Durante los últimos años, la techumbre de la Iglesia Luterana de Valdivia ha sufrido un grave deterioro, que ha hecho imperativa un recuperación de aquella estructura. Para lograr una reparación de calidad se ha decidido realizar un trabajo de alto costo, para el cual la comunidad eclesial ha solicitado erogaciones voluntarias a objeto de poder financiar la obra.

Das Gebäude der Evangelischen Kirche an der Straße Arauco 380 in Valdivia wurde nach der Erdbebenkatastrophe im Jahr 1960 errichtet. Die Dachplatte des soliden Betonbaus wurde mit einer Metallverkleidung über dem Beton abgedichtet. Diese wurde jedoch mit der Zeit undicht und verursachte Wasserschäden. Das Dach wurde daraufhin durch das Aufbringen von Asphaltbahnen über der ursprünglichen Eindeckung saniert. Diese Reparatur konnte aber die schadhaften Stellen über die Jahre nicht endgültig beheben. Es gibt zudem kleinere Bereiche mit ungeschützten Betondachplatten, an denen das Problem weiterhin besteht.

In jüngster Zeit ist ein nahegelegener Tulpenbaum an der Camilo-Henríquez-Promenade vor dem Club de la Unión dermaßen gewachsen, dass seine Blätter und Äste auf das Dach fallen und Dachrinnen und Fallrohre ständig verstopfen, insbesondere bei starkem Wind und heftigem Regen. Dies verschärft das Problem der Überschwemmungen bei den häufigen Stürmen in der Stadt zusätzlich.

Durch das eindringende Wasser begannen die Stahlstäbe im Beton zu rosten, wodurch auch der Dachputz abbröckelte. Das eindringende Wasser mit der charakteristischen Farbe des Rostes deutet darauf hin, dass bereits erhebliche Schäden entstanden sind. Aus Sicherheitsgründen war es daher notwendig, die Bereiche, in denen die Gefahr herabfallender Trümmer besteht, zu sperren. Dies gilt insbesondere für den Zugang zum Konzertsaal.

Darüber hinaus wird auch der Austausch der Stahlfenster in Betracht gezogen. Da diese Wind und Regen direkt ausgesetzt sind, befinden sie sich in einem fortgeschrittenen, nicht mehr zu behebenden Korrosionszustand. Dies führt zu Undichtigkeiten und lässt Wasser in die Wände eindringen; bei starkem Wind besteht zudem die Gefahr, dass Teile der Fenster herabfallen.

Die Sanierungsarbeiten beinhalten die vollständige Entfernung des Daches und dessen Ersatz durch eine verschweißte Metallkonstruktion. Das durchgehende Lichtbogenschweißen soll die Wasserdichtigkeit gewährleisten. Als Material soll Edelstahl verwendet werden. Im Rahmen des Projekts werden außerdem vier nach Norden ausgerichtete Fenster durch doppelverglaste PVC-Fenster ersetzt, da die vorhandenen schwarzen Stahlfenster verrostet und bei Stürmen einsturzgefährdet sind. Zudem besteht die Gefahr, dass Regenwasser eindringt und die Umgebung überflutet.

Die Gesamtkosten der Sanierung wurden im September 2024 auf 200 Millionen Pesos geschätzt. Die Kirche ist nun auf Spenden angewiesen, um das Projekt zu finanzieren. Die Sanierung kommt dabei nicht nur der Gemeinde zugute, sondern auch den zahlreichen Kulturinteressierten, die beispielsweise die regelmäßig in dem Gotteshaus stattfindenden Konzerte besuchen..

Wer eine Spende tätigen möchte, kann dies auf folgendes Konto tun:

Scotiabank, Cuenta Corriente:

33 013 469

«Iglesia Luterana de Valdivia»

RUT 70.275.300-7

contacto@luteranadevaldivia.com

Verwendungszweck: «Recuperación del Templo de Valdivia».