Jahrestagung des DS Chile

Vertreter von Schulen aus ganz Chile kamen am 22. August zur jährlichen Versammlung des DS Chile zusammen. Auch Erich Eichhorn, Vorsitzender des DS Chile, nahm an dem Treffen teil. Gastgeber war in diesem Jahr die Deutsche Schule Puerto Varas. An der Jahrestagung nahmen die Deutschen Schulen La Serena, San Felipe, Valparaíso, Santiago, Chicureo, St. Thomas Morus, Chillán, Los Ángeles, Temuco, Villarrica, Valdivia, La Unión, Osorno, Frutillar, Puerto Montt, Puerto Varas, und Punta Arenas sowie die Ursulinenschulen in Vitacura und Maipú teil. Insgesamt waren damit Vertreter von 19 Schulen bei der Versammlung anwesend. Das Treffen bot den Teilnehmern Gelegenheit zum Austausch und zur Vernetzung innerhalb des DS Chile.