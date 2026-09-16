Hostería El Copihue feiert 70 Jahre Gastfreundschaft 

Oase im Herzen von Olmué

Quien sale de Santiago en dirección a la Cordillera de la Costa no solo deja atrás el ruido de la capital, sino también su ritmo frenético. Tras una hora y media de viaje, se abre un mundo diferente: Olmué, verde, apacible, casi rural… y, en medio de todo ello, una Hostería que lleva siete décadas representando precisamente esa sensación: El Copihue. Con Pedro Kubierschky Heitkamp y su esposa, Gloria Mafud Haye, comenzó una etapa de crecimiento durante la segunda generación al frente de la empresa.

Eine lange Geschichte

In diesem Jahr feiert das traditionsreiche Landhotel sein 70-jähriges Bestehen. Gegründet wurde es am 18. September 1956 von Federico (Frithjof) Kubierschky, dessen Familie aus Braunschweig stammte, und seiner Frau Hedwig Heitkamp, deren Vorfahren aus der Stadt Wanne-Eickel im Ruhrgebiet kamen. Alles begann denkbar bescheiden: ein kleiner Speisesaal mit acht Tischen, acht Gästezimmer und ein Pool. Was damals als familiäres Projekt begann, hat sich zu einer Institution entwickelt – El Copihue ist heute eines der ältesten Hotels der Region.

Die Gründer Federico Kubierschky und Hedwig Heitkamp

foto: El Copihue Spazierwege und ruhige Plätze prägen das Gelände.

foto: Karla Berndt

Die Geschichte des Hauses ist eng mit der seiner Besitzerfamilie verwoben. Nach dem frühen Tod des Gründers im Jahr 1958 führte Hedwig Heitkamp den Betrieb über ein Jahrzehnt allein weiter. 1969 trat ihr Sohn Pedro Kubierschky mit seiner Frau Gloria Mafud in das Unternehmen ein – eine Phase des Wachstums begann. Neue Gästehäuser entstanden, der Speisesaal wurde erweitert, Gärten angelegt, eine moderne Küche gebaut. Schritt für Schritt entwickelte sich El Copihue zu dem, was es heute ist: ein traditionelles, sehr gepflegtes Landhotel mit viel Charme und Geschichte.

Seit 1991 liegt die Leitung in den Händen der dritten Generation. Die Enkel Alejandro, Paola und Carolina führen das Haus mit ihren Familien weiter – nicht als nostalgisches Relikt, sondern als lebendigen Ort, der Tradition und Gegenwart miteinander verbindet. Vielleicht ist es genau diese Kontinuität, die den besonderen Charakter des Hauses ausmacht. Hier wird Gastfreundschaft nicht inszeniert, sondern gelebt.

Olmué liefert die perfekte Kulisse

Der Ort gilt als «Folklore-Hauptstadt Chiles», bekannt für das «Festival del Huaso» und seine entspannte Atmosphäre. Entlang der Avenida Eastman reihen sich kleine Restaurants, Cabañas und Gärten aneinander. Nur wenige Kilometer entfernt beginnt der Parque Nacional La Campana – ein Unesco-Biosphärenreservat mit Palmenhainen und Trockenwäldern. Schon Charles Darwin bestieg hier 1834 den gleichnamigen Berg und schwärmte von der Aussicht bis zu den Anden und dem Pazifik.

Familienzeit und guter Geschmack

Das Schwimmbad im Außenbereich

foto: Karla Berndt Gloria Mafud und Pedro Kubierschky trugen als zweite Generation zum Erfolg des Familienunternehmens bei.

foto: El Copihue

El Copihue versteht sich als Gegenentwurf zur Hektik, als Oase im Herzen von Olmué. Es ist kein Ort für laute Inszenierungen oder Designexperimente, sondern für Erholung, Familienzeit und stille Nachmittage im Schatten. Große Gärten mit altem Baumbestand, Spazierwege und ruhige Plätze prägen das Gelände. Ein Außen- und ein beheizter Innenpool, der Spa-Bereich mit Jacuzzi und Sauna, ein Fitnessraum, ein Tennisplatz und ein Kinderspielplatz sowie Fahrräder zum Ausleihen sorgen für Abwechslung. Komfortable Zimmer und Suiten erwarten die Gäste ebenso wie das täglich geöffnete hauseigene Restaurant mit Plätzen im Innen- und Außenbereich. Hier verbinden sich traditionelle chilenische Gerichte mit Einflüssen deutscher Familienrezepte. Besonders beliebt ist die Cafetería: Kuchen, Torten und «onces» gehören für viele Gäste seit Generationen zum festen Ritual eines Besuchs. Wer hier einkehrt, bestellt nicht einfach Kaffee – er nimmt teil an einer gelebten Erinnerungskultur.

«Wir wollen einen Ort schaffen, an dem man neue Energie schöpfen kann, ein Refugium für Ruhesuchende», erklärt Carolina Kubierschky. «Wer Natur und klassische Gastfreundschaft erleben möchte, ist bei uns genau richtig. Aber auch Seminare und Events können gebucht werden.»

Kassler-Kotelett…

…und Omas Apfelkuchen – Leckeres für jeden Geschmack

fotos: El Copihue

Die Jubiläumsfeierlichkeiten sind für die Zeit nach den Fiestas Patrias geplant. Ein Bild von der Anlage kann man sich bei einem Wochenendausflug, vielleicht auch bei einem Spaziergang durch die Gärten – oder einfach bei einem Stück Kuchen machen, wie ihn schon die Großeltern gegessen haben. Und darin könnte das Geheimnis dieses Hauses liegen: dass es nie laut sein musste, um über Generationen hinweg gehört zu werden.

Hostería El Copihue

Diego Portales 2203, Olmué / Región Valparaíso

+56 33 244 1544 – hosteria@copihue.cl – https://copihue.cl