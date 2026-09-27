Die Eroberung Chiloés vor 200 Jahren 

Das Ende der spanischen Kolonialherrschaft in Chile

Hace 200 años, con Chiloé cayó el último bastión de la Corona española en Chile. Tras varios intentos fallidos, en enero de 1826 las tropas de la joven República, bajo el mando de Ramón Freire, lograron la conquista definitiva del archipiélago. El Tratado de Tantauco selló finalmente la incorporación de Chiloé a la República de Chile y marcó el fin del dominio colonial español en el país.

Der Obelisk im Fuerte San Antonio in Ancud erinnert an den Vertrag von Tantauco, der 1826 die Eingliederung Chiloés in die Republik Chile besiegelte. Ramón Freire y Serrano (1787–1851), Director Supremo Chiles, führte 1826 die entscheidende Expedition zur Eroberung Chiloés an.

Im Januar 1826 gelang es den «Patrioten» der jungen Republik Chile die letzte Bastion der Spanier und «Realisten» (Royalisten) in Amerika zu erobern. Mit der Unterzeichnung des Vertrags von Tantauco durch den spanischen Gouverneur Antonio Lorenzo de Quintanilla und den Director Supremo (Obersten Direktor – Staatsoberhaupt der Republik Chile), Ramón Freire y Serrano am 19. Januar 1826 endete offiziell die spanische Herrschaft in Südamerika. Das Chiloé-Archipel wurde drei Tage später formell in die Republik Chile eingegliedert.

Die letzte spanische Bastion in Südamerika

Seit dem 18. September 1810 hatte sich Chile für unabhängig erklärt, doch der Prozess der tatsächlichen Unabhängigkeit der Republik Chile zog sich zumindest bis zum entscheidenden Sieg der «Patrioten» gegen die spanischen und königstreuen Truppen in der Schlacht von Maipú am 5. April 1818 hin. Lediglich die südliche Festung Corral, die Hafenstadt Valdivia und die Insel Chiloé blieben noch unter der Kontrolle der Spanier. Während es dem britischen Unabhängigkeitskämpfer in chilenischen Diensten, Admiral Lord Thomas Cochrane, mit einer chilenischen Flotte gelang am 18. Januar 1820 Corral einzunehmen und am 3. und 4. Februar 1820 das schwer befestigte Valdivia – das «Gibraltar des Südens» – zu erobern, blieb die Insel Chiloé weiterhin unter der Kontrolle der Spanier.

Solange aber das Vizekönigreich Peru weiterhin spanische Truppen beherbergte, waren die für unabhängig erklärten neuen Republiken Südamerikas keinesfalls gesichert. Daher musste zunächst das Vizekönigreich Peru besiegt werden, damit jegliche weitere militärische Unterstützung und die Verbindungen zwischen den verbliebenen spanischen Stützpunkten unterbunden wurden. Das hatte auch Bernardo O’Higgins erkannt, weshalb er während seiner Regierungszeit (1817–1823) die frühen Seekampagnen des Unabhängigkeitskrieges entlang der Küste des Vizekönigreichs Peru priorisierte. Die Eroberung des Chiloé-Archipels wurde daher hinausgezögert. Admiral Cochrane war bereits 1819 an der Vernichtung spanischer Schiffe und der Blockade von Callao im Vizekönigreich Peru beteiligt gewesen. Nun aber sah er nach der Einnahme von Corral und Valdivia die Stunde gekommen auch eine Expedition nach Chiloé durchzuführen und damit die letzte spanische Bastion im Süden Chiles zu beseitigen. Der Versuch am 18. Februar 1820 die Festung von San Miguel de Agüi bei San Carlos (1834 in Ancud umbenannt) einzunehmen, scheiterte. Der britische Major William (Guillermo) Miller ging mit 160 bis 300 patriotischen Soldaten an Land, konnte aber nicht gegen die starke Befestigung und numerische Überlegenheit der Spanier unter dem spanischen Kommandanten Antonio de Quintanilla bestehen. Die Patrioten verzeichneten hohe Verluste, und Miller wurde an einem Bein schwer verletzt. Der Angriff war gescheitert, und Cochrane segelte mit der Flotte zurück nach Valparaíso und nahm anschließend an der Eroberung Callaos teil.

Ein Medaillon in Ancud erinnert an Antonio de Quintanilla (1787–1863), den letzten spanischen Gouverneur von Chiloé und Befehlshaber der royalistischen Truppen.

foto: ppn87, CC BY-SA 4.0 Admiral Manuel Blanco Encalada (1790–1876) befehligte das chilenische Geschwader bei der entscheidenden Expedition nach Chiloé. Wenige Monate später wurde er zum ersten Präsidenten der Republik Chile gewählt.

Zwei gescheiterte Versuche

Nach dem Scheitern dieses ersten Versuchs der Eroberung Chiloés versuchte der Oberste Direktor Ramón Freire y Serrano selbst, als Oberbefehlshaber einer zweiten Expedition die Insel einzunehmen. Sein Geschwader, bestehend aus der Fregatte «Lautaro» und der Korvette «Independencia» unter dem Kommando von Kapitän Roberto Forster, legte am 27. Januar 1824 in Valparaíso ab und brachte zwei Bataillone nach Talcahuano, damit sie sich dem Rest der Expedition anschließen konnten. Die Schiffe erreichten die Insel Quiriquina, wo die Truppen von Bord gingen und ihr Hauptquartier errichteten. Ende Februar trafen noch die Korvette «Chacabuco» und ein Transportschiff mit Proviant und Munition für das Expeditionskorps ein. Am 18. März legte dann die Flotte von insgesamt acht Schiffen von der Insel Quiriquina ab und segelte mit 1.700 Infanteristen, 95 Kavalleristen, 24 Artilleristen und drei Gebirgsschützen in Richtung Chiloé. Am 24. März erreichte die Expedition den Chacao-Kanal, doch ein heftiger Sturm riss die Flotte auseinander. Die ungünstigen klimatischen Bedingungen, die mangelnde Ortskenntnis und taktische Fehler Freires mit den Truppen an Land spielten dem spanischen Gouverneur Antonio Quintanilla in die Hände, sodass es ihm gelang, die patriotischen Invasoren zurückzuschlagen und sie zum Rückzug von der Insel zu zwingen. Als dann auch noch die kürzlich erst erworbene Korvette «Voltaire» strandete, war die Niederlage dieser Expedition besiegelt.

Damit wollte sich die Regierung von Ramón Freire nicht abfinden, sondern beschloss sogleich, eine dritte Expedition vorzubereiten. Da aber Simón Bolívar aus Peru angesichts der komplexen Situation bei der Befreiung des Vizekönigreichs um Unterstützung bat, musste die Eroberung Chiloés zugunsten einer vorherigen abschließenden Eroberung Perus verschoben werden. So wurde schnell ein Geschwader zusammengestellt, das am 20. November 1824 nach Norden segelte. Nachdem man von der Kapitulation der Royalisten in Ayacucho erfuhr, segelte die Flotte unverzüglich weiter nach Callao, um dort den Hafen zu blockieren. Simón Bolívar übertrug dem Vizeadmiral Manuel Blanco Encalada das Kommando über die Seekräfte Chiles, Kolumbiens und Perus. Da aber die Kapitulation der spanischen Truppen von Ayacucho vom 9. Dezember 1824 die Rückkehr der spanischen Schiffe in ihre Heimat erlaubte, fanden die Befreiungstruppen Bolívars keine Streitkräfte mehr, gegen die sie kämpfen mussten. Als sich damit die Dienste des chilenischen Geschwaders erübrigten, beschleunigte Ramón Freire seinen Plan zur Eroberung Chiloés, vor allem auch, weil er davon erfuhr, dass Bolívar selbst an der Vorbereitung einer Expedition zur Eroberung Chiloés arbeitete.

Die entscheidende Expedition

Freire übernahm wieder das Kommando über diese dritte Expedition. Dieses Mal wurden 2.275 Männer auf fünf Transportschiffen entsandt. Das Geschwader, bestehend aus der Fregatte «O’Higgins», den Korvetten «Independencia» und «Chacabuco» und den Briggs «Galvarino» und «Aquiles», unterstand dem Kommando des Vizeadmirals Manuel Blanco Encalada und segelte am 27. November 1825 von Valparaíso nach Süden. Man einigte sich darauf, in Puerto Inglés, außerhalb der Reichweite der spanischen Batterien zu landen und über Land vorzustoßen, um dadurch die Balcacura-Batterie, die den Golf von Quetalmahue bewachte, auszuschalten. War dieses Ziel erreicht, sollten die Streitkräfte wieder an Bord gehen und auf dem Seeweg San Carlos (das heutige Ancud) von der Flanke her einnehmen. Die Taktik ging auf. Ein Teil der Marinestreitkräfte wurde nach Castro und Dalcahue verlegt, wodurch die Einkesselung der Spanier gelang. In den Schlachten von Pudeto und Bellavista vom 13. beziehungsweise

14. Januar 1826 errangen Freires Truppen den Sieg und zwangen die spanischen Truppen zur Kapitulation. Damit wurden die Spanier nahezu zeitgleich in Callao in Peru (Kapitulation am 23. Januar 1826) und auf Chiloé besiegt.

Der Vertrag von Tantauco

Mit dem Vertrag von Tantauco, der am 18. Januar 1826 unterzeichnet und am folgenden Tag ratifiziert wurde, wurde die Eingliederung des Chiloé-Archipels in die Republik Chile besiegelt. Am 22. Januar wurde die Zugehörigkeit Chiloés zur Republik feierlich erklärt.

Das Abkommen hatte nicht nur politische und militärische, sondern auch soziale, kulturelle und territoriale Auswirkungen, deren Spuren bis heute die Identität Südchiles prägen. Das Originaldokument des Vertrags von Tantauco befindet sich im Nationalen Historischen Archiv in Santiago.

Anlässlich des 200. Jahrestags des Vertrags von Tantauco veröffentlichte das Regionalarchiv Los Lagos eine digitalisierte Kopie des historischen Vertragsdokuments. Das Original befindet sich im Archivo Nacional Histórico in Santiago.

In Artikel 1 wird die Eingliederung Chiloés in das chilenische Staatsgebiet bekundet: «Die Provinz und der Archipel von Chiloé mit dem dazugehörigen Gebiet, das sich im Besitz der königlichen Armee befindet, werden als integraler Bestandteil in die Republik Chile eingegliedert, und ihre Einwohner genießen die gleichen Rechte wie chilenische Staatsbürger.» In den Artikeln 2 und 3 wird die Übergabe von Waffen, Munition, Fahnen, Batterien und Vorräten der Spanier an die Chilenen festgelegt. Die Artikel 4 und 5 garantieren den besiegten Spaniern den freien Abzug und den Kommandeuren und Offizieren eine zweimonatige Frist zum Verlassen Chiloés. In den Artikeln 6 und 7 wird den Besiegten und allen Einwohnern der Provinz das Eigentumsrecht an allen beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerten garantiert. In Artikel 9 wird die Freilassung aller gefangengenommenen Soldaten vereinbart. In Artikel 10 werden alle Handlungen während der Kampfhandlungen straffrei gestellt.

Eigentumsrechte und ihre Folgen

Wichtig ist hierbei Artikel 7, der allen Einwohnern der Provinz ihr Eigentumsrecht garantiert. Hieraus erwachsen Ansprüche der indigenen Bevölkerung, vor allem der Mapuche-Huilliches, die bis heute diskutiert werden. Hatten die Spanier den Einwohnern Chiloés weitgehende Eigenrechte gewährt, so waren sie mit der Eingliederung in die Republik Chile nun Staatsbürger mit den gleichen Rechten wie die übrigen Chilenen. Was aber sollte aus ihren Sonderrechten (Eigentumsrechten) werden? Diese Frage ist bis heute nicht abschließend geklärt.

Der endgültige Abschluss der Unabhängigkeit Chiles

Die erste chilenische Flotte in einem Gemälde von Thomas Somerscales. Im Vordergrund sind das Linienschiff «San Martín», die Fregatte «Lautaro», die Korvette «Chacabuco» und die Brigg «Araucano» dargestellt.

Mit der Eroberung Chiloés fand die Unabhängigkeit Chiles ihren formalen Abschluss. Die letzte Bastion spanischer Herrschaft in Chile war damit beseitigt. War im Januar 1826 somit der Krieg mit Spanien beendet und die politische Unabhängigkeit Südamerikas von Spanien mit der Eroberung Callaos in Peru und Chiloés in Chile endgültig besiegelt, so erlebten die jungen amerikanischen Republiken innere Spannungen, die sich noch über Jahre hinwegzogen. In Chile kam es zu Spannungen zwischen Zentralisten und Föderalisten auf. Wie sollte die neue Republik organisiert werden? Bereits 1826 wurden Pläne für einen föderalen Staat gemacht. Am 9. Juli 1826 trat Ramón Freire während einer starken Finanzkrise, politischer Instabilität und unter dem Druck des Kongresses zugunsten eines Föderalstaates als Oberster Direktor zurück. Einen Tag zuvor hatte der Kongress Admiral Manuel Blanco Encalada zum ersten Präsidenten Chiles gewählt, ein Amt, das er lediglich bis zum 9. September bekleidete, als er vom Vizepräsidenten Agustín de Eyzaguirre ersetzt wurde.

Chile war nun endgültig eine unabhängige Republik, musste sich aber politisch erst noch stabilisieren.

Quellen: «Incorporación de Chiloé a la Soberanía Nacional – 22 de enero de 1826», Armada de Chile, 2014, online unter: www.armada.cl; Felipe Retamal: «Chiloé, la isla que no cedía: a 200 años del último acto de la independencia», La Tercera, 17. Januar 2026, online unter: www.latercera.com.

Leseempfehlung: Gonzalo Aravena: Chiloé 1826: ¿El último bastión realista o el primer territorio conquistado por la república?, Valdivia–Castro: Ediciones 1826, 2025.