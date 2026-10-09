Chile-Tag setzt Zeichen für engere Zusammenarbeit  

Impulse für die Wirtschaftsbeziehungen

¿Cómo pueden Chile y Alemania fortalecer su cooperación económica en un mundo en transformación? Esta fue la pregunta central del primer Día de Chile, celebrado el 10 de septiembre en el Opernturm de Fráncfort. Un total de 210 representantes de empresas, del mundo político y de diversas instituciones se inscribieron para esta primera edición. Las inversiones, la energía, las materias primas críticas y la innovación fueron algunos de los temas centrales, junto con el objetivo de llevar la cooperación entre ambos países a un nuevo nivel.

Macarena Gallardo (AHK Chile), Michael Sterzig (ESO),

Botschafter Jorge Sandrock, Staatssekretärin Paula Estévez, Cornelia Sonnenberg (AHK Chile), Edder Cifuentes (Kanzlei Oppenhoff) und Kristina Heussner (Bundeswirtschaftsministerium)

foto: Silvia Kählert

Unter dem Motto «Chile und Deutschland 2026–2030: Perspektiven einer strategischen Partnerschaft im neuen geoökonomischen Kontext» brachte der erste Chile-Tag am 10. September hochrangige Vertreter beider Länder zusammen. Organisiert wurde die Initiative von der AHK Chile und der Kanzlei Oppenhoff, gemeinsam mit der chilenischen Botschaft in Deutschland, InvestChile, dem Lateinamerikaverein und ProChile.

«Partnerschaft, die weit über den Handel hinausgeht»

Ein besonderer Anlass für den ersten Chile-Tag war zugleich das 110-jährige Bestehen der AHK Chile. Cornelia Sonnenberg, Geschäftsführerin der AHK Chile, begrüßte die Gäste gemeinsam mit dem chilenischen Botschafter in Deutschland, Jorge Sandrock, DIHK-Vizepräsidentin Kirsten Schoder-Steinmüller, Kristina Heussner vom Bundeswirtschaftsministerium und Edder Cifuentes, Partner bei Oppenhoff und Vorstandsmitglied der AHK Chile.

Botschafter Jorge Sandrock würdigte die Rolle der AHK Chile. «Diese 110 Jahre stehen für eine Partnerschaft, die weit über den Handel hinausgeht», betonte er. Die Kammer habe sich zu einem wichtigen Akteur im gesamten Spektrum der bilateralen Beziehungen entwickelt. Sandrock erinnerte zugleich daran, wie breit die Beziehungen zwischen Chile und Deutschland heute aufgestellt sind. «Kaum ein anderes Land unterhält mit Chile eine derart umfassende und vielfältige Agenda. Die langjährige Zusammenarbeit beruht auf gegenseitigem Vertrauen und reicht von Politik, Wissenschaft und Technik über Bildung und Kultur bis hin zur polizeilichen und militärischen Zusammenarbeit.»

Gemeinsame Werte

Sandrock verwies zudem auf die jüngst verabschiedete Wirtschaftsreform in Chile, die Investitionen erleichtern und das Wachstum fördern soll. Vorgesehen seien unter anderem eine schrittweise Senkung der Unternehmenssteuer auf 23 Prozent bis 2029 sowie weniger Bürokratie und schnellere Genehmigungsverfahren.

Zugleich betonte der Botschafter die gemeinsamen Werte beider Länder: Chile und Deutschland stünden für Demokratie und Menschenrechte, offene Märkte, Multilateralismus und eine regelbasierte internationale Ordnung.

Hürden für Investitionen abbauen

Edder Cifuentes betonte: «Chile und Deutschland wollen gemeinsam investieren, gemeinsam Innovationen vorantreiben und gemeinsam forschen.» Beide Länder könnten dabei zugleich als Plattformen dienen – Chile für Lateinamerika und Deutschland für Europa.

Edder Cifuentes: «Handel bewegt Kapital. Er bringt Technologie und Wissen in Bewegung. Und vor allem verbindet er Menschen.»

foto: Oppenhoff/AHK Chile

Als eine Hürde nannte er das noch fehlende Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Chile und Deutschland. Botschafter Jorge Sandrock wies darauf hin, dass das tatsächliche Volumen deutscher Investitionen in Chile deutlich über dem offiziell ausgewiesenen Bestand liege. Ein Grund dafür sei, dass aufgrund des fehlenden Doppelbesteuerungsabkommens ein großer Teil der Investitionen über Drittländer nach Chile fließe. Er hoffe daher auf den Abschluss eines solchen Abkommens, das «den deutschen Investitionen in Chile einen deutlichen zusätzlichen Impuls geben könnte».

Handel, wirtschaftliche Kooperation und Forschung

Hauptrednerin Paula Estévez, Staatssekretärin für internationale Wirtschaftsbeziehungen, stellte unter dem Titel «Chile 2030» die wirtschaftlichen Perspektiven Chiles vor (siehe auch Interview auf Seite 10 und 11). Deutschland ist innerhalb der Europäischen Union Chiles wichtigster Handelspartner. 2025 erreichte der bilaterale Warenaustausch mit mehr als 4,7 Milliarden US-Dollar einen bisherigen Höchststand. Estévez hob insbesondere Energie, kritische Mineralien und neue Technologien als Bereiche hervor, in denen die Zusammenarbeit weiter vertieft werden könne.

Wie konkret diese Partnerschaft bereits ist, zeigte das anschließende Wirtschaftsforum. Vertreter von Unternehmen wie CMPC Ventures, Austria Energy, Fichtner, Bayer Crop Science und BASF diskutierten über Wachstumsbranchen und neue Geschäftsmöglichkeiten. Viviana Hermosilla von CMPC Ventures brachte dabei die Perspektive eines chilenischen Unternehmens ein, das von Berlin aus nach neuen Technologien und Kooperationsmöglichkeiten in Europa sucht. Helmut Kantner von Austria Energy stand für einen Bereich, in dem Chile international große Aufmerksamkeit auf sich zieht: erneuerbare Energien. Mit Fichtner, Bayer und BASF waren zudem deutsche Unternehmen vertreten, die über langjährige Erfahrungen auf internationalen Märkten verfügen.

Ein weiteres Panel widmete sich Chile als strategischem Partner für Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Daran nahmen unter Vanessa Severin von InvestChile, Mark Heinzel von der DIHK und Orlando Baquero, Geschäftsführer des Lateinamerikavereins, teil.

Dass die Zusammenarbeit weit über klassische Wirtschaftsbereiche hinausgeht, zeigte schließlich Michael Sterzig von der Europäischen Südsternwarte ESO. Der Wissenschaftler stellte unter dem Titel «From Chile to the Universe» Chiles besondere Rolle für die internationale astronomische Forschung vor.