Am 29. August fand an der Deutschen Schule Santiago eine neue Ausgabe der «Gran Noche con el Arte» statt. Die von der Galería de Arte Contacto, dem Elternbeirat und den achten Klassen organisierte Kunstauktion dient der Finanzierung der Studienreise der Achtklässler. Zahlreiche Gäste kamen zu dem Abend, der Kunst, Musik und gemeinschaftliches Engagement miteinander verband. Nach einem Cocktail sorgte ein klassisches Gesangskonzert für den musikalischen Rahmen. Im Mittelpunkt stand die Auktion verschiedener Kunstwerke. Sie war in diesem Jahr besonders erfolgreich: Die Versteigerung erzielte einen neuen Verkaufsrekord, übertraf die Erwartungen der Organisatoren und wurde damit zu einem der Höhepunkte des Abends. Für zusätzliche Spannung sorgte eine Tombola mit attraktiven Preisen. Zu gewinnen gab es unter anderem ein von der Galería Contacto gestiftetes Kunstwerk sowie einen zweitägigen Aufenthalt in Huilo Huilo. Der Erlös der Veranstaltung kommt den Schülerinnen und Schülern der achten Klassen für ihre Studienreise zugute.