Vom Investmentbanker zum Moritz Eis-König

Wie ein Österreicher Chile auf den Geschmack brachte

En realidad, todo empezó con un simple antojo de un buen helado. Cuando Moritz Fried, natural de Alta Austria, después de haber trabajado en Londres y Bucarest pasó unos años en Belgrado, echaba de menos precisamente eso. Así que hizo algo que no encaja precisamente en el típico plan de carrera: dejó su trabajo seguro en la banca de inversión y abrió una heladería.

Heute verkauft Moritz Fried unter seiner Marke «Moritz Eis» handgemachtes Natureis in mehreren Ländern, von Serbien über Montenegro bis nach Chile. Und die Geschichte dahinter klingt fast wie ein modernes Märchen zwischen Finanzwelt, Zug-Abenteuer und südamerikanischen Früchten.

Fried stammt aus Gmunden in Oberösterreich, studierte Betriebswirtschaft und arbeitete zunächst in London und Südosteuropa im Bankensektor. Frankreich, Spanien, Großbritannien – der Österreicher war international unterwegs. Doch irgendwann reichte ihm die Welt der Zahlen offenbar nicht mehr. 2012 eröffnete er in Belgrad seinen ersten Laden. Die Idee dahinter war ebenso einfach wie konsequent: echtes Eis ohne künstliche Zusätze. Keine Farbstoffe, keine Konservierungsmittel, keine industriellen Fertigmischungen. Stattdessen Früchte, Zucker, natürliche Zutaten und viel Handarbeit. «Gutes Eis hat mir in Belgrad gefehlt», erklärt Fried. Gleichzeitig erkannte er das Potenzial: hochwertige Früchte, vergleichsweise niedrige Produktionskosten und ein Markt, der für handwerklich hergestelltes Eis praktisch offen war. Der Erfolg kam schnell.

Sogar bei der Hochzeit des serbischen Tennisstars Novak Djokovic war Moritz Eis vertreten – stilecht mit einem Fahrrad-Eiswagen.

Doch die vielleicht verrückteste Episode folgte kurz darauf. Im Jahr 2013, nur wenige Monate nach der Eröffnung in Serbien, packte Fried sechs Eissorten in eine isolierte Box mit Trockeneis und setzte sich für

16 Stunden in einen Zug nach Prag. Dort wollte er einen Freund seine Kreationen probieren lassen – den US-Unternehmer Douglas Tompkins, Mitgründer von The North Face und Esprit. Tompkins, selbst leidenschaftlicher Eisliebhaber und damals bereits eng mit Chile verbunden, war begeistert. Daraus entstand die Idee zur Expansion nach Südamerika.

Moritz Eis seit zehn Jahren in Chile

Heute gehört die Marke zu den bekanntesten handwerklichen Eisdielen des Landes. In Santiago produziert Moritz Eis seine Sorten selbst und betreibt mehrere Standorte, unter anderem im Zentrum der Hauptstadt (Viertel Paris-Londres) und El Golf in Las Condes sowie in Maitencillo. Rund vier Monate im Jahr lebt Fried inzwischen in der chilenischen Hauptstadt, den Rest verbringt er in Montenegro und Rumänien.

Das Konzept blieb dabei unverändert: Natürlichkeit als Prinzip. Die Eissorten bestehen oft zu rund 70 Prozent aus Früchten. Verarbeitet werden viele lokale Zutaten von chilenischen Märkten – darunter sogar seltene endemische Früchte wie der «Copao» aus der Atacama-Wüste. Besonders neugierige Kunden greifen zum schwarzen Eis «Onyx», das mit Aktivkohle hergestellt wird, die für ihre entgiftenden, entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften bekannt ist.

Auch Nachhaltigkeit gehört zur Firmenphilosophie. Verpackungen sind kompostierbar, künstliche Basispasten tabu. Statt industrieller Standardisierung setzt Moritz Eis auf das, was heute oft fast revolutionär wirkt: langsame Herstellung, regionale Zutaten und Handarbeit. Längst verkauft das Unternehmen nicht mehr nur Eis. Zum Sortiment gehören glutenfreie Brownies, belgische Waffeln und Catering-Angebote für Hochzeiten und Veranstaltungen.

Die Eiswagen sind inzwischen Teil vieler Events in Santiago geworden. Und die Expansion geht weiter:

Mittlerweile betreibt der Oberösterreicher 25 Eisdielen in Montenegro, Rumänien, Österreich, Kroatien und Chile. Nun stehen London und Asunción auf dem Plan. Und: Am 8. August hat das neue Geschäft in Valparaíso geöffnet – im Museo del Inmigrante, in der ehemaligen Deutschen Schule (Concepción 499).

Manchmal beginnt eine internationale Marke eben nicht mit einem Bussinesplan – sondern mit der einfachen Erkenntnis, dass irgendwo wirklich gutes Eis fehlt!