Erfolgreiche Premiere des Chile-Tags 

Am 10. September brachte der erste Chile-Tag im Frankfurter Opernturm Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Diplomatie und Wissenschaft aus Chile und Deutschland zusammen. Fachpanels ermöglichten einen intensiven fachlichen Austausch, während zahlreiche persönliche Begegnungen Gelegenheit boten, neue Kontakte zu knüpfen und Geschäfte anzubahnen. Ziel der von der AHK Chile und Oppenhoff gemeinsam mit ProChile, dem Lateinamerika Verein, der chilenischen Botschaft und InvestChile initiierten Veranstaltung ist es, den Chile-Tag als jährliche Plattform für die Vertiefung der deutsch-chilenischen Wirtschaftsbeziehungen zu etablieren.