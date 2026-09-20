Die Deutsche Schule La Unión hat ihren neuen Kindergarten bezogen. Die Bauarbeiten begannen Mitte 2024 und seit März dieses Jahres besuchen 97 Kinder die neuen Räumlichkeiten in der Calle Manuel Montt. Für die 1860 gegründete Deutsche Schule La Unión ist der Neubau nicht nur eine Erweiterung der Infrastruktur, sondern auch eine Fortsetzung ihrer Bildungstradition. Bei einer Begegnung zur Vorstellung des Gebäudes konnten Vertreter des Schulvorstands, des Leitungsteams und der lokalen Behörden die neuen Räumlichkeiten besichtigen. Während des Rundgangs besuchten die Gäste die Ausstellung «Nichts ist erhabener als das Studium der Natur», die dem Naturforscher Rudolph Amandus Philippi gewidmet war, dessen Namen die Schule trägt. Am 3. August erhielt die Schule zudem Besuch von der deutschen Botschafterin Susanne Fries-Gaier. Begleitet wurde sie von der deutschen Honorarkonsulin in Valdivia, Carmen Gabriela Nuss, und dem Honorarkonsul in Puerto Montt, Tomas Bollinger. Die Diplomatin besichtigte die Schule und den neuen Kindergarten, wo sie auch Zeit mit den Kindern verbrachte.

Quelle und Fotos: DS La Unión