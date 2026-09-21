Mitgliederversammlung im Club Manquehue 

Am 29. August fand die 79. ordentliche Mitgliederversammlung des Club Deportivo Manquehue statt. Präsident Matías Künsemüller informierte gemeinsam mit dem Vorstand unter anderem über die sportlichen Höhepunkte, die finanzielle Situation sowie den aktuellen Stand des Parkplatz-Projekts. Da sich keine neuen Kandidaten für den Vorstand zur Wahl stellten, wurden Patricia Maino, Katherine Köpfer und Jaime Schulz für eine weitere Amtszeit bestätigt. Matías Künsemüller betonte zum Abschluss, das große Ziel sei es, die Zukunft des Clubs für die kommenden Generationen zu sichern.