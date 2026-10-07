Wissenschaftswettbewerb Falling Walls Lab Valparaíso  

Wenn die Tafel plötzlich in Braille spricht

El estudiante de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) José Luis Caamaño ganó el Falling Walls Lab Valparaíso, Chile 2026 con un proyecto que busca facilitar el acceso a las clases a estudiantes ciegos. Caamaño representará a Chile en la final internacional, que se celebrará el 6 de noviembre en Berlín, y participará en el Falling Walls Science Summit 2026.

José Luis Caamaño bei der Präsentation seines Projekts. Es soll dazu beitragen, dass blinde Schülerinnen und Schüler am regulären Unterricht teilnehmen können. «Wir können es uns nicht leisten, Talente zu verlieren, nur weil die notwendigen Werkzeuge fehlen», so sein Grundgedanke.

Was an der Tafel steht, bleibt nicht immer für alle sichtbar. Für blinde Schülerinnen und Schüler kann eine spontan aufgeschriebene Formel, ein Rechenweg oder eine Antwort im Unterricht zu einer Barriere werden. Genau diese Barriere möchte der USACH-Student José Luis Caamaño mit einer ungewöhnlichen technischen Idee überwinden.

Am 26. August gewann Caamaño beim nationalen Finale des «Falling Walls Lab Valparaíso, Chile» den ersten Platz. Mit seinem dreiminütigen Pitch «Breaking the Wall of Sight in Education» («Die Barriere des Sehens in der Bildung überwinden») überzeugte er die Jury von einem Projekt, das Wissenschaft, Informatik und Pädagogik mit einem sehr konkreten Ziel verbindet: Unterricht für blinde und stark sehbehinderte Schülerinnen und Schüler zugänglicher zu machen. Nun wird Caamaño am 6. November Chile bei der internationalen Falling-Walls-Finalrunde in Berlin vertreten.

Die Vertreter der organisierenden Institutionen: Orlando de la Vega, Generaldirektor des Akademischen Auslandsamts PUCV, Alina Neumeyer, DAAD-Lektorin in Valparaíso, und Isabel Franco, Fundación Ciencia Joven

Eine Kamera, ein Computer, eine taktile Oberfläche

Das Projekt trägt den Namen «Sistema de Traducción Táctil para Inclusión Escolar» («Taktiles Übersetzungssystem für einen inklusiven Schulunterricht»). Dahinter steht ein vierköpfiges Team von Pädagogik-Studenten für Mathematik und Informatik an der Universidad de Santiago de Chile: José Luis Caamaño leitet das Projekt, Camila Merino ist für den pädagogischen Bereich zuständig, Cristopher Olivera entwickelt die Software und Antonio Pino kümmert sich um die Hardware.

Die Grundidee klingt einfach, ihre technische Umsetzung ist jedoch anspruchsvoll: Eine Kamera soll erfassen, was die Lehrkraft an die Tafel schreibt. Die Informationen werden anschließend von einem Computer verarbeitet und an eine ertastbare Oberfläche weitergeleitet. Dort soll der Inhalt in Brailleschrift wiedergegeben werden. Ein blinder Schüler könnte damit verfolgen, was gerade an der Tafel entsteht – ohne darauf warten zu müssen, dass jemand den Inhalt zusätzlich erklärt oder in eine zugängliche Form überträgt. Nach den bisherigen Berechnungen des Teams könnte ein optimiertes System die Informationen innerhalb von etwa vier bis zwölf Sekunden übertragen. Das wäre schnell genug, um dem laufenden Unterricht nahezu unmittelbar zu folgen.

Teilnehmer und Jury des Wettbewerbs Falling Walls Lab Valparaiso 2026

Aus einer Idee soll ein Prototyp werden

Noch befindet sich das Projekt in der Entwicklungsphase. Die Studenten haben bisher vor allem an der Software gearbeitet und suchen nun finanzielle Unterstützung, um die Hardware zu entwickeln und einen funktionsfähigen Prototypen zu bauen.

Besonders anspruchsvoll dürfte die Übertragung mathematischer Inhalte sein. Eine Kamera muss nicht nur erkennen, dass etwas geschrieben wurde, sondern auch verstehen, wie Zeichen zueinander angeordnet sind und welche Bedeutung eine mathematische Darstellung besitzt. Erst danach kann daraus eine für Braille geeignete Darstellung entstehen.

Der erste Platz beim «Falling Walls Lab Valparaíso, Chile» ist eine wichtige Anerkennung für das junge Team. Es wird seine Idee im November in Berlin auf einer internationalen Bühne vorstellen. Dort wird aus der drei Minuten langen Präsentation in Valparaíso eine internationale Visitenkarte für eine Idee, die mit einer einfachen Frage beginnt: Wie kann das, was an der Tafel steht, wirklich für alle zugänglich werden?