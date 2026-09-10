Wenn Hunde heilen helfen: «Dogtores» für Körper und Seele

Un perro no sustituye ni los medicamentos ni una operación; sin embargo, su presencia puede contribuir de manera decisiva al proceso de recuperación. Hoy está ampliamente respaldado por la evidencia científica: la terapia asistida con animales mejora el bienestar emocional, reduce el estrés y fortalece la motivación de los pacientes para participar activamente en su tratamiento.

Heute gehören zu den «Dogtores» die drei Labradorhündinnen Leia (die einzige schwarze des Teams), Habana und ihre Tochter Kira sowie die beiden Shih Tzus Bimba und Bartolo, die mit ihrer liebenswerten Art alle Herzen gewinnen.

Auch die Clínica Alemana Santiago setzt seit einigen Jahren erfolgreich auf speziell ausgebildete Therapiehunde. Was 2019 auf der Kinderstation begann, hat sich inzwischen auf zahlreiche Bereiche der Klinik ausgeweitet, darunter die Psychoonkologie, die Hämodialyse der Clínica Alemana Vitacura, das Schmerzzentrum im Bereich Physiotherapie und Rehabilitation der Clínica Alemana La Dehesa sowie die Intermediate Care und Intensivmedizin für Erwachsene.

Die sogenannten «Dogtores» schenken den Patienten nicht nur Momente der Freude, sondern tragen dazu bei, Angst abzubauen, das Vertrauen zu stärken und sogar die Therapiebeteiligung zu verbessern.

Partner Fundación Bocalán Confiar

Das Programm für medizinische Assistenzhunde ist eine Kooperation zwischen der Clínica Alemana und der Fundación Bocalán Confiar.

Die Direktorin dieser Stiftung, Cecilia Marré, berichtet, dass die Initiative mit dem Ziel entstand, die Behandlung menschlicher zu gestalten und den Klinikaufenthalt der Patientinnen und Patienten angenehmer zu machen – insbesondere für jene, die über längere Zeit stationär behandelt werden müssen. Gerade in solchen Situationen können Angst, Motivationsverlust, Schmerzen, Langeweile oder eine geringe Bereitschaft zur Mitarbeit an den Therapien auftreten.

«Die Anwesenheit der Hunde mit ihren besonderen Fähigkeiten und ihre gezielte Einbindung in therapeutische Aktivitäten schaffen eine andere Art der Beziehung zum Patienten. Sie wecken Interesse und erleichtern die aktive Teilnahme an Maßnahmen, die der Genesung dienen.»

Dr. Paula Viviani, Leiterin des Programms für tiergestützte Therapie auf der pädiatrischen Station:

«Wir beobachten im Klinikalltag deutliche positive Effekte: Die Patienten nehmen ihre Therapien engagierter an, Ängste werden reduziert, die neurorehabilitative Behandlung wird erleichtert und auch das Schmerzmanagement profitiert von der Unterstützung durch die Hunde. Allein ihre Anwesenheit auf den Stationen hebt die Stimmung – nicht nur bei den Patientinnen und Patienten, sondern auch beim medizinischen Personal.»

Die «Dogtores»

Am Programm beteiligt ist ein Team von medizinischen Assistenzhunden der Corporación Bocalán Confiar. Zu Beginn waren Rayén, eine schwarze Labradorhündin, und Franklin, ein Shih Tzu mit außergewöhnlichem Charisma und großer Arbeitsfreude, im Einsatz.

Heute gehören zu den «Dogtores» die drei Labradorhündinnen Leia (die einzige schwarze des Teams), Habana und ihre Tochter Kira sowie die beiden Shih Tzus Bimba und Bartolo, die mit ihrer liebenswerten Art alle Herzen gewinnen. Sie sind die Nachkommen von Franklin und haben seine Aufgaben übernommen.

Die Hunde arbeiten stets in Begleitung speziell ausgebildeter Fachkräfte von Bocalán Confiar, die Experten für Hundetraining und Tierverhalten sind. Gemeinsam mit den behandelnden Ärzten legen sie die therapeutischen Ziele fest und entwickeln die jeweiligen Aktivitäten.

«Alle Hunde durchlaufen zuvor eine sorgfältige Auswahl, Vorbereitung und professionelle Ausbildung. Dabei werden ihre genetischen Voraussetzungen, ihre körperliche Gesundheit, ihr Temperament, ihr Verhalten, ihre Sozialkompetenz sowie ihre Fähigkeit berücksichtigt, sich ruhig und sicher in einer Klinik zu bewegen. Wir bilden fröhliche, selbstbewusste und verlässliche Hunde aus, die ihre Arbeit gerne ausführen und gut mit Patienten, Angehörigen und dem medizinischen Personal interagieren.» — Cecilia Marré

Die Therapie

Die Auswahl der Patienten erfolgt durch den behandelnden Arzt der jeweiligen Station. Er entscheidet, ob eine tiergestützte Intervention sinnvoll ist und legt die therapeutischen Ziele fest. Es handelt sich daher nicht um einen bloßen Besuch, sondern um eine gezielt geplante therapeutische Maßnahme, an der häufig auch Fachkräfte der Clínica Alemana beteiligt sind.

Die Therapiehunde vermitteln Ruhe, Nähe und Freude, fördern die Kommunikation und erleichtern den oft belastenden Klinikalltag.

Je nach Bedarf der Patienten werden unterschiedliche therapeutische Ziele verfolgt, darunter: Schmerzlinderung, Förderung der Mobilität, Anregung kognitiver Fähigkeiten, Verbesserung der Kommunikation, Stabilisierung der Stimmung, Aktivere Beteiligung an Behandlungen und medizinischen Eingriffen.

Die Sitzungen werden vom Team von Bocalán Confiar geplant und finden – je nach Zielsetzung – im Patientenzimmer, auf den Fluren oder in den Gärten der Klinik statt. Sie dauern jeweils etwa 45 Minuten.

Mathias Anwandter, Geschäftsführer der Clínica Alemana Santiago:

«Die speziell ausgebildeten Therapiehunde fördern nachweislich das körperliche, soziale, emotionale und kognitive Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten. Sie helfen, Stress abzubauen, den Cortisolspiegel zu senken und die Bereitschaft zur Mitarbeit an der Behandlung zu erhöhen.

In der Hämodialyse, wo Betroffene mehrmals pro Woche stundenlang an die Geräte angeschlossen sind, verwandeln wenige Minuten mit Hunden die Atmosphäre und lassen die Behandlung für einen Augenblick in den Hintergrund treten. Gute Medizin bedeutet nicht nur zu behandeln, sondern auch Vertrauen zu schaffen und Menschen zu begleiten – manchmal genügt dafür schon ein freundlicher Blick oder ein fröhlich wedelnder Hundeschwanz.»

Hunde motivieren Patienten

Die bisherigen Erfahrungen sind durchweg sehr positiv. Immer wieder zeigt sich, dass die Assistenzhunde die Atmosphäre in der Klinik spürbar verändern: Sie wecken Begeisterung, schenken Momente der Freude, verringern Ängste und helfen den Patientinnen und Patienten, trotz Krankheit oder belastender Behandlung positive Erfahrungen zu machen.

«Wir beobachten, dass die Hunde viele Patienten dazu motivieren, Bewegungen oder Übungen auszuführen, die sie aufgrund von Schmerzen, Erschöpfung oder Angst sonst ablehnen würden. Darüber hinaus wurden Verbesserungen der Beweglichkeit sowie in einigen Fällen sogar ein geringerer Bedarf an Schmerzmitteln registriert.» — Cecilia Marré

Davon profitieren nicht nur die Patientinnen und Patienten, sondern ebenso ihre Familien und die medizinischen Teams: