Lo que hoy parece algo completamente normal, hace medio siglo era una revolución: un enorme supermercado, miles de productos bajo un mismo techo, amplios estacionamientos, un moderno sistema de autoservicio y, además, productos de todo el mundo que hasta entonces eran poco conocidos en el mercado chileno.

Seit 1979 empfängt die Filiale Jumbo Bilbao in Santiago ihre Kunden.

Am 9. September 1976 öffnete an der Avenida Kennedy in Las Condes der erste Jumbo seine Türen. Mit rund 7.000 Quadratmetern Verkaufsfläche war er für die damaligen Verhältnisse gigantisch. Hinter der Idee stand Horst Paulmann. Seine Erfahrungen im Handel hatte er zunächst im Süden Chiles gesammelt. Die Familie betrieb in Temuco das Restaurant Las Brisas, aus dem sich später ein Supermarkt entwickelte. Gemeinsam mit seinem Bruder Jürgen baute Paulmann daraus eine kleine Kette auf. Horst Paulmanns Vorbild waren moderne europäische, insbesondere deutsche Handelskonzepte. Jumbo sollte etwas Neues bieten: möglichst viele unterschiedliche Waren an einem einzigen Ort. Lebensmittel, Haushaltsartikel und Delikatessen gehörten ebenso zum Angebot wie importierte Produkte.

Ein Elefant mitten in Santiago

Schon der Name war Programm. «Jumbo» sollte Größe und Stärke vermitteln und erinnerte an den berühmten Elefanten gleichen Namens. Er wurde zum Symbol der neuen Marke. Dabei war der Standort zunächst keineswegs selbstverständlich. Die Avenida Kennedy lag damals am Stadtrand Santiagos, noch weit entfernt von dem heutigen dicht bebauten Wohn-, Einkaufs- und Geschäftsviertel. Doch Jumbo traf den Nerv einer Zeit des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels: Chile öffnete sich zunehmend für internationale Märkte – und plötzlich bot ein Supermarkt seinen Kunden eine Vielfalt, die sie bisher kaum kannten.

Als plötzlich die Welt im Einkaufswagen lag

1976 öffnete an der Avenida Kennedy in Las Condes der erste Jumbo seine Türen. Mit rund 7.000 Quadratmetern Verkaufsfläche war er für die damaligen Verhältnisse gigantisch.

Besonders das internationale Sortiment – fast zehn Prozent der angebotenen Produkte – machte den ersten Jumbo außergewöhnlich. Ausländische Lebensmittel und Delikatessen, die auf dem chilenischen Markt bis dahin weitgehend unbekannt waren, wurden zu einem wichtigen Teil des Konzepts. Das erste Weihnachtsgeschäft 1976 zeigt, wie groß die Neugier auf diese neue Warenwelt war: Ein argentinischer Whisky der Marke Premium entwickelte sich zu einem besonderen Verkaufsschlager – die Mitarbeiter kamen mit dem Nachfüllen kaum nach. Für die Kunden war ein Besuch bei Jumbo deshalb mehr als nur der Wocheneinkauf. Vor dem Geschäft stand ein großer Elefant, im Inneren spielte unter der Woche ein Organist aktuelle Melodien. Wer damals zum ersten Mal durch den Jumbo ging, entdeckte eine neue Welt des Konsums.

Die deutsche Spur

Horst Paulmann, der 1948 mit seiner Familie aus Deutschland nach Argentinien ausgewandert und 1950 nach Chile gekommen war, brachte Erfahrungen und Ideen aus Europa in das neue Projekt ein und orientierte sich stark an deutschen Handelsmodellen. Bis heute gehört ein besonders breites Angebot aus vielen Ländern zur Identität der Marke, zahlreiche Produkte werden als «Exclusivo Jumbo» angeboten, darunter deutsche Kuchen und Konfitüren sowie internationale Spezialitäten, die nicht überall erhältlich sind.

Von einem Markt zu 60 Filialen

Der Erfolg des ersten Jumbo-Supermarkts führte rasch zur Expansion. 1979 eröffnete mit Jumbo Bilbao die zweite Filiale in Santiago, 1982 die erste in Argentinien. Nach der Übernahme von Carrefour führte Cencosud 2013 die Marke Jumbo auf dem kolumbianischen Markt ein. Aus dem Supermarktprojekt entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte der Handelskonzern Cencosud, der heute in Lateinamerika und den USA präsent ist. Jumbo blieb dabei eine seiner wichtigsten Marken.

1993 folgte mit dem Alto Las Condes ein weiterer Meilenstein, und 2003 verstärkte Cencosud durch die Übernahme von Santa Isabel seine Stellung im chilenischen Lebensmittelhandel. Im August 2026 wurde mit Jumbo Apoquindo bereits die 60. Jumbo-Filiale in Chile eröffnet – nur wenige Kilometer von jenem Ort entfernt, an dem 50 Jahre zuvor alles begann. Neben den klassischen Filialen gehören heute Online-Bestellungen und Lieferdienste sowie besondere Vergünstigungen für die Kunden zum Angebot. Das ursprüngliche Prinzip aber ist erstaunlich aktuell geblieben: möglichst viel Auswahl, möglichst viele Produkte an einem Ort.

Italienische Pasta, spanische Oliven, deutsche Kekse und asiatische Spezialitäten liegen im Segment «Importe» ganz selbstverständlich nebeneinander.

Mehr als ein Supermarkt

Zum 50. Geburtstag erinnert Jumbo mit einer besonderen Jubiläumskollektion auch an seine eigene Geschichte. Jumbito, der kleine Elefant, ist wieder auf verschiedenen Produkten zu sehen und weckt Erinnerungen an vergangene Jahrzehnte. Die Geschichte von Jumbo erzählt damit von weit mehr als dem Erfolg eines Unternehmens. Sie spiegelt auch den Wandel Chiles wider: Von einem stärker geschützten Markt zu einer offenen Wirtschaft, von einem begrenzten Warenangebot zu einer globalisierten Konsumwelt. Vielleicht lässt sich dieser Wandel tatsächlich am besten an einem Einkaufswagen ablesen. Vor 50 Jahren konnte ein Kunde bei Jumbo Dinge entdecken, die ihm bis dahin kaum begegnet waren. Heute liegen chilenischer Wein, italienische Pasta, spanische Oliven, deutsche Kekse und asia-

tische Spezialitäten ganz selbstverständlich nebeneinander.

Was als mutiges Experiment begann, entwickelte sich zu einer chilenischen Institution und ist heute Teil des integrierten Handelsnetzwerks von Cencosud, das Filialgeschäfte, Einkaufszentren und E-Commerce miteinander verbindet und eines der umfangreichsten Angebote des Marktes bietet – mit Millionen von Kunden in Lateinamerika und den USA. Der Elefant ist groß geworden!