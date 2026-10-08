Sieger-Team der DS Punta Arenas beim Torneo Delibera 

Mit guten Argumenten nach Valparaíso

En la final regional del Torneo Delibera, celebrada el 2 de septiembre en la Universidad de Magallanes, en Punta Arenas, el equipo de cuatro estudiantes del Colegio Alemán obtuvo el primer lugar. En este concurso, los estudiantes desarrollan sus propios proyectos de ley sobre temas de relevancia social. De este modo, los alumnos se clasificaron para la final nacional, que tendrá lugar el 11 de noviembre en el Congreso Nacional, en Valparaíso.

Freitage und Sonntage waren in den vergangenen Monaten für Bianca Bustamante, Alonso González, Camila González und Martina Valdés häufig keine freien Tage. Immer wieder trafen sich die vier Schüler der Deutschen Schule Punta Arenas, um zu recherchieren, Argumente zu überprüfen und ihre Präsentation zu üben. Der Einsatz hat sich gelohnt: Beim Regionalentscheid des Torneo Delibera belegte das Team den ersten Platz und qualifizierte sich damit für das nationale Finale in Valparaíso.

Dort werden die vier Jugendlichen Magallanes vertreten und ihren Gesetzesvorschlag vor Vertretern des chilenischen Kongresses präsentieren. Im Mittelpunkt steht ein gesellschaftlich relevantes Thema: häusliche Gewalt. Bevor die Entscheidung dafür fiel, hatte sich die Gruppe mit verschiedenen Themen beschäftigt. Bei ihren Recherchen wurde den Schülern bewusst, welche Bedeutung häusliche Gewalt in Chile hat und wie notwendig es ist, sich damit auseinanderzusetzen.

Dabei ging es nicht nur darum, den eigenen Vorschlag möglichst gut auszuarbeiten. Die Jugendlichen analysierten auch die Projekte der anderen Teams, um herauszufinden, wo ihre Fehler lagen. Ebenso wichtig war die Vorbereitung auf den Auftritt vor dem Publikum: Stimme, Tonfall und Körpersprache wurden gezielt trainiert.

Für Alonso González ist der diesjährige Erfolg auch deshalb etwas Besonderes, weil er bereits im vergangenen Jahr am Wettbewerb teilgenommen hatte. Er kam auf den zweiten Platz. Unterstützung erhielt Alonso auch von seinem Vater, einem Rechtsanwalt, der ihn bei der Ausarbeitung des Projekts und bei strategischen Fragen beriet.

Dass die Gruppe so weit gekommen ist, führt Camila González vor allem auf den guten Teamgeist zurück. «Für eine Gruppe, die nicht zusammenhält und deren Mitglieder kein gutes Verhältnis zueinander haben, ist es schwieriger, gemeinsam zu arbeiten und ein Ziel zu erreichen», sagt Camila.

Auch Martina Valdés nimmt mehr aus dem Wettbewerb mit als Kenntnisse über Gesetzgebung und Argumentation. Sie wollte lernen, sicherer vor anderen Menschen zu sprechen und ihre Scheu vor öffentlichen Auftritten zu überwinden.

Den Anstoß zur Teilnahme gab Lehrer Matías Carvajal, der bereits im vergangenen Jahr Schüler für das Torneo Delibera begeistert hatte. Für ihn ist besonders bemerkenswert, wie sich die Jugendlichen im Laufe der Vorbereitung entwickelt haben. «Ich bin sehr stolz auf sie, auf ihre Arbeit und auf das, was sie geleistet haben», sagt er.

Carvajal sieht in dem Wettbewerb zugleich eine Möglichkeit, junge Menschen an gesellschaftliche und politische Fragen heranzuführen. Durch die Beschäftigung mit einem eigenen Gesetzesvorschlag würden sie selbst Teil einer Debatte, die für das Land von Bedeutung sei.

Nun wartet Valparaíso. Dort wollen die vier Schüler zeigen, was sie in den vergangenen Monaten gelernt haben: recherchieren, argumentieren, zuhören, gemeinsam Lösungen entwickeln – und die eigenen Ideen selbstbewusst vertreten. Das Ziel ist klar: Magallanes beim nationalen Finale bestmöglich zu repräsentieren.

Text und Foto: Deutsche Schule Punta Arenas