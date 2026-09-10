140 Jahre Deutscher Sportverein Concepción

«Viel mehr als ein Sportclub»

Desde hace 140 años, el Club Deportivo Alemán de Concepción (CDA) es un lugar dedicado al deporte, al encuentro y a la tradición chileno-alemana. En esta entrevista, la presidenta del Club, Verena Hempel, habla sobre la historia de la institución, la importancia de sus raíces alemanas, sus logros deportivos y sus planes de futuro.

Verena Hempel, Präsidentin des Deutschen Sportvereins Concepción

Der Club Deportivo Alemán feiert in diesem Jahr sein 140-jähriges Bestehen. Was bedeutet dieses Jubiläum für Sie persönlich und für die Institution?

Er ist die älteste deutsch-chilenische Institution in Concepción, die erste, die gegründet wurde. Es ist unglaublich, dass unser geliebter Club Deportivo Alemán bereits 140 Jahre alt wird. Ich persönlich habe im Club immer Sport getrieben, und auch meine Eltern und Großeltern waren mit ihm verbunden. Deshalb fühle ich mich als Teil dieser Geschichte. Ich bin überaus stolz und empfinde eine große Zuneigung für den Club – aufgrund all dessen, was ich dort erlebt habe, und der Menschen, mit denen ich diese Erfahrungen teilen durfte.

Das Sportzentrum bietet den Clubmitgliedern vielfältige Möglichkeiten für Sport, Bewegung und gemeinsame Aktivitäten.

Wenn Sie auf die Geschichte des Clubs zurückblicken: Worauf sind Sie besonders stolz?

Auf dieses unvorstellbare Erbe, das uns die jungen Menschen und Sportler hinterlassen haben, die den Club gegründet haben. Unter ziemlich widrigen und schwierigen Umständen waren sie entschlossen, einen Weg zu finden, Sport zu treiben und dafür etwas zu gründen. Sie hatten nichts, nur Begeisterung und Entschlossenheit, und gründeten offiziell den Deutschen Turnverein – wahrscheinlich ohne zu ahnen, was einmal daraus werden würde.

Wie hat sich der Club seit seiner Gründung 1886 entwickelt, und welche Elemente sind bis heute erhalten geblieben?

Er hat sich enorm entwickelt. Er begann ganz bescheiden mit Kunstturnen, später schloss man sich mit anderen Vereinen zusammen, und Rudern und Wandern kamen hinzu. Im Laufe der Zeit wurden weitere Sportarten aufgenommen, sowohl für Frauen als auch für Männer. Der große Sprung war der Umzug des Clubs aus dem Stadtzentrum in die Gemeinde San Pedro. Dort besaß der Club bereits ein Grundstück, allerdings gab es keine Sportanlagen. Es handelte sich lediglich um ein Ausflugsgelände mit Restaurant. Das war im Jahr 2008. Durch den Verkauf eines Teils des CDA-Grundstücks an die Deutsche Schule konnte der Club in Infrastruktur investieren und neue Sportarten aufnehmen. Gleichzeitig wurde das Projekt Clubhaus entwickelt, das es ermöglichte, die gesamte Familie der Sportler in soziale und kulturelle Aktivitäten einzubeziehen.

Das Clubhaus: Ein Ort der Begegnung, wo Vorträge, Konzerte, Feste und gemeinsame Veranstaltungen stattfinden, die auch das deutsche kulturelle Erbe lebendig halten.

Der Club wurde von deutschen Einwanderern gegründet. Welche Rolle spielt dieses deutsche Erbe heute?

Dieses Erbe war in unseren Werten und in unserer Art, den Sport zu betrachten, immer präsent. Disziplin ist zweifellos ein Wert, der sich in unserem Handeln widerspiegelt, aber auch in unserem Anspruch, nicht nur ausbildend und freizeitorientiert, sondern ebenso wettbewerbsorientiert zu sein.

Diese Definition verlangt von uns eine bestimmte Art, Sport zu betreiben, denn es bedarf besonderer Anstrengungen, um einen gesunden Wettbewerb zu vermitteln – einen Wettbewerb, der dazu motiviert, mehr zu trainieren, um besser zu werden. Dieses Streben nach besseren Ergebnissen und nach diszipliniertem Training haben wir zweifellos von unseren Gründungsmitgliedern geerbt.

Wie zeigt sich die deutsche Tradition konkret im täglichen Leben des Clubs?

Im Sport zeigt sie sich in dem Bestreben, die Dinge gut zu machen, mit klaren Regeln, mit Respekt und zugleich mit Entschlossenheit. Im gesellschaftlichen Bereich sind es die Gestaltung und das Ambiente, die uns mit ihren Farben, Geschmäckern und ihrer Musik in jenes ferne Land versetzen, das uns seit jeher begleitet. Disziplin, Teamarbeit und institutionelle Ordnung sind Prinzipien, die uns leiten.

In der Vision des Clubs wird ausdrücklich die Bewahrung und Weiterentwicklung der deutschen Kultur erwähnt. Wie gelingt es Ihnen, diese Tradition lebendig und zugleich für neue Generationen attraktiv zu halten?

Wenn Traditionen tatsächlich gelebt werden und Teil positiver emotionaler Erfahrungen in der Kindheit sind, besteht die Möglichkeit, sie weiterzugeben und zu bewahren. Deshalb haben wir eine Reihe von Aktivitäten ins Leben gerufen, die die Familien des Clubs mit deutschen Traditionen verbinden, etwa das Laternenfest, die Suche nach den vom Osterhasen versteckten bunten Eiern, das Oktoberfest mit seinen köstlichen Bieren, den Weihnachtsbaum und die Adventszeit.

Von Zeit zu Zeit organisieren wir auch Vorträge zu kulturellen Themen, sei es zur deutschen Geschichte oder zur deutschen Einwanderung in unserem Land. Wir glauben an Bikulturalität als einen Beitrag zur Entwicklung einer Gemeinschaft – alle Kulturen tragen etwas bei. Und wenn man sie von klein auf erlebt, sind es keine Geschichten, sondern gelebte Erfahrungen.

Der Vorstand 2026: Florian Schepp, María José Pantoja, Luciano Inzunza, Addy Stengel, Thomas Kümmerlin, Verena Hempel und Klaus Bornhardt

Welche Bedeutung haben die Beziehungen und die Zusammenarbeit mit anderen deutsch-chilenischen Institutionen in Concepción, etwa der Deutschen Schule, der Deutsch-Chilenischen Kulturgesellschaft oder anderen Organisationen der Gemeinschaft?

Alle deutsch-chilenischen Institutionen treffen sich einmal im Monat, um gemeinsame Themen zu besprechen, sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam gesellschaftliche und kulturelle Aktivitäten zu organisieren.

Es ist uns gelungen, jedes Jahr gemeinsam den 3. Oktober mit offiziellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen zu feiern. Wir haben Konzerte, Wanderungen zum Bismarckturm und große gemeinsame Mittagessen mit Kinderspielen organisiert – zusätzlich zu all den Kooperationen, die aus diesem Kreis der Verbundenheit entstanden sind. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die jüngste Zusammenarbeit mit der Mädchenschaft in Concepción. Diese entstand dank der engen Verbindung der deutsch-chilenischen Institutionen.

Was bietet der Club seinen Mitgliedern heute in sportlicher, kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht?

Heute sind wir ein Sport- und Gesellschaftsclub, der allen Familien, die ihm angehören, einen Ort der Begegnung rund um Sport- und Freizeitaktivitäten für jedes Alter bietet. Im sportlichen Bereich verfügt der Club über acht Abteilungen: Basketball, Volleyball, Kunstturnen, Rhythmische Sportgymnastik, Fußball, Rudern, Padel und Hockey.

Hinzu kommen fünf Kurse: Tennis, Taekwondo, Psychomotorik, Karate und Ballett, sowie drei Seniorengruppen, die verschiedene körperliche und gesellschaftliche Aktivitäten rund um den Club unternehmen.

Oktoberfest 2025: Peter Somweber, Constanza Bassaletti und Paul Illge

Außerdem gibt es einen Fitnessbereich mit Spinning, Yoga, Pilates, Zumba, Krafttraining, TRX, gezieltem Muskeltraining, HIIT, Tanz und weiteren Angeboten, die je nach Interesse eingerichtet werden.

Und schließlich organisieren wir dank der schönen Anlagen rund um das Clubhaus zahlreiche gesellschaftliche Aktivitäten wie Weinverkostungen, den Club de Otto mit Cachos- und Skat-Wettbewerben sowie Partys für Menschen ab 40. Wir haben viel Spaß dabei!

Welche Sportarten und Aktivitäten sind derzeit bei den Mitgliedern besonders beliebt?

Im sportlichen Bereich sind es heute die Mannschaftssportarten, die die meisten Sportler anziehen: Hockey, Volleyball, Basketball und Fußball. Sie werden jeweils in verschiedenen Alters- und Leistungskategorien betrieben.

Im gesellschaftlichen Bereich ist das Oktoberfest das große Fest, auf das sich jedes Jahr alle freuen. Unter einem gemeinsamen Festzelt und in den Gärten kommen den ganzen Tag über sämtliche Altersgruppen zusammen. Es ist sehr schön, die Decken auf dem Rasen zu sehen, auf denen die Mitglieder eine gute Brezel und ein leckeres kaltes Bier genießen. Auf der anderen Seite sieht man ganze Familien, die bei den Wettbewerben applaudieren und mitsingen. Und abends tanzen alle gemeinsam zur Musik der 1980er Jahre.

Ehrung langjähriger Clubmitglieder: Carola Donoso nimmt die Auszeichnung stellvertretend für ihren verstorbenen Vater Gustavo Donoso entgegen. Mit ihr auf dem Foto: Verena Hempel, Ricardo Hempel und der damalige Vorstandsvorsitzende Germán Domke (2024-2025)

Gibt es spezielle Programme für Kinder und Jugendliche, etwa Sportschulen, Freizeitaktivitäten oder Sommerprogramme?

Ja, wir veranstalten seit jeher Schwimmkurse, die in der Laguna San Pedro stattfinden. Diese Sommerprogramme – die «Sommerschule» – sind heute viel mehr als nur Schwimmkurse. Sie bieten die Möglichkeit, den ganzen Tag an Freizeitaktivitäten teilzunehmen, und stehen der gesamten Gemeinschaft offen, wobei Mitglieder vergünstigte Preise erhalten.

Auch der Fitnessbereich ermöglicht körperliche Betätigung ganz nach den individuellen Vorstellungen. Dafür gibt es Angebote für sämtliche Altersgruppen, von den Kleinsten bis zu den Älteren.

Wer kann Mitglied des Clubs werden? Steht er der gesamten Gemeinschaft offen?

Der Club steht der Gemeinschaft offen. Früher wurde verlangt, dass man Deutsch spricht oder deutscher Abstammung ist. Heute ist das nicht mehr möglich, da die Familien diese Voraussetzungen nicht unbedingt erfüllen. Sie müssen sich allerdings darüber im Klaren sein, dass sie einem Club beitreten, der auf die eine oder andere Weise die deutsche Kultur fördert und sich an ihr orientiert.

Interessierte müssen sich mit einem Schreiben bewerben, in dem sie erklären, warum sie Teil der CDA-Familie werden möchten. Außerdem müssen sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, beispielsweise von aktiven Clubmitgliedern unterstützt werden.

Unser Club möchte per Definition und auch aufgrund der räumlichen Beschränkungen klein und familiär bleiben. Deshalb können wir nur eine begrenzte Zahl an Mitgliedsfamilien aufnehmen. Aus diesem Grund sind Bewerbungen nicht immer möglich.

In welchen Sportarten hat der Club seine größten Erfolge erzielt?

Unser Club verfolgt zwar auch einen wettbewerbsorientierten Ansatz, aber Siege sind nicht unser wichtigstes Ziel. Wir bilden Sportler aus und wollen gleichzeitig Freizeitsport ermöglichen. Jeder Sportler soll im Club seine eigenen Erwartungen erfüllen können – ganz gleich, ob es ihm lediglich um Freizeit und körperliche Aktivität geht oder ob er an Meisterschaften und Wochenendreisen teilnehmen möchte.

Die Sportler des Clubs: Heute zählt der Club rund 1.200 aktive Sportlerinnen und Sportler sowie rund 1.400 Mitgliedsfamilien.

Für diejenigen, die Letzteres wollen, haben wir Auswahlmannschaften mit mehr Trainingsstunden, und wir nehmen intensiv an Wettkämpfen teil. Die Erfolge haben sich im Laufe der Zeit immer wieder auf unterschiedliche Sportarten verteilt. Mal stand Hockey ganz oben auf dem Siegerpodest, dann erzielten wir sehr gute Ergebnisse im Volleyball. Auch Basketball hatte seine Glanzzeit, und derzeit entwickelt sich Fußball bei seinen Erfolgen sehr schnell weiter. Auch viele Turnerinnen haben sich hervorgetan.

Wir haben also nicht die eine herausragende Sportart – das hat sich immer wieder ganz natürlich abgewechselt.

Worauf führen Sie diese sportlichen Erfolge zurück?

Es ist das Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Einerseits sind es die Anstrengung und Disziplin der Sportler sowie die Qualität der Anlagen. Entscheidend sind aber zweifellos auch unsere sehr guten Trainerteams. Ihnen gelingt es, aus jedem Sportler das Beste herauszuholen und ihm zu ermöglichen, sein gesamtes individuelles und gemeinschaftliches sportliches Talent zum Ausdruck zu bringen und weiterzuentwickeln.

Das führt uns zu guten Ergebnissen. Irgendwie ist es ihnen gelungen, den Sportlern die Gewissheit zu vermitteln, dass sie Siege erringen können.

Welche Rolle spielen die Nachwuchsarbeit und die Unterstützung der Familien für die Entwicklung des Clubs?

Dieser Schwerpunkt auf den Kleinsten und den Familien des Clubs schafft gemeinsame Erlebnisse. Es entstehen emotionale Bindungen und eine persönliche Geschichte, die sich später in Nostalgie und schöne Erinnerungen verwandelt.

Diese emotionalen Erfahrungen führen dazu, dass die Familien bleiben und sich nicht vom Club lösen möchten. Und sie führen dazu, dass junge Menschen auch dann weiterhin Teil des Clubs sein wollen, wenn sie nicht mehr über ihre Eltern dazugehören. Sie sind unsere Saat.

Wie viele aktive Sportler nehmen derzeit an den verschiedenen Sportarten teil? Wie gelingt es Ihnen, so viele Menschen dauerhaft zum Sport zu motivieren?

Der Blick von oben auf die ganze Anlage

Wir haben rund 1.200 Sportler. Sie kommen von selbst zu uns; wir betreiben praktisch keine Mitgliederwerbung. Wir sind durch unsere Ergebnisse und das Bild bekannt geworden, das wir vermitteln konnten, denn wir haben daran gearbeitet, ein Club zu sein, der das Leben und den gesunden Wettbewerb respektiert und fördert.

Da wir ein kleiner Club sind, spürt man wahrscheinlich die persönliche Nähe und die gute Atmosphäre, und deshalb kommen die Menschen zu uns. Der Vorstand hat dabei eine grundlegende Rolle gespielt.

Das Clubhaus ist ein wichtiger Treffpunkt für die Gemeinschaft. Welche Funktion erfüllt es heute im gesellschaftlichen Leben des Clubs?

Das Clubhaus entstand zum Teil als Antwort auf ein Bedürfnis der deutsch-chilenischen Gemeinschaft, die 1950 ihren Gesellschaftsclub im Stadtzentrum durch einen Brand verloren hatte. Dieser war der gesellschaftliche und kulturelle Mittelpunkt der Gemeinschaft gewesen.

Gemeinsam für den Club: Eltern und Angehörige feiern den sportlichen Erfolg mit Pokal und deutscher Fahne.

Die aus dem Wiederaufbau hervorgegangenen Einrichtungen wurden unserem Club satzungsgemäß übertragen, und in den Vorständen des CDA bestand immer das Versprechen, den Familien, die mit den deutsch-chilenischen Institutionen und der Gemeinschaft insgesamt verbunden sind, erneut einen Ort der Begegnung zu bieten.

Wir wollen dieser Treffpunkt sein, und mit diesem Clubhaus ist uns das gelungen. Jedes Jahr kommen Aktivitäten und Feiern hinzu, die uns mit unserem deutschen kulturellen Erbe verbinden. Wir organisieren Vorträge, Konzerte, Spiele, Feste und Begegnungen. Auch unsere gemeinsamen Mittagessen der deutsch-chilenischen Institutionen finden dort statt.

Wie wird das Clubhaus von den Mitgliedern genutzt und angenommen?

Viele Familien des Sportvereins wohnen ebenfalls in der Gemeinde San Pedro. Durch diese räumliche Nähe können die Mitglieder das Clubhaus sehr häufig besuchen. Manche kommen jede Woche, sei es, um in den Räumen zu arbeiten, am Wochenende zu Mittag zu essen oder nach dem Sport am Nachmittag ein Bierchen zu trinken.

Im Winter ist es ein sehr angenehmer Ort, um am Kamin zu sitzen, und im Sommer kann man die Terrasse und den Blick auf die Lagune genießen. Die Mitglieder nehmen auch aktiv an den Weinverkostungen und anderen von uns organisierten Aktivitäten teil. Wir haben es geschafft, die gesamte Familie einzubeziehen – das war unser Traum.

Ehrung der besten Sportler 2025: Die herausragenden Sportlerinnen und Sportler der Saison werden in den einzelnen Disziplinen sowie der «Beste der Besten» ausgezeichnet.

Welche neuen Einrichtungen oder Angebote sind in den vergangenen Jahren hinzugekommen?

Im gesellschaftlichen Bereich war die Einrichtung des Clubhauses der große Meilenstein. Heute pflegen wir unsere Traditionen und entwickeln sie weiter, etwa mit dem Oktoberfest, der Wanderung zum Bismarckturm, Ostern und anderen Aktivitäten.

Im Sport haben wir vor Kurzem Fußball als eigene Abteilung aufgenommen; zuvor war Fußball immer nur ein Kursangebot gewesen. Heute ist die Abteilung sehr groß und hat dank ihres ausgezeichneten neuen Platzes viel Potenzial. Auch Padel ist erst in jüngerer Zeit als eigene Abteilung hinzugekommen und erreicht bereits ein wettbewerbsfähiges Niveau. Es besteht der Wunsch, in Zukunft zwei weitere Plätze zu bauen. Das muss in Ruhe geprüft werden.

Unser großer Traum ist derzeit jedoch, den Wassersportbereich an der Lagune auszubauen und einen eigenen Sporthafen zu schaffen. Dazu gehören Anlagen für unsere Ruderabteilung direkt an unserem Ufer, mit Trainingshallen und Booten.

Wir möchten den Segelsport entwickeln, Kurse zum Erwerb entsprechender Lizenzen anbieten und erste Erfahrungen in dieser schönen Sportart ermöglichen. Dazu kommt das heute sehr beliebte Stand-up-Paddling.

Das Wasser bietet sehr viele Möglichkeiten.

Anlässlich des 140-jährigen Jubiläums hat der Club einen «Sport-Dekalog» vorgestellt. Welche Werte vermittelt dieser?

Das wichtigste Ziel des Dekalogs ist es, die guten Umgangsformen im Sinne eines respektvollen Miteinanders und eines fairen Wettbewerbs all jener zu stärken, die am Sport beteiligt sind: Sportler, Trainer, Gegner, Eltern und das Publikum insgesamt.

Wenn man sich später zurückerinnert, sollen die schönen Momente und die Freundschaften, die entstanden sind, immer wichtiger sein als eine Niederlage oder ein errungener Sieg.

Vor welchen Herausforderungen steht ein Club mit einer so langen Tradition?

Vor allem wollen wir uns als Club dahingehend festigen, dass wir Familiengeschichte entstehen lassen. All das, was ich seit meiner Kindheit im Club erlebt habe, soll zu einer Verbundenheit führen, die auch in Zukunft den Wunsch weckt, weiterhin dazuzugehören.

Im gesellschaftlichen Bereich sind wir noch jung. Heute wollen wir viel mehr sein als nur ein Sportclub. Dieses gesellschaftliche Erbe, dieses familiäre Zugehörigkeitsgefühl, entsteht hier in der Gemeinde San Pedro de la Paz gerade erst.

Ein Blick in die Zukunft: Wie soll der Deutsche Sportverein Concepción Ihrer Meinung nach in Erinnerung bleiben, wenn er sein 150-jähriges Bestehen feiert?

Als jener Club, der es uns ermöglicht hat, unvergessliche Erfahrungen zu machen – gemeinsam mit der Familie, mit Freunden und mit den Trainerteams. Beim Gewinnen, beim Verlieren, beim Trainieren. Beim Singen, Tanzen und Lachen.

Er soll jener Ort sein, zu dem ich gerne gehe – ganz gleich, aus welchem Grund.

Die Fragen stellt Silvia Kählert.