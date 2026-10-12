Deutsche Honorarkonsulin in Valdivia

«Immer das Positive suchen»

Desde abril de 2025, Gabriela Nuss es cónsul honoraria de Alemania en Valdivia y, desde 2024, es además la primera mujer en presidir el Club de la Unión Valdivia. La empresaria y descendiente del inmigrante alemán Karl Anwandter ha seguido caminos profesionales muy diversos y vivió un total de 17 años en Alemania e Inglaterra. Actualmente es copropietaria de la empresa familiar Anwandter y Nuss Ltda., conocida en Valdivia como «Ferretería Sur», y está a cargo de una explotación agrícola.

Als Gabriela Nuss Mitte 2024 gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könne, deutsche Honorarkonsulin in Valdivia zu werden, musste sie nicht lange überlegen. Sie besprach die Entscheidung mit ihrer Familie und auch dort war die Reaktion eindeutig. Zu ihren Aufgaben gehören konsularische Angelegenheiten wie die Erneuerung von Reisepässen und Personalausweisen, Lebensbescheinigungen für Rentner sowie Informationen zu Staatsangehörigkeitsfragen und zur Registrierung von Geburten in Deutschland. Die Konsulin betont: «Mir ist es besonders wichtig, die deutschstämmigen Institutionen in der Region stärker miteinander zu vernetzen und zugleich mehr kulturelle Angebote aus Santiago in den Süden zu bringen.»

foto: Club de la Unión Valdivia

Dass sie sich für die deutsch-chilenischen Beziehungen engagiert, hat viel mit ihrer eigenen Geschichte zu tun. Gabriela besitzt seit ihrer Kindheit beide Staatsangehörigkeiten. Deutsch wurde zu Hause zwar nicht gesprochen, Deutschland war aber durch Gerichte, Zeitschriften und Musik, besonders bei den Großeltern, präsent. Als 15-Jährige reiste sie zum ersten Mal nach Deutschland: «Da merkte ich, wie wichtig es war, die Sprache und die Kultur besser kennenzulernen. Ich war begeistert von Deutschland und den Möglichkeiten dort.»

Auch ihre Familiengeschichte ist eng mit der deutschen Einwanderung nach Südchile verbunden. Gabriela Nuss ist eine Nachfahrin von Karl Anwandter, der 1850 nach Valdivia kam. «Darauf war ich schon als Kind sehr stolz», erklärt sie. Auch der Name des Familienunternehmens erinnert an diese Wurzeln: Anwandter y Nuss besteht seit 85 Jahren. Die Feier zum 175. Jahrestag der Ankunft des Schiffes «Hermann», mit dem auch Karl Anwandter nach Südchile kam, habe großen Anklang gefunden. «Das zeigt, wie präsent das Erbe immer noch ist. Allerdings müssen wir mehr tun, um es zu würdigen und für kommende Generationen lebendig zu halten.»

Als Schülerin an der Deutschen Schule Valdivia sei sie «ein sehr schüchternes und ruhiges Kind» gewesen. Umso wichtiger seien die Möglichkeiten gewesen, die ihr die Schule eröffnete: «Deutsch und Englisch haben mir viele Türen geöffnet.» Vor allem aber habe sie gelernt, sich Herausforderungen zu stellen und «das Beste aus dem eigenen Leben zu machen».

Nach ihrer Ausbildung zog es Gabriela 1992 nach Deutschland – eigentlich nur für ein Jahr und mit dem Wunsch nach weißen Weihnachten. Schnee gab es nicht, dafür die Liebe: «Wie diese Sachen so sind, habe ich mich verliebt – und aus einem Jahr wurden 17.» Vierzehn Jahre blieb sie in Deutschland, drei weitere lebte sie in England.

«Im Ausland zu leben, eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Man lernt andere Kulturen kennen, knüpft lebenslange Freundschaften und lernt Sprachen», sagt sie. Gleichzeitig habe die Entfernung noch etwas anderes bewirkt: «Man lernt auch das eigene Land zu schätzen und zu vermissen.»

Nach ihrer Rückkehr nach Chile führte ihr Weg schließlich in das Familienunternehmen. Heute gehört Gabriela in dritter Generation zu den Inhabern von Anwandter y Nuss Ltda. und leitet unter anderem den auf Innenausbau und Einrichtung spezialisierten Bereich «Metrocuadrado». Daneben kümmert sie sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb. Gerade diese Mischung gefällt ihr. «Das Schönste an meiner täglichen Arbeit ist, dass es nie langweilig ist.» Kunden, neue Produkte und wirtschaftliche Veränderungen verlangten ständig Flexibilität und die Bereitschaft, Neues zu lernen. «Die Landwirtschaft ist für mich der Ausgleich zum schnellen Alltag – raus in die Natur.»

An Aufgaben mangelt es ihr ohnehin nicht. Seit 2024 steht sie dem Club de la Unión Valdivia als Vorsitzende vor. Sie ist die erste Frau an der Spitze des vor 170 Jahren gegründeten Vereins, was sie als große Ehre empfinde. Gabriela möchte den Club als offenen Treffpunkt für die Stadt verstanden wissen und unterstreicht: «Gerade für junge Menschen soll es Raum geben, ihre Kunst zu zeigen.»

Schon seit ihrer Kindheit zeichnet und malt Gabriela gern. In Deutschland lernte sie die Porzellanmalerei kennen. Heute entstehen unter dem Namen «Pintaplatos» individuell bemalte Teller, Tassen oder anderes Geschirr auf Bestellung. Für Gabriela ist das mehr als ein Hobby: «Diese kreative Tätigkeit ist eine Art Ausgleich in meinem Alltag. Sie erlaubt mir, meine kreative Seite auszudrücken und dabei anderen eine Freude zu machen.»

Es sei nicht immer einfach, «alles unter einen Hut zu bringen und dabei Zeit für Familie, Freunde und Hobbys zu finden». Als Vorbild sieht sie vor allem ihre Großmutter väterlicherseits und ihre Eltern. Ihre Großmutter beschreibt sie als weise, selbstständig und praktisch – und als Mittelpunkt der Familie. Von ihren Eltern habe sie gelernt, auch schwierige Zeiten anzunehmen.

«Mein Leben ist bislang sicher ganz anders verlaufen, als ich es mir mit 20 vorgestellt hatte. Ändern würde ich trotzdem nichts», stellt Gabriela Nuss fest. Sie habe großartige Menschen kennengelernt, wunderschöne Orte gesehen, Neues gelernt und ihren Horizont erweitert.

Ihr Grundsatz dabei: «Immer das Positive suchen – auch in Zeiten, in denen es zunächst nicht danach aussieht. Man kann immer etwas dazulernen, und man ist selbst Schmied des eigenen Lebens.» Für die kommenden Jahre wünscht sie sich vor allem genügend Zeit, um weiter aktiv zu bleiben, sich in Valdivia einzubringen und «etwas für die Nachwelt zu hinterlassen».