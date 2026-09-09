Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen

Am 19. August beging die Medizinische Fakultät Clínica Alemana Universidad del Desarrollo ihr 25-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsfeier. Zahlreiche Wegbegleiter aus den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten kamen mit den heutigen Verantwortlichen sowie Studentinnen und Studenten zusammen, darunter ehemalige Dekane, Alumni, Professoren und Mitarbeiter sowie Vertreter der Clínica Alemana, des Hospital Padre Hurtado und der Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia. Bei der Veranstaltung wurden auch jene Persönlichkeiten gewürdigt, die die Fakultät seit ihren Anfängen begleitet und geprägt haben. In einer Gesprächsrunde unter dem Titel «25 años formando líderes para la salud de Chile» kamen Vertreter verschiedener Generationen zu Wort und blickten auf Erfahrungen aus 25 Jahren medizinischer Ausbildung zurück. Zugleich richtete sich der Blick auf die Zukunft und auf die Frage, wie sich Ausbildung und medizinische Berufe angesichts neuer technologischer und gesellschaftlicher Herausforderungen verändern werden. Ein Video mit Erinnerungen von Absolventen der ersten Jahrgänge und langjährigen Dozenten rundete den Rückblick auf das Jubiläum ab.