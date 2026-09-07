Ein Jahrhundert Freundschaft, Tradition und Gemeinschaft

Von Tomás Thiers

En 1926 se fundó en Santiago una comunidad de estudiantes de habla alemana, unidos por la amistad, la tradición y sus raíces alemanas comunes. Cien años después, la Burschenschaft Andinia sigue defendiendo los mismos valores: Libertas – Veritas – Fraternitas.

Das offizielle Gründungsdatum der Burschenschaft fällt auf den 26. August 1926, doch diesem Tag ging eine sechsjährige Vorgeschichte voraus. Der Ursprung der Burschenschaft liegt im Jahr 1920: Waldemar Jacobsen, Walter Freissenet, Harald Tingelin und Heinrich Abel gründeten den «Akademischen Verein Cheruschia». In diesen ersten Jahren entwickelten sich viele Traditionen, die später zu einer tragenden Säule der Burschenschaft Andinia werden sollten: Wanderungen, Fechten und zahlreiche weitere gemeinsame Aktivitäten. Diese Bräuche zielten darauf ab, eine feste Gemeinschaft unter den deutschsprachigen Studenten zu stiften.

Die drei Gründer Otto Ulrich, Gustav Goecke und Oswald Bierbrach mit Alter Herr Victor Doggenweiler im Jahr 1951

Nach einem Entwicklungsprozess und verschiedenen Veränderungen wurde am 26. August 1926 von den Alten Herren Oswald Bierbrach, Otto Ulrich und Gustav Goecke die «Burschenschaft Germania» gegründet und der Wahlspruch «Libertas – Veritas – Fraternitas» gewählt. Nach einer weiteren Phase der Veränderung nahm die Verbindung am 3. Mai 1931 den Namen Burschenschaft Andinia an – zusammen mit unseren Farben Schwarz-Grün-Gold und der grünen Mütze.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann sich die Burschenschaft Andinia langsam wieder aufzubauen.

Seitdem gab es in der Geschichte der Burschenschaft Andinia Phasen des Wachstums, aber auch Zeiten mit großen Schwierigkeiten. Brände zerstörten wichtige Dokumente und historische Symbole unserer Verbindung. Hinzu kam die internationale Lage, die uns zeitweise zur Einstellung der Aktivitäten zwang.

Zehn Jahre lang (1939 bis 1949) führte die Burschenschaft Andinia ihre Aktivitäten im Verborgenen fort. Doch am 9. September 1949 trafen sich die Alten Herren Otto Schnaidt, Georg Sprenger, Reinhold Wilhelm und Max Müller und fassten den Entschluss, die Verbindung zu reaktivieren. Trotz spärlicher Mittel, ohne aktive Mitglieder und ohne einen eigenen Ort für Treffen wurden die Aktivitäten dank der Unterstützung der Burschenschaft Araucania wieder aufgenommen.

German Schultz, Günter Fromm, Werner von Bischoffhausen, Joachim Scheel, Ladislaus Szalay sowie die Ehrenmitglieder Wilfred Sturmm, Alfred von Reiswitz und Carlos Günther und Albrecht Krämer

In den folgenden Jahrzehnten ging es um den weiteren Aufbau der Verbindung mit einem klaren Ziel vor Augen: ein eigenes Haus zu besitzen. Das erste erworbene Heim befand sich in der Avenida Egaña 190. Aufgrund von Erdbebenschäden mussten wir jedoch umziehen und bezogen unser jetziges Zuhause in der Calle Bustos 2044, das seit 1972 – und somit seit über 50 Jahren – eine zentrale Rolle in unserer Geschichte spielt.

Unsere Geschichte lässt sich jedoch nicht allein anhand von Jahreszahlen, Orten und Ereignissen verstehen. Unsere Kontinuität liegt in den Menschen, die durch ihren Einsatz und ihr Engagement unsere Verbindung über die Jahrzehnte getragen haben.

Christian Torres (vordere Reihe), Javier Yañez, Juan Carlos Klein, Benjamin Fernández, Tomás Leichtle und Octavio Goehring; José Arrau (mittlere Reihe), Juan Manuel Fröhlich, Ricardo Behn, Tomás Thiers, Byron Naif, Sebastián Villagra, Joachim Scheel, Benjamín Fernández und David Olivares; Alfredo Proessel (hintere Reihe), Adrian Riebel, Stefan Fahrenkrog, Clemente Ramos, Vicente Goehring, Daniel Carrasco, Nicolás Gübelin und Christian Reinike

Seit 100 Jahren finden verschiedene Generationen von Studenten in der Andinia-Gemeinschaft einen Ort der Freundschaft und eine Wertevermittlung, die weit über die Studienzeit hinausreicht und ein Leben lang prägt. Durch Versammlungen, Gesang, Kneipen und Kommerse, Diskussionen, Festlichkeiten und gemeinsame Verantwortung haben junge Menschen unterschiedlicher Epochen eine prägende Gemeinschaft erlebt.

Seit jenen Tagen im Santiago des Jahres 1926 hat sich vieles verändert: die Universitäten, die Stadt und die Gesellschaft. Unsere Werte jedoch, die uns durch ein ganzes Jahrhundert Geschichte getragen haben, sind geblieben – und werden auch in Zukunft bestehen bleiben.

Fotos: privat

«Alter Herr – ein Ehrentitel»

¿Qué significa convertirse en «Alter Herr» con apenas 25 años? Carlos Günther explica las responsabilidades y el principio de unión de por vida entre generaciones de la Burschenschaft Andinia.

Dr. Carlos Günther, geboren in Osorno, ist Tierarzt und Unternehmer. Nach einem Aufbaustudium und seiner Promotion in Hannover war er 13 Jahre für Bayer tätig, zuletzt als Geschäftsführer, bevor er sich als Unternehmer selbstständig machte. Er ist Ehrenmitglied der Burschenschaft Andinia.

Was, bitte schön, ist eigentlich ein «Alter Herr»?

Klingt nach Gehstock und Rente, ist aber meistens erst Mitte 20! Ein Alter Herr ist ein Burschenschafter, der sein Studium abgeschlossen hat. Das freie Studentenleben weicht dem Berufsleben – typischerweise im zarten Alter von 24 bis 26 Jahren.

Mit 25 schon «alt»? Wie kommt das denn?

Keine Sorge, da hat niemand Falten gezählt. Der Begriff geht auf eine Tradition des 19. Jahrhunderts zurück und ist ein Ehrentitel. Nach dem Studium wechseln die Mitglieder von der aktiven Zeit in den Kreis der Alten Herren. Dort stehen sie den jüngeren Mitgliedern – den sogenannten Fuxen und Burschen – mit ihrer Erfahrung zur Seite.

Und was hat ein Alter Herr so zu tun?

In der Burschenschaft Andinia gilt das sogenannte Lebensbundprinzip: Einmal dabei, immer dabei – und zwar ein Leben lang. Als Alter Herr übernimmt man verschiedene Aufgaben:

Ratgeber und Traditionsbewahrer: Die Alten Herren unterstützen die aktiven Studenten bei der Organisation und geben das akademische Brauchtum, die Geschichte der Andinia und ihre Prinzipien an die nächste Generation weiter. Zugleich tragen sie dazu bei, deutsch-chilenische Traditionen lebendig zu halten.

Unterstützer und Netzwerker: Wer im Berufsleben steht, zahlt einen Jahresbeitrag. Damit werden unter anderem gemeinsame Veranstaltungen, die Verwaltung und das Verbindungshaus in der Calle Bustos 2044 in Providencia finanziert. Der Austausch zwischen den Generationen schafft zudem ein Netzwerk, das auch im Berufsleben hilfreich sein kann.

Jung bleiben: Der Austausch funktioniert in beide Richtungen. Durch den engen Kontakt mit den jüngeren Generationen bleiben auch die Alten Herren am Puls der Zeit. Und das im Falle der Andinia seit nunmehr 100 Jahren – getreu ihrem Wahlspruch: «Libertas – Veritas – Fraternitas».

«Eine Gemeinschaft, die Generationen verbindet»

Nicolás Gübelin se desempeñó durante los últimos tres años como «Erster Sprecher» de la Burschenschaft Andinia, que actualmente cuenta con 15 miembros activos. En la entrevista habla sobre las tradiciones alemanas, la amistad y el intercambio entre generaciones.

Zur person:

Nicolás Gübelin, 25 Jahre alt, stammt aus Puerto Montt und studiert Rechtswissenschaften an der Universidad Diego Portales in Santiago. Seinen Schulabschluss machte er 2018 an der Deutschen Schule Puerto Montt.

Welchen deutschen Hintergrund hast du?

Seit meiner Kindheit bin ich mit der deutschen Kultur eng verbunden. In meiner Familie waren die Geschichten, die mir mein Vater und meine Großeltern über ihre Vorfahren erzählten, immer präsent. Meine Großmutter sprach noch etwas Deutsch. Sowohl mein Großvater als auch mein Vater spielten Akkordeon und sangen einige Lieder, die sie im sogenannten Launa-Deutsch gelernt hatten. Durch meine Familie entstand vor allem mein Interesse an der deutschen Kultur.

Was hat dich persönlich dazu bewegt, Mitglied dieser Burschenschaft zu werden?

Als ich zum Studium nach Santiago kam, wollte ich gerne Mitglied werden. Ein wichtiger Grund dafür war mein Interesse an der deutschen Kultur.

Außerdem hatte ich in der Burschenschaft Andinia bereits einige Freunde aus der Schulzeit, die schon länger Mitglieder waren. Zudem ist das Heim der Burschenschaft in Providencia gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln an die Universitäten angebunden. Wichtig war für mich auch die Möglichkeit, meine in der Schule erworbenen Deutschkenntnisse zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Was bedeutet es für dich, Mitglied der Burschenschaft Andinia zu sein?

Für mich ist es eine große Ehre, Teil einer Institution zu sein, die seit 100 Jahren besteht und die ich in den vergangenen drei Jahren als Erster Sprecher vertreten durfte.

Es ist beeindruckend, dass seit zehn Jahrzehnten verschiedene Generationen durch gemeinsame Werte miteinander verbunden sind und wir heute Teil derselben Geschichte sind.

Für mich bedeutet es nicht nur, dieses Erbe weiterzuführen, sondern auch Verantwortung dafür zu übernehmen und es an die kommenden Generationen weiterzugeben.

Viele der Werte, die mir meine Großeltern seit meiner Kindheit vermittelt haben, sind auch Teil der Kultur der Burschenschaft Andinia. Das Schöne daran ist, dass diese Tradition nicht ausschließlich an eine deutsche Abstammung gebunden ist. Es gibt Mitglieder, die keine deutschen Vorfahren haben und dennoch eine echte Verbundenheit mit der Sprache, der Kultur und den Traditionen entwickelt haben.

Ich halte es für besonders wertvoll, in Chile einen Teil einer Kultur lebendig zu halten, die hier seit mehr als 180 Jahren präsent ist – und sie zugleich an die kommenden Generationen weiterzugeben.

Welche Tradition ist dir besonders wichtig?

Die Bewahrung der deutschen Sprache und der damit verbundenen Kultur. Praktisch alle von uns sind heute spanischsprachig, und viele haben Deutsch als Fremdsprache gelernt. Trotzdem finden unsere Aktivitäten weiterhin auf Deutsch statt. So wird die Sprache, die wir in der Schule gelernt haben, zu einem Teil unseres Alltags.

Ein wichtiger Bestandteil unserer Burschenschaft sind die regelmäßig auf Deutsch stattfindenden Hauptversammlungen sowie die traditionellen deutschen Studentenlieder.

Die Sprache zu erhalten, ist nicht immer einfach, insbesondere neben dem Studium und den damit verbundenen Verpflichtungen. Deshalb organisieren wir uns frühzeitig, planen unsere Aktivitäten während des Semesters und legen die Vorträge fest, die von den Mitgliedern gehalten werden. So stellen wir sicher, dass Deutsch weiterhin einen festen Platz im Leben der Burschenschaft hat.

Gleichzeitig bedeutet Tradition für mich nicht, alles genauso zu machen wie vor 100 Jahren. Eine Tradition bleibt lebendig, wenn neue Generationen sie sich zu eigen machen, ihr im eigenen Kontext einen Sinn geben und sie weiterentwickeln.

Dabei spielt auch das Zusammenleben eine wichtige Rolle. Wenn man gemeinsam Zeit verbringt und sich in verschiedenen Lebensbereichen kennenlernt, entsteht Vertrauen. Dadurch lassen sich Traditionen auf natürliche Weise lernen, pflegen und weitergeben.

Wie sieht das Verbindungsleben im Alltag eines Studenten tatsächlich aus? Was findest du besonders gut, was ist herausfordernd?

Der Alltag unterscheidet sich nicht wesentlich von dem anderer Studenten. Wir stehen auf und gehen zur Universität. Diejenigen, die an denselben Fakultäten studieren, fahren oft gemeinsam dorthin. Wenn wir ins Heim zurückkommen, gestaltet jeder seinen Alltag selbst. Einige essen gemeinsam oder treffen sich, um sich zu unterhalten und zu entspannen. Andere ziehen sich in ihre Zimmer zurück, um zu lernen oder sich um persönliche Dinge zu kümmern.

Ein wichtiger Aspekt ist für mich, auf ein starkes Netzwerk zählen zu können. Wenn man wegen der Universität gestresst ist, gibt es immer jemanden, mit dem man reden, lachen oder etwas unternehmen kann. Neue Mitglieder erhalten zudem akademische Unterstützung von denjenigen, die in ihrem Studium bereits weiter sind. Auch bei persönlichen Problemen unterstützen wir uns gegenseitig.

Schwieriger wird es, wenn man ein Amt im Vorstand übernimmt und dadurch neben dem Studium zusätzliche Verpflichtungen hat. Man muss lernen, seine Zeit zu organisieren, Verantwortung zu übernehmen, Aufgaben zu teilen und zu delegieren.

Am meisten schätze ich die Freundschaften. Wenn man mit anderen Menschen zusammenlebt, lernt man sie auf eine Weise kennen, die in anderen Bereichen kaum möglich ist. Die Gemeinschaft beschränkt sich zudem nicht auf das eigene Haus. In ganz Chile gibt es mehrere Burschen- und Mädchenschaften. Dadurch entstehen ein Netzwerk und Freundschaften, die oft ein Leben lang bestehen. In der Burschenschaft Andinia habe ich einige meiner besten Freunde kennengelernt.

Auch für meine persönliche Entwicklung war die Burschenschaft Andinia sehr wichtig. Ich habe hier gelernt, Verantwortung und Führungsaufgaben zu übernehmen, vor Publikum zu sprechen sowie Aktivitäten zu organisieren und zu planen. Das sind Erfahrungen, die mir auch in meinem späteren Berufsleben helfen werden.

Welche Rolle spielen ältere Mitglieder?

Für mich ist der Austausch zwischen den Generationen ein grundlegender Bestandteil des Lebens in einer Burschenschaft. Anfangs war es für mich ungewohnt, dass zwischen den Generationen ein so gleichberechtigter Umgang herrscht.

Die Beziehung zu den Alten Herren ist wertvoll, weil wir von Menschen lernen können, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Viele von ihnen stehen seit Jahrzehnten im Berufsleben und können uns Perspektiven vermitteln, die man selbst oft erst mit den Jahren gewinnt. Gleichzeitig geben sie die Geschichte der Burschenschaft Andinia weiter.

Besonders schön finde ich es, wenn ein Alter Herr, der im Ausland lebt, nach Chile zurückkehrt oder einfach vorbeikommt. Oft kennt man sich vorher nicht, hört dann seine Geschichte und erfährt, welche Freundschaften ihn bis heute mit der Burschenschaft Andinia verbinden. Solche Begegnungen zeigen, dass eine Burschenschaft mehr ist als ein Ort, an dem Studenten zusammenleben. Sie ist eine Gemeinschaft, die Generationen miteinander verbindet.