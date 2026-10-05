Concepción – 150 Jahre deutsch-chilenische Geschichte 

Städteserie Teil 7

Von Alejandra Letelier

Cuando se habla de la inmigración alemana en Chile, suelen venir de inmediato a la mente nombres como Valdivia, Osorno, Puerto Varas o Frutillar. Sin embargo, la historia de la presencia alemana en el país no se limita en absoluto al sur. A diferencia de las colonias de carácter principalmente agrícola que surgieron en el sur de Chile durante el siglo XIX, la inmigración alemana en Concepción tuvo un carácter predominantemente urbano.

Der Bismarckturm – ein Wahrzeichen für die deutsche Gemeinschaft

foto: Arne Dettmann

Kaufleute, Freiberufler und Handwerker fanden in der wirtschaftlich wachsenden Stadt gute Voraussetzungen, um sich eine Existenz aufzubauen. Im Laufe der Jahrzehnte gründeten sie nicht nur Unternehmen und Industriebetriebe, sondern auch Institutionen, die bis heute zum kulturellen Erbe Concepcións gehören und die Beziehungen zwischen Chile und Deutschland stärken.

Die deutsche Präsenz im Biobío steht im Zusammenhang mit der europäischen Einwanderung, die der chilenische Staat Mitte des 19. Jahrhunderts förderte. Zwar konzentrierte sich die unter Präsident Manuel Bulnes und durch Bernardo Philippi und Vicente Pérez Rosales vorangetriebene Besiedelung vor allem auf die südlichen Regionen, doch auch Concepción zog zunehmend deutsche Einwanderer an, die in der expandierenden Stadt neue Möglichkeiten sahen.

Dank ihrer strategischen Lage, der Nähe zum Hafen von Talcahuano und einer regen Handelstätigkeit entwickelte sich die Stadt zu einem wichtigen Handelszentrum für Unternehmer, die Geschäftsbeziehungen mit Europa aufbauen wollten.

Unternehmen wie M. Gleisner & Cía., Julio Plesch & Cía. und A. y F. Becker & Cía. unterhielten enge Handelsbeziehungen zu Hamburg und anderen deutschen Städten. Dadurch entwickelte sich Concepción zu einem der wichtigsten Verteilungszentren für europäische Waren in Zentral- und Südchile.

Seit 90 Jahren engagiert: Bei regelmäßigen Treffen pflegt der Deutsche Frauenkreis Concepción Gemeinschaft, deutsche Kultur und Sprache.

Die von Julius Herman gegründete Carrocería El Progreso machte sich mit der Herstellung von Kutschen und Fahrzeugen einen Namen, die sogar in Nachbarländer exportiert wurden. Hinzu kamen die von Gustav Keller gegründete Brauerei, die Hutfabrik von Gustav B. Wolf sowie zahlreiche Werkstätten und Betriebe, die neue Produktionstechniken einführten und zur industriellen Entwicklung der Stadt beitrugen.

Auch im Gesundheitswesen hinterließ die deutsche Gemeinschaft deutliche Spuren. Ein herausragendes Beispiel war das 1897 gegründete Sanatorio Alemán. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte es sich zu einer der renommiertesten privaten Gesundheitseinrichtungen Südchiles und zeichnete sich durch kontinuierliche Modernisierung, neue Technologien und die Qualität seines medizinischen Personals aus. Die Gründung des Sanatorio Alemán zeugt vom solidarischen und gemeinschaftlichen Geist, der die deutsche Gemeinschaft in Concepción von Beginn an auszeichnete. Seit 2026 gehört die Klinik zu RedSalud, wird jedoch weiterhin unter dem Namen Sanatorio Alemán betrieben.

Mit dem Wachstum der Gemeinschaft entwickelte sich auch ein starkes Vereinsleben. Die Einwanderer erkannten, dass sie Orte der Begegnung brauchten, um ihre Sprache, ihre Traditionen und ihre Identität zu bewahren. So entstanden Institutionen, die später zu wichtigen Säulen der deutsch-chilenischen Gemeinschaft wurden, darunter der Club Alemán de Concepción (1872), der Club Deportivo Alemán (1886), die Deutsche Schule (1888) und die Deutsche Lutherische Kirche (1904).

Mitglieder deutsch-chilenischer Institutionen und zahlreiche Familien kamen 2019 zur Wiedereinweihung des restaurierten Bismarckturms auf dem Cerro Caracol.

Auch internationale Ereignisse hinterließen ihre Spuren. Während des Ersten Weltkriegs rückten die Schlacht von Coronel vor der Küste des Biobío und die spätere Internierung der Besatzung des deutschen Kreuzers SMS Dresden auf der Insel Quiriquina den europäischen Krieg unmittelbar in die Nähe der Region.

Bildung als Brücke zwischen zwei Kulturen

Zu den bedeutendsten Beiträgen der deutschen Einwanderung in Concepción gehört zweifellos die Bildung. In der Überzeugung, dass Sprache und kulturelle Identität bereits in der Schule vermittelt werden müssen, wurde Ende des 19. Jahrhunderts die Deutsche Schule Concepción gegründet. Was zunächst als Schule für die Kinder deutscher Einwanderer begann, entwickelte sich über Generationen hinweg zu einer der angesehensten Bildungseinrichtungen der Region.

Heute setzt die Deutsche Schule Concepción auf eine dreisprachige und bikulturelle Ausbildung, die deutsche Bildungstraditionen mit dem chilenischen Lehrplan verbindet. Sprachunterricht, kultureller Austausch und internationale Orientierung gehören zu einem Bildungskonzept, das seit mehr als hundert Jahren die Beziehungen zwischen beiden Ländern stärkt.

Auch die akademische Zusammenarbeit spielt an der Universidad de Concepción eine wichtige Rolle. Partnerschaften mit deutschen Hochschulen, Austauschprogramme und gemeinsame Forschungsprojekte haben Hunderte Studierende, Wissenschaftler und Forscher zusammengebracht. Die Zusammenarbeit umfasst unter anderem Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Medizin und Nachhaltigkeit. Stipendien des Deutschen Akademischen Austauschdienstes eröffneten zudem Generationen von Fachkräften aus Concepción neue Ausbildungsmöglichkeiten.

Eine Sprache, die verbindet

Obwohl in Concepción weniger direkte Nachfahren deutscher Einwanderer leben als in anderen Gebieten Südchiles, bleibt das Interesse an der deutschen Sprache ein wichtiges Bindeglied zwischen beiden Ländern. Eine zentrale Rolle spielt dabei das 1959 gegründete Goethe-Zentrum. Seit Jahrzehnten fördert es den Deutschunterricht mit Kursen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie internationalen Sprachprüfungen. Mit Filmreihen, Ausstellungen, Konzerten und Literaturveranstaltungen hat es sich zugleich zu einem der wichtigsten Orte für die Vermittlung deutscher Kultur in der Region entwickelt.

Zur Bewahrung der deutsch-chilenischen Identität tragen außerdem die Burschenschaft Montania (1924) und die Mädchenschaft Viktoria (2004) bei. Sie entstanden mit dem Ziel, jungen Menschen, die zum Studium aus anderen Städten nach Concepción kommen, Gemeinschaft und Unterstützung zu bieten. Über Generationen hinweg fördern sie Freundschaft, gegenseitige Hilfe und gesellschaftliches Engagement.

Seit 1888 eine feste Größe in Concepción: die Deutsche Schule Concepción.

foto: DS Concepción

Durch Treffen, kulturelle Aktivitäten und die Beteiligung an Veranstaltungen der deutschen Gemeinschaft leisten beide Verbindungen zudem einen Beitrag dazu, die deutsche Sprache und Traditionen an jüngere Generationen weiterzugeben.

Bismarckturm und Begegnungsorte

Im Laufe der Jahrzehnte entstanden viele Bauwerke der deutschen Gemeinschaft in Concepción. Eines der bekanntesten Symbole ist der Bismarckturm auf dem Cerro Caracol. Er wurde 1921 zu Ehren des deutschen Reichskanzlers Otto von Bismarck eingeweiht und gehört zu einer Reihe von Bismarcktürmen, die Anfang des 20. Jahrhunderts in verschiedenen Teilen der Welt errichtet wurden. Eine Besonderheit des Turms in

Concepción: Er ist der einzige erhaltene Bismarckturm Lateinamerikas.

Deutscher Handel in Concepción um 1900: das Geschäftshaus von M. Gleisner & Cía.

Im Laufe der Zeit verfiel das Denkmal zunehmend. Seine Restaurierung wurde durch die Zusammenarbeit der Stadt Concepción und der deutsch-chilenischen Gemeinschaft ermöglicht, die unter anderem Spendenaktionen organisierte. Nach umfangreichen Wiederaufbauarbeiten wurde der Bismarckturm 2019 erneut eingeweiht. Heute finden dort unter anderem Gedenkveranstaltungen, kulturelle Begegnungen und Feiern deutsch-chilenischer Institutionen statt.

Gelebte gemeinsame Kultur

Mehr als 150 Jahre nach der Ankunft der ersten deutschen Einwanderer ist die Gemeinschaft weiterhin aktiv am Leben der Stadt beteiligt. Ein großer Teil dieser Arbeit wird über die Instituciones Chileno-Alemanas de Concepción (Ichas) koordiniert. Die Organisationen der Gemeinschaft kommen monatlich zusammen, um gemeinsame Initiativen abzustimmen, die Zusammenarbeit zu stärken und das Erbe der deutschen Einwanderer lebendig zu halten.

Zu den Ichas gehören traditionsreiche ebenso wie jüngere Institutionen, darunter die Deutsche Schule Concepción, der Club Deportivo Alemán de Concepción, das Goethe-Zentrum Concepción, die Deutsche Lutherische Kirche, die Corporación Sanatorio Alemán, die von Patricio Coloma geleitete «Hora Alemana», die Loge Goethe Nr. 91, die Mädchenschaft Viktoria, der Deutsche Frauenkreis, die Burschenschaft Montania, die Krautmacherstiftung, die Christoph Martin Stiftung, der Freundeskreis und der Deutsch-Chilenische Bund. Hinzu kommen die Siebte Feuerwehrkompanie von Concepción, die Fünfte Feuerwehrkompanie von Talcahuano und weitere Organisationen.

Beim gemeinsamen Mittagessen: Vertreter der Instituciones Chileno-Alemanas de Concepción

fotos: privat

Die Geschichte der deutschen Präsenz in Concepción lässt sich jedoch nicht allein anhand von Denkmälern, Gebäuden oder Familiennamen erzählen. Sie lebt vor allem durch die Menschen weiter, die dieses Erbe bewahren und zugleich an die Herausforderungen ihrer jeweiligen Zeit anpassen.