23. Wettbewerb um die beste Empanada de Pino im Großraum Santiago  

Auf nach La Florida!

Hay preguntas que en Chile pueden dar pie a largas y apasionadas discusiones. Una de ellas se repite cada año en el mes de septiembre: ¿Dónde se vende la mejor empanada de pino de la Región Metropolitana? Desde hace 23 años, el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile busca una respuesta convincente. Y ahora ya hay un ganador para 2026: Los Lobos de Ita, de La Florida.

Dabei müssen sich die im Backofen gegarten Empanadas mit Fleischfüllung in diesem Wettbewerb ganz allein behaupten – die Jury weiß nicht, woher sie kommen. Die Teststücke werden anonym in verschiedenen Lokalen der Región Metropolitana gekauft, anschließend codiert und zur Blindverkostung serviert. So soll verhindert werden, dass ein bekannter Name oder ein guter Ruf die Bewertung beeinflusst. Jede Empanada bekommt die gleiche Chance – und muss allein durch ihre gastronomischen Qualitäten überzeugen. Bewertet werden unter anderem Teig, Backgrad und Konsistenz. Bei der Füllung kommt es auf Gargrad, Würzung und Saftigkeit an. Entscheidend ist aber auch das Zusammenspiel der Zutaten: Das richtige Verhältnis und Harmonie machen den Unterschied aus. Die Bewertung fand in diesem Jahr im Restaurant Ana María statt, wo eine Jury aus Gastronomiekritikern und namhaften geladenen Experten mehr als 70 Produkte verkostete.

2026 überzeugte die Empanada aus dem Geschäft Los Lobos de Ita in La Florida mit einem besonders ausgewogenen Geschmack und wurde zur besten des Großraums Santiago gekürt. Gleichzeitig erhielt sie eine zweite Anerkennung für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem Verkaufspreis von 3.000 Pesos setzte sie sich auch in dieser Kategorie durch. (Los Lobos de Ita, Andalién 7399, Tel. +56 9 5879 2170 @empanadaslobosdeita).

Auf Platz zwei landete La Violette aus San Miguel mit einem Preis von 3.100 Pesos (Ventura Blanco Viel 1155, Tel. +56 9 7778 3643), gefolgt von Don Guille aus Santiago Centro für 3.400 Pesos (Gorbea 2554, Tel. +56 9 4237 9217). Den vierten Platz belegte Betty Delicateces aus La Reina, deren Empanada 3.500 Pesos kostet (Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 6978, Tel. +56 2 2277 6474, @bettydelicateces).

Für Pilar Hurtado, derzeit Präsidentin des Círculo, ist dieser Wettbewerb weit mehr als ein kulinarischer Wettstreit. Wer die besten Empanadas auszeichnet, hilft den Konsumenten bei ihrer Kaufentscheidung und trägt zugleich dazu bei, die traditionelle chilenische Empanada de Pino in ihrer Qualität und ursprünglichen Form zu bewahren. Der Wettbewerb findet seit 2004 statt und ist inzwischen zu einer festen Tradition der chilenischen Gastronomie geworden. In diesem Jahr geht die Suche nach den besten Empanadas auch über Santiago hinaus: Der Círculo beteiligte sich am 2. September am Wettbewerb in Casablanca und am 4. September an jenem in Curicó.

Quelle: Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile / Claudia Eggers