mit guten Leistungen und deutschen Sprachkenntnissen finanziell beim Studium unterstützen sollte.

Mit der Zeit gehen

Die Geschichte der Araucania war nicht nur von der Bewahrung von Traditionen geprägt, sondern auch von der Notwendigkeit, sich immer wieder an gesellschaftliche Veränderungen anzupassen. Das chilenische Hochschulwesen wandelte sich, neue Universitäten entstanden und auch innerhalb der deutsch-chilenischen Gemeinschaft wurde Deutsch immer seltener als Muttersprache gesprochen.

Darauf reagierte die Verbindung unter anderem mit eigenen Sprachkursen und einer stärkeren Förderung des Austauschs mit Deutschland. Seit 2001 unterstützt das Araucania-Stipendium jährlich ein aktives Mitglied bei einem akademischen Aufenthalt in Deutschland. Diese Aufenthalte sollen nicht nur den einzelnen Studenten zugutekommen, sondern auch dazu beitragen, die deutsche Sprache innerhalb der Gemeinschaft lebendig zu halten.

Auch die vereinsinternen Regeln wurden im Laufe der Zeit überprüft. Nach mehreren Jahren der Diskussion wurde eine frühere Voraussetzung der deutschen Abstammung gestrichen. Heute steht vielmehr die Bereitschaft im Mittelpunkt, die deutsche Sprache zu pflegen und sich mit dem deutschen Kulturgut zu befassen. Damit sollte die Verbindung ihre Traditionen bewahren und zugleich offen für die gesellschaftlichen Veränderungen ihrer Zeit bleiben.

Vom 100. zum 130. Stiftungsfest

Einen besonderen Höhepunkt in der Geschichte der Verbindung bildete das 100. Stiftungsfest im Jahr 1996. Gäste und Vertreter verschiedener Verbindungen aus Chile, Deutschland und Österreich kamen in Santiago zusammen. Rund 500 Personen nahmen am Festkommers und etwa 680 am Festball teil. Das Jubiläum wurde damit nicht nur zu einem Treffen der eigenen Mitglieder, sondern auch zu einer Begegnung zwischen verschiedenen Generationen und Verbindungen.

30 Jahre später feiert die Burschenschaft Araucania nun ihr 130. Stiftungsfest. Seit der kleinen Studentengruppe des Jahres 1896 hat sich vieles verändert – die Universitäten, die deutsch-chilenische Gemeinschaft und auch die Verbindung selbst. Geblieben ist jedoch die Grundidee, die schon ihre ersten Mitglieder zusammenführte: Freundschaft über die Studienzeit hinaus, die Pflege der deutschen Sprache und Kultur und eine Gemeinschaft, in der verschiedene Generationen miteinander verbunden bleiben.