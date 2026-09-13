Mädchenschaft Viktoria – Ein eigenes Zuhause für die Zukunft

Desde la fundación de la Mädchenschaft Viktoria hace más de 20 años en Concepción, sus integrantes se han comprometido con el desarrollo y fortalecimiento de la comunidad. Uno de sus principales objetivos es contar con una casa propia.

(sik) Inzwischen ist dieses Ziel des eigenen Heims in greifbare Nähe gerückt. Doch Unterstützung ist weiterhin gefragt (siehe Leserbrief).

Die Mitglieder der Mädchenschaft Viktoria

Gemeinsam setzen sich die Mitglieder dafür ein, ein dauerhaftes Zuhause zu schaffen, in dem Studentinnen aus verschiedenen Regionen während ihres Studiums in Concepción leben, Gemeinschaft erfahren, Freundschaften knüpfen und sich persönlich wie beruflich weiterentwickeln können.

Seit 2024, dem 20-jährigen Bestehen der Mädchenschaft, haben sich die Bemühungen um ein eigenes Zuhause intensiviert. Ein geeignetes Gebäude im Barrio Universitario ist bereits gefunden. Nun lag der Schwerpunkt darauf, durch Spenden und die Unterstützung von Unternehmen, Privatpersonen und der deutsch-chilenischen Gemeinschaft die notwendigen finanziellen Mittel für den Kauf und die langfristige Finanzierung des Hauses aufzubringen.

Für die Mitglieder ist dies mehr als eine Immobilieninvestition. Das geplante Heim soll ein Ort der Begegnung, des Zusammenhalts und der gelebten Tradition sein. Es soll außerdem zukünftigen Generationen von Studentinnen offenstehen.

Für alle Interessenten, die die Mädchenschaft Viktoria unterstützen möchten oder sich über sie informieren möchten:

E-Mail: madchenschaftviktoria@gmail.com

Instagram:

@madchenschaftviktoria

Internetseite: www.mviktoria.cl