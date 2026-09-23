Nachruf – Sylvia Wilckens 

Im Jahr 1954 führte das Teatro Municipal de Santiago zum ersten Mal Wolfgang Amadeus Mozarts beliebte Oper «Die Zauberflöte» auf. Dirigent war Hans Peyser, die Regie führte Reinhold Olszewski.

Das Sängerensemble setzte sich vorwiegend aus Künstlern aus Chile zusammen. Unter ihnen wirkte eine junge Sopranistin aus Valdivia mit, die die Papagena sang. Es war Sylvia Wilckens, die fortan im chilenischen Musikleben eine wichtige Rolle spielen sollte, nicht nur als ausübende Künstlerin, sondern später auch als Musikkritikerin.

Ihre lebensbejahende Natur hatte sie schon vorher, im Jahr 1947, dazu angespornt, an dem Schönheitswettbewerb der Semana Valdiviana teilzunehmen. Sie triumphierte und wurde zur «Reina de los Ríos» und «Señorita Sur de Chile» gekürt.

Sylvias musikalisches Wissen und Urteilsvermögen sind in zahlreichen Beiträgen dokumentiert, die im Cóndor veröffentlicht wurden. Ihre Musikkritiken waren jahrzehntelang ein fester Bestandteil unserer Zeitung und fanden ein interessiertes Lesepublikum.

Besonders beliebt waren ihre Rezensionen von Liederabenden. Gerade dieses Genre stellt auch erfahrene Musikkritiker vor besondere Herausforderungen. Sylvia hatte die Gabe, sich ihm mit großer Sachkenntnis zu widmen. Ihre Kenntnisse waren nicht nur theoretischer Natur; als Liedersängerin verfügte sie auch über umfassende praktische Erfahrung.

Anfang der 1990er Jahre interviewte sie die Sopranistin Cristina Gallardo-Domâs, die damals in den großen internationalen Opernhäusern von der Mailänder Scala bis zur Met in New York auftrat und im Begriff war, eine Weltberühmtheit zu werden.

Der Artikel erschien auf der letzten Seite und trug als Überschrift «Porträt».

Der Beitrag machte Schule, das Porträt wurde als ständige Rubrik eingeführt und ist bis heute ein fester Bestandteil des Cóndor.

Sylvia Wilckens nahm oft als Solistin mit dem Singkreis unter der Leitung von Artur Junge an Konzerten teil. Anerkannt waren auch ihre Liederabende im Goe-the-Institut. Ebenso war sie ein gern gesehener Gast der Musikwochen in Frutillar. In verschiedenen Ausgaben der «Revista Musical Chilena», die von der Kunstfakultät der Universidad de Chile herausgegeben werden, sind Besprechungen dieser Konzerte zu finden, in denen Sylvias Leistungen hervorgehoben wurden.

Unvergessen sind die Abende, zu denen Sylvia und ihr Ehemann Hans Storandt in ihr gemütliches Heim einluden. Dort wurden die Gäste von Sylvia mit ihrer Freude am Detail nicht nur mit ihrer Kochkunst verwöhnt, sondern hatten auch Gelegenheit, anregende Gespräche über Kunst im Allgemeinen und Musik im Besonderen zu führen.

Sylvias Fachwissen und ihre bescheidene, entgegenkommende Art hinterließen bei ihren Freunden, Bekannten und Musikliebhabern einen tiefen Eindruck.

Ihr Interesse am Kunstgeschehen motivierte sie, bis ins hohe Alter Konzerte zu besuchen und darüber zu berichten. In diesem Sinne waren ihr Engagement und ihr Pflichtbewusstsein zweifellos ein Vorbild.

«Für Sylvia»

Von Ahlke Scheffelt

Es begann im Jahr 2000 mit dem «Kleinen Weihnachtskonzert». Junge Musiker bereiteten unter meiner Leitung ein Konzert mit deutschen und chilenischen Weihnachtsliedern vor, begleitet von einigen Instrumenten – genau das, was ein deutsch-chilenisches Publikum zu diesem Anlass gerne hört. Der Saal des DCB war übervoll, und Du gehörtest zum Publikum. Hier begann unsere langjährige «musikalische Freundschaft».

Aus dem kleinen Weihnachtskonzert entwickelte sich eine lange Reihe von jährlichen Aufführungen, die dem deutschen romantischen Lied gewidmet waren und im Jahr 2023 mit dem Konzert «Oratorio y Ópera» endete. Wie gerne würde ich jetzt sagen: «Auch bei diesem Abschlusskonzert gehörtest Du zum Publikum. Wir hatten Dir wieder Deinen gewohnten Platz, etwas weiter hinten im Saal, mit einem Programm, das Du während des Konzerts für Deine Notizen gebrauchen würdest, freigehalten.» Aber so war es nicht. Du hattest Dich bereits zurückgezogen.

Wir vermissten Dich und Deine späteren Anmerkungen in Form einer geschriebenen Kritik im Cóndor, die Deine professionellen Kenntnisse bezüglich der verschiedenen Stilrichtungen bewiesen. Du sagtest ehrlich Deine Meinung, nicht immer einverstanden mit allem Gehörten, aber nie verletzend, sondern aufmunternd und wohlwollend. Nach jedem Konzert unterhielten wir uns später, es kamen gegenseitige Fragen und Vorschläge auf, die sich auf mehr bezogen als nur auf die einzelnen dargebotenen Stücke des Konzerts.

So war es immer, aber jetzt war alles anders. Du warst nicht mehr im Publikum, und jetzt bist Du für immer von uns gegangen. Das kleine Weihnachtskonzert gibt es nicht mehr, und auch die Reihe der zahlreichen nachfolgenden Konzerte ist abgeschlossen. Aber geglückte Momente, begeisterte Zuhörer und deren Applaus und Deine anerkennenden Worte, liebe Sylvia, bleiben uns allen in Erinnerung.

Du kanntest das wunderschöne Lied «Abendempfindung» von Wolfgang Amadeus Mozart, und ich möchte Dich zum Abschied an einen Teil daraus erinnern, der uns allen gilt: