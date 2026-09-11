Betriebswirtin

Nachhaltigkeit mit Herz und Überzeugung

Para Constanza Mödinger Larraín la sostenibilidad no es una palabra de moda, sino una forma de entender la vida. Como Subgerente de Sostenibilidad y Vinculación de la Asociación Chilena de Seguridad, combina sus raíces alemanas con un profundo vínculo con Chile, especialmente con el sur del país. Su trayectoria la ha llevado a vivir en distintos países, trabajar en reconocidas organizaciones y empresas, hasta llegar a un cargo que refleja plenamente sus convicciones y los valores que la han acompañado desde siempre.

Deutschland und Chile haben Constanzas Leben gleichermaßen geprägt. Sie spricht fließend Deutsch, fühlt sich dem Süden Chiles eng verbunden und hat ihre berufliche Berufung in der Nachhaltigkeit gefunden. Als stellvertretende Leiterin für Nachhaltigkeit und institutionelle Beziehungen der Asociación Chilena de Seguridad (Achs) gehört sie zu einer Generation junger Führungskräfte, für die wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung untrennbar zusammengehören. Ihr Lebensweg zeigt, wie sehr Herkunft, Familie und persönliche Überzeugungen berufliche Entscheidungen beeinflussen können.

Geboren wurde Constanza 1989 im nordrhein-westfälischen Bergisch Gladbach. Wegen der Tätigkeit ihres Vaters als Chemiker und Pharmazeut bei Bayer lebte die Familie zunächst in Deutschland, anschließend einige Jahre in Mexiko und später erneut in Deutschland. Die schönsten Kindheitserinnerungen verbindet sie mit Leichlingen, einem kleinen Ort bei Köln, sowie mit Puerto Montt. Dort verbrachte sie unbeschwerte Tage und war fast ständig in Bewegung: Basketball, Volleyball, Leichtathletik und Faustball gehörten ebenso zu ihrem Alltag wie Nähen, Backen oder Basteln. Rückblickend beschreibt sie diese Jahre als eine glückliche Kindheit voller Freiheit und Gemeinschaft. Als sie zehn Jahre alt war, zog die Familie nach Chile. Deutsch ist bis heute ein wichtiger Teil ihrer Identität und ihres Alltags. Sie besuchte die Deutsche Schule Puerto Montt, wo sie ihre Schulbildung abschloss.

Ihre Familiengeschichte kennt sie außergewöhnlich gut. Vor allem ihre Großmutter, ihr Vater und insbesondere ein Cousin ihres Vaters erforschten und dokumentierten die Herkunft der Familie Mödinger. Die Vorfahren wanderten bereits 1852 aus Strümpfelbach nach La Laja in Südchile aus. Ihre Lebensgeschichte erzählt von Mut, Entbehrungen und großer Anpassungsfähigkeit. Auch mütterlicherseits wurden die Familienwurzeln sorgfältig festgehalten. Für sie sind diese Erinnerungen weit mehr als Familienchronik: Sie vermitteln Werte wie Verantwortungsbewusstsein, Durchhaltevermögen und Offenheit gegenüber Veränderungen.

Nach dem Schulabschluss studierte sie Betriebswirtschaftslehre an der Universidad Adolfo Ibáñez in Viña del Mar. Für ein Austauschsemester kehrte sie nach Deutschland zurück und studierte an der renommierten WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar. Dort beschäftigte sie sich insbesondere mit Unternehmensführung und internationalem Management. Schon damals wusste Constanza, dass sie später nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein, sondern mit ihrer Arbeit einen gesellschaftlichen Beitrag leisten wollte. Erste Erfahrungen sammelte sie bei der Hilfsorganisation Desafío Levantemos Chile. Anschließend arbeitete sie in der Nachhaltigkeitsabteilung von Falabella und später vier Jahre für die internationale Unternehmensberatung Edge, wo sie Unternehmen bei der Entwicklung nachhaltiger Strategien begleitete.

Seit 2025 ist sie bei der Achs tätig. Für sie vereint diese Aufgabe vieles von dem, wonach sie gesucht hat: eine Organisation, deren Auftrag dem Wohl der Menschen dient und in der Nachhaltigkeit langfristig verankert ist. Gemeinsam mit ihrem Team gelang es, verbindliche Umweltziele vom Verwaltungsrat verabschieden zu lassen – ein wichtiger Schritt in Zeiten, in denen viele Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsambitionen zurückfahren. Ebenso wichtig ist ihr die Zusammenarbeit mit technischen Berufsschulen und Gemeinden, um deren Kompetenzen im Bereich der Prävention zu stärken. Bildungsprogramme und -projekte sollen dazu beitragen, Sicherheit und Gesundheitsbewusstsein dauerhaft zu stärken. «Nachhaltigkeit bedeutet für mich deshalb weit mehr als Umweltmanagement: Sie beginnt immer bei den Menschen.»

Auch privat bestimmt Bewegung ihren Alltag. Ihre große Leidenschaft ist heute Beachvolleyball. Dem Faustball verdankt sie jedoch die Begegnung mit ihrem Ehemann Cristóbal, den sie im Club Manquehue kennenlernte. Obwohl beide aus dem Süden Chiles stammen, trafen sie sich erst in Santiago. Zur Familie gehört inzwischen auch Hund Nacho. Die Freizeit verbringen sie am liebsten in der Natur – beim Wandern, an der Küste oder gemeinsam mit Freunden bei einem guten Essen.

Kulinarisch schlägt ihr Herz für die italienische, mexikanische und japanische Küche. Gleichzeitig pflegt sie die Traditionen ihrer deutschen Vorfahren und backt mit großer Begeisterung Kuchen, Strudel und andere Spezialitäten der deutschen Einwanderer im Süden Chiles. Wenn sie verreist, sucht sie vor allem Naturerlebnisse. Besonders Costa Rica hat sie mit seiner Artenvielfalt beeindruckt. Künftig möchte sie unter anderem Panama und Kolumbien entdecken. Noch wichtiger ist ihr jedoch ein anderer Wunsch: Eines Tages möchte sie mit ihrer Familie wieder im Süden Chiles leben – dort, wo sie ihre Wurzeln und ihre größte Verbundenheit spürt.

Auf die Frage nach ihrem Lebensmotto muss sie einen Moment nachdenken. Dann antwortet sie schlicht: dankbar sein und den Augenblick genießen. Dieser Satz beschreibt wohl am besten die Haltung, die ihren persönlichen und beruflichen Weg bestimmt – und erklärt, warum Nachhaltigkeit für Constanza Mödinger nicht nur eine Aufgabe, sondern eine Überzeugung ist.

Foto: privat