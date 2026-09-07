Blu-Ray-Report – «Königin Christine» von Rouben Mamoulian 

Greta Garbo war Anfang der 1930er Jahre auf dem Höhepunkt ihres Ruhms. Als einer der größten Kassenmagneten Hollywoods rangierte sie damals an fünfter Stelle. Umso überraschender kam ihre Ankündigung, die Karriere in den USA aufgeben und in ihre schwedische Heimat zurückkehren zu wollen. Für ihren Arbeitgeber, das Studio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), war der Gedanke, die blendend schöne und begabte Darstellerin zu verlieren, kaum hinnehmbar. Daher setzte das Studio alles daran, Garbo zum Bleiben zu bewegen. MGM garantierte ihr fortan ein Mindesthonorar von 250.000 US-Dollar pro Film und räumte ihr zudem ein Mitspracherecht bei der Wahl des Regisseurs, der Besetzung und des Drehbuchs ein. Sollte sich eine Produktion verzögern, standen ihr 10.000 US-Dollar Entschädigung pro Tag zu. Darüber hinaus erhielt sie die Erlaubnis, eine eigene Produktionsfirma zu gründen.

Unter diesen Bedingungen willigte Garbo ein, einen Karriereneustart zu wagen. Sie reiste für ein Jahr nach Schweden und kehrte anschließend nach Hollywood zurück, um mit der MGM über ihre nächste Produktion zu verhandeln. Unter verschiedenen Stoffen, die in Augenschein genommen wurden, entschied man sich für einen Lebensabschnitt der Königin Christine von Schweden (1626-1689), und zwar von ihrer Krönung bis zu ihrer frühzeitigen Abdankung.

Die Filmhandlung, die mit den historischen Fakten recht freizügig umgeht, beginnt unmittelbar nach dem Tod von König Gustav II. Adolf, als seine fünfjährige Tochter Christine seine Nachfolgerin wird. Kanzler Oxenstierna (Lewis Stone) kümmert sich einstweilen um die Regierungsgeschäfte und schaut sich, sobald Christine herangewachsen ist, nach einem geeigneten Freier um. Dieser scheint ihr Vetter Karl zu sein, der zudem das Recht hat, Ansprüche auf den Thron zu erheben.

Als die Königin inkognito in Männerkleidung einen Ausflug unternimmt und in einem Gasthaus einkehrt, lernt sie den spanischen Edlen Don Antonio (John Gilbert) kennen, mit dem sie eine Liebesnacht verbringt. Einige Tage danach stellt dieser sich am Hof als spanischer Botschafter vor. Die Wiedersehensfreude weicht rasch einer herben Enttäuschung: Das Verhältnis der protestantischen Königin zu dem katholischen Diplomaten ist ein Ding der Unmöglichkeit – von einer Vermählung kann nicht die Rede sein.

Der Film ist zwar kein Meisterwerk, ist aber mit Sicherheit unter die bedeutendsten Leistungen Greta Garbos einzuordnen. Er wurde hervorragend restauriert. Die Blu-ray hat allerdings streckenweise ein unscharfes und grobkörniges Bild, was am Original liegen mag. Der Ton erklingt dumpf und trocken, ein Charakteristikum jener Anfangszeit des Tonfilms.

Als Bonus ist einzig ein Trailer beigefügt, der Greta Garbos Comeback im nordamerikanischen Filmgeschäft euphorisch bejubelt und mit einer Großaufnahme der Diva endet, über die mit dicken Lettern der Schriftzug «The One and the Only – Garbo!» eingeblendet wird. Der Spot ist denkbar kurz, aber sagt alles über die Beliebtheit der Schauspielerin und die Wertschätzung, die die MGM ihr als Kassenmagnet zollte.

«Queen Christina», USA, 1933 Regie: Rouben Mamoulian Produktion: Walter Wanger Drehbuch: S. N. Behrman, Salka Viertel, Ben Hecht Kamera: William H. Daniels Schnitt: Blanche Sewell Musik: Herbert Stothart Mit Greta Garbo, John Gilbert, Ian Keith, Lewis Stone, Elizabeth Young u. a. Spieldauer: 1 Stunde 39 Minuten

Bild **

Ton *

Darbietung ***

Extras *