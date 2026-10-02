Insalco-Absolventin International denken, praktisch lernen

La teoría por sí sola nunca fue suficiente para Emma Hechenleitner. Por eso, la joven de 22 años, oriunda de Frutillar, optó por una formación dual en Insalco. En Deugro, empresa de logística de origen alemán con presencia internacional, adquirió experiencia en comercio y transporte internacional. En abril recibió el «Sello Insalco», un reconocimiento que la llena de satisfacción, ya que no solo destaca sus logros, sino también su compromiso.

Emma Hechenleitner machte schon während ihrer Schulzeit die Erfahrung, dass Lernen mehr sein kann als das Aneignen theoretischen Wissens. Geboren in Puerto Montt, wuchs sie in Frutillar auf und besuchte dort das Colegio Kopernikus. Dort wurde nach dem Jenaplan unterrichtet. «Vereinfacht gesagt geht es bei dem pädagogischen Konzept um Lernen durch praktisches Tun. Wichtig ist, das Gelernte mit Mitschülern, Lehrkräften und Eltern, aber auch mit Vertretern der Stadt zu teilen.»

Ein Schüleraustausch in Deutschland vor ihrem Abschluss weckte bei ihr den Wunsch, ihre Ausbildung international auszurichten. Das praxisnahe Konzept überzeugte sie, sich bei Insalco zu bewerben. «Das bedeutet, dass ich die Theorie im Unterricht lerne und meine Kenntnisse gleichzeitig direkt in der Arbeitswelt anwenden kann.» Sie ist überzeugt, dass dieses Modell jungen Menschen einen wichtigen Vorsprung verschafft: «Sie können früh Berufserfahrung sammeln, Kontakte knüpfen und herausfinden, welche Tätigkeiten ihnen liegen.»

Ursprünglich interessierte sich Emma vor allem für den Ausbildungsgang Kauffrau für Schifffahrt. Doch auf einer Unternehmensmesse des Insalco lernte sie Deugro Chile Internacional kennen. Das deutsche Logistikunternehmen mit seiner Zentrale in Frankfurt am Main und Niederlassungen in verschiedenen Teilen der Welt beeindruckte sie so sehr, dass sie ihre Pläne änderte und sich für den Ausbildungsgang Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung entschied.

Sie durchlief mehrere Abteilungen, darunter Personalwesen, Buchhaltung, Projekte, Vertrieb und Operations. Sie koordinierte Transporte, bearbeitete Angebote, kommunizierte mit Kunden, Lieferanten, Reedereien und internationalen Niederlassungen und kümmerte sich um Dokumente und Sendungsverfolgung. «Alles funktioniert in einem Transportunternehmen wie eine Kette: Wenn etwas nicht klappt und das Problem nicht sofort gelöst wird, wirkt sich das auf den gesamten Ablauf aus», beschreibt sie die Verantwortung.

Besonders gerne erinnert sie sich an die regelmäßigen Treffen des internationalen Nachwuchsprogramms von Deugro. Dort wurden große Projekte aus verschiedenen Ländern vorgestellt, und die jungen Mitarbeitenden konnten sich untereinander austauschen. «Dadurch hatte ich das Gefühl, dass ich, obwohl ich in Chile arbeitete, Teil eines viel größeren, internationalen Unternehmens war.»

Die Verbindung zu Deutschland ist für Emma schon seit ihrer Kindheit ein wichtiger Teil ihres Lebens. Bis zur Generation ihrer Großeltern wurde in ihrer Familie täglich Deutsch gesprochen. Diese Kenntnisse halfen ihr während der Ausbildung sowohl im Unterricht als auch bei der täglichen Arbeit bei Deugro im Kontakt mit deutschen Kolleginnen und Kollegen.

Gleichzeitig war die Sprache die größte Herausforderung ihrer Ausbildung. An ihrer Schule hatte Englisch als Fremdsprache im Mittelpunkt gestanden. Fachbegriffe, Grammatik und Prüfungen in einer noch nicht sicher beherrschten Sprache verlangten ihr viel ab. «Ich musste mich sehr anstrengen, damit ich dem Unterricht in den verschiedenen Fächern folgen und die Prüfungen in einer Sprache ablegen konnte, die ich noch nicht richtig beherrschte.»

Nicht einfach war für sie, Arbeit und Unterricht zeitlich miteinander zu vereinbaren. Besonders die erste Prüfungsphase empfand die 22-Jährige als anstrengend. «Nach und nach lernte ich, meine Zeit besser einzuteilen.»

Im April nahm Emma an ihrer Abschlussfeier teil. Dort erhielt sie das «Sello Insalco», eine Auszeichnung, mit der nicht nur schulische Leistungen, sondern auch Engagement und persönliche Haltung gewürdigt werden. Für die Absolventin kam diese Auszeichnung überraschend: «Umso mehr freue ich mich darüber und besonders, dass damit meine Einstellung und mein Engagement anerkannt wurden.»

Zu ihrem erfolgreichen Abschluss nach zwei Jahren trugen auch ihre Lehrer bei, wie sie betont: «Durch die geduldige Unterstützung besonders bei Unternehmensführung und Wirtschaft sowie durch abwechslungsreiche Aktivitäten in anderen Fächern fiel mir das Lernen und Verstehen leichter.» Auch das gemeinsame Lernen mit Mitschülern half ihr beim Verstehen des Unterrichtsstoffs.

Über ihre Zeit bei Deugro sagt sie: «Es gab stets jemanden, der bereit war, mir etwas zu erklären, mir bei einer Aufgabe zu helfen oder mir etwas Neues beizubringen.» In der kleinen Niederlassung habe sie von Menschen aus unterschiedlichen Bereichen lernen und zugleich eigene Kenntnisse einbringen können.

Emma möchte nun ein Studium in Deutschland beginnen. Besonders interessiert sie sich für International Business, um ihre Kenntnisse in Wirtschaft, Handel und internationalen Geschäftsbeziehungen zu vertiefen. Dabei würde sie gerne auf Englisch und Deutsch studieren.

Jungen Menschen, die über eine Ausbildung beim Insalco nachdenken, rät sie, den Schritt zu wagen. Die Verbindung von Theorie und Praxis sei zwar anspruchsvoll, biete aber auch besondere Chancen. «Ich glaube, dass es am Anfang herausfordernd sein kann, besonders wegen der Kombination aus Studium und Arbeit. Aber genau das macht diese Erfahrung auch so umfassend und bereichernd.»