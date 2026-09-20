100 Jahre Frauenverein «Beneficencia de Señoras Alemanas» 

Ehrenamtliches Engagement über Generationen

Von Annemarie Karlsruher

Desde hace un siglo, la Beneficencia de Señoras Alemanas está comprometida con la comunidad chileno-alemana de Valparaíso y más allá de sus fronteras. Lo que comenzó en 1926 como una asociación de mujeres dedicada a la labor social se convirtió con el paso de las décadas en una institución que creó su propio hogar para adultos mayores y personas que requieren cuidados y que, hasta hoy, continúa siendo dirigida de manera voluntaria. Una mirada retrospectiva a 100 años de solidaridad, responsabilidad y espíritu de comunidad.

Das Altersheim

Von der Idee zum Frauenverein

Die ursprüngliche Idee eines Frauenvereins mit sozialen Aufgaben stammt von Pastor Schmidt im Jahr 1898. Sein Nachfolger Pastor Bruno Tromm setzte die Bemühungen fort und gründete 1914 den Deutsch-Evangelischen Frauenverein mit 150 Mitgliedern. Das Interesse und die Anteilnahme an dieser Vereinigung wurden trotz Bemühungen einiger Mitglieder immer geringer. Um einen größeren Interessenkreis anzusprechen, löste man den alten Frauenverein auf. Am 13. September 1926 wurde der Deutsche Frauenverein zu Valparaíso (Club Alemán de Señoras) unter dem Vorsitz von Frau Elise Roh, Ehefrau des deutschen Generalkonsuls, in den Räumen des Deutschen Vereins zu Valparaíso gegründet.

Der Gründungsvorstand setzte sich aus 23 Damen zusammen, die in verschiedenen Kommissionen ihrer Arbeit nachgegangen sind, zum Beispiel Handarbeit, lokale Auskunft, Zeitschriftenverteilung, auswärtige Korrespondenz, Teeraumorganisation und Versorgung der alten Menschen.

Am 31. Dezember 1928 erhielt der Frauenverein seine Rechtsfähigkeit.

Die Einnahmen erfolgten durch Mitgliedsbeiträge, Kranzablösungen, kulturelle Veranstaltungen, Verkauf von Handarbeiten, Verlosungen und großzügige Spenden. Viele interessante Vortragsabende, musikalische Darbietungen, Weihnachtsfeiern und Teenachmittage brachten die Damen und Herrn der Gemeinschaft im Deutschen Verein zu Valparaíso zusammen. Die Zahl der Mitglieder stieg auf über 300.

In den ersten zehn Jahren hatten sich die Vorstände der sozialen Arbeit gewidmet und bedürftigen Frauen und Kindern geholfen. Als dank einer Erbschaft schließlich der lang gehegte Wunsch nach einem eigenen Heim in Erfüllung ging, konnte der Frauenverein Bedürftigen eine sichere Bleibe anbieten. Das Heim wurde in Valparaíso auf dem Cerro Cárcel am 1. Mai 1936 als das erste deutsche Altenheim in Chile eingeweiht. Die Vereinsstatuten aus dem Gründungsjahr wurden geändert, und der Name des Vereins wurde von «Club Alemán de Señoras» in «Beneficencia de Señoras Alemanas» umgeändert.

In den Kriegsjahren nahm, in Anbetracht der schlechten finanziellen Lage, die Zahl der Bedürftigen zu. Die verschiedenen Vorstände mussten große Anstrengungen unternehmen, um das Altersheim in diesen Jahren weiterführen zu können. Sie sorgten auch regelmäßig für Unterhaltung und gute Stimmung im Heim.

Das Pflegeheim

In den Nachkriegsjahren halfen sie den ansässigen Familien die sogenannten «Care-oder Liebesgabenpakete» an ihre notleidenden Verwandten in Deutschland zu schicken.

Ein eigenes Heim für Bedürftige

Die 1960er und 1970er Jahre erwiesen sich als die schwierigsten für den Frauenverein. Zwei große Erdbeben hatten erhebliche Schäden an dem fast 100 Jahre alten Holz- und Adobehaus angerichtet und das Instandhalten des Hauses war eine große finanzielle Belastung – trotz großzügiger Unterstützung des deutschen Generalkonsulats und Spenden der Gemeinschaft.

In diesen Jahren waren die Lebensmittelversorgung und der Kauf von Heizöl mit sehr viel Umstand verbunden. Über die Cruz Roja de Chile bekamen sie die Trockenmilch und über die Aktion Kilopakete andere notwendige Lebensmittel, die verschiedene Mitglieder jede Woche ins Heim brachten. Auch die Mitgliederzahl nahm ab. Daher beschloss der Vorstand auch deutsche Ehepaare und alleinstehende Herren aufzunehmen.

Der Vorstand 2026: Mónica Körver (hintere Reihe), Mariana de Giorgis, Roberta Wolf und Olga Villarroel; Annemarie Karlsruher (vordere Reihe, 1.Vorsitzende), Doris Cornils und Adelheid Opitz. Nicht abgebildet sind: Ingrid Vetter und Helga Throm.

Fotos: Beneficencia de Señoras Alemanas

Trotz all der Bemühungen, den unzähligen Reparaturen und auch aufgrund der Lage, die sich im Laufe der Jahre ungünstig entwickelt hatte, beschloss der Vorstand umzuziehen. Mithilfe einer neuen Erbschaft kaufte er ein Haus in Quilpué. 1982 zog der Frauenverein mit den Heimbewohnern in das neue Haus um.

Schwierige Jahre und ein Neuanfang

Ende der 1980er Jahre wurde die Notwendigkeit einer Pflegestation immer größer und durch den Erwerb des Nachbargrundstückes konnte sie gebaut und 1991 eingeweiht werden. In den folgenden Jahren kümmerte sich der Vorstand um die Instandhaltung des Alten- und Pflegeheims – eine Aufgabe, die er bis heute wahrnimmt.

Eine schwere und traumatische Zeit war die Covid-19-Pandemie, in der der Vorstand große Mühe hatte zusammen mit dem Pflegepersonal, die Heimbewohner vor diesem Virus zu schützen. Es wurden strenge Maßnahmen ergriffen wie Besucher- und Ausgehverbote, Distanz einhalten, Mundschutzpflicht und viele mehr. Der Vorstand kann heute mit großem Stolz darauf zurückblicken, dass trotz dieser schwierigen Zeit kein Heimbewohner an Covid-19 verstorben ist.

Mehr als 180 Vorstandsdamen

Der Frauenverein hatte in seinen 100 Jahren mehr als 180 Vorstandsdamen, die den Verein und das Altersheim durch gute und schlechte Zeiten ehrenamtlich und pflichtbewusst geführt haben. Für ihren besonderen und unermüdlichen Einsatz wurden folgende Damen geehrt: Frau Ella Thomsen und Frau Olga Weinreich haben von der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1957 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Vom Deutsch-Chilenischen Bund erhielt Frau Ella Thomsen im Jahr 1963 die Anwandter-Medaille. Frau Adelheid Opitz erhielt im Jahr 2013 die Anwandter-Medaille und Frau Annemarie Karlsruher erhielt im Jahr 2023 die Vicente Pérez Rosales Medaille.

Der Vorstand setzt sich heute aus neun Damen zusammen. Der Frauenverein hat 130 Mitglieder, drei Ehrenmitglieder und sieben «miembros cooperadores».

Die wichtigsten Aufgaben sind: die Leitung der Institution; die Verwaltung und Wartung des Besitztums; die Ausübung von Wohltätigkeit und die Werbung neuer Mitglieder.

Die Hauptanliegen sind: die Aufrechterhaltung, die Leitung und Verwaltung des Alters- und Pflegeheims sowie die Bemühungen, den im Heim wohnenden älteren Damen und Herren ihren Lebensabend so angenehm und würdevoll wie möglich zu gestalten.