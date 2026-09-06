Porträt – Janina Hofer

Leiterin der Schweizer Schule Santiago

«Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung»

Desde Vevey, pasando por Francia y Estados Unidos, Berna, India y Ecuador, hasta llegar a Santiago: Janina Hofer está acostumbrada a los cambios de residencia desde su infancia. Doctora en Ciencias de la Religión y Filosofía, se desempeñó hasta hace poco como vicerrectora de la Escuela Cantonal de Beromünster. Ahora, a sus 40 años, la educadora asume la dirección del Colegio Suizo de Santiago, cumpliendo así un deseo que albergaba desde hacía mucho tiempo.

Geboren wurde Janina Hofer 1986 im Schweizer Vevey am Genfersee. Schon als kleines Kind lernte sie, was es bedeutet, in unterschiedlichen Ländern und Kulturen zu leben. Ihr Vater hatte in Frankreich Theologie studiert und arbeitete später an der französischen Kirche in Washington D. C. Die Familie lebte zunächst in Montpellier, später in den USA, wo sie den Kindergarten in Rockville und anschließend die Deutsche Schule Washington besuchte.

«Als Erstgeborene der Familie machte ich alle Wechsel von Kindesbeinen an mit und lernte früh, mich an neue Menschen, Sprachen und Kulturen anzupassen», erzählt sie. Die Schweizerin spricht neben Schweizerdeutsch und Deutsch auch Englisch, Französisch und Spanisch.

Trotz der vielen Stationen ihres Lebens ist die Antwort auf die Frage nach ihrer Heimat eindeutig: «Die Schweiz – oder besser gesagt Bern – ist meine Heimat. Wenn ich die Aare sehe und die frische Alpenluft rieche, dann fühle ich mich zu Hause.»

Die Zeit im Ausland habe ihr jedoch gezeigt, dass «Heimat weit mehr sein kann als Berge und Seen, sondern Menschen, mit denen man sich verbunden fühlt, und diese findet man überall auf der Welt».

Sie legte 2005 in Thun die Matura ab und studierte anschließend an der Universität Bern Interreligiöse Studien und Philosophie. 2017 promovierte sie in Religionswissenschaft mit Auszeichnung.

Schon während ihres Studiums sammelte sie über fünf Jahre Unterrichtserfahrung als Katechetin in zwei Kirchengemeinden. Später unterrichtete sie unter anderem an der Neuen Mittelschule Bern und am Freien Gymnasium Bern und betreute Praktika angehender Lehrerinnen und Lehrer. «Mir war immer klar, dass Lehren und Lernen mich ein Leben lang begleiten werden – meine Leidenschaft für das Weitergeben von Kompetenzen wurde bereits vor meiner wissenschaftlichen Arbeit entfacht», betont die Schulleiterin.

In dieser Zeit an der Hochschule, 2012 und 2013, unternahm sie eine ganzjährige Reise durch Indien, Südostasien, Australien und Nordamerika. Nach ihrer Promotion führte sie ihr Weg zunächst erneut ins Ausland. 2018 arbeitete sie als freiwillige Lehrerin für die Hilfsorganisation One World in Visakhapatnam in Indien. Anschließend übernahm sie in Macas in Ecuador die pädagogische Leitung und das Fundraising für das Projekt Casa Padre Silvio.

Zurück in der Schweiz war sie von 2019 bis 2020 in der Projektleitung Qualitätsmanagement bei «Dialogue en Route», einem Projekt der Interreligiösen Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz, tätig. 2020 arbeitete sie zudem als wissenschaftliche Assistentin für Religionswissenschaft an der Universität Bern.

Im gleichen Jahr wechselte Janina Hofer an die Kantonsschule Beromünster, wo sie Religionskunde und Ethik sowie Philosophie unterrichtete und Prorektorin, also stellvertretende Rektorin, wurde. Außerdem bildete sie sich weiter für ihre Tätigkeit in der Schulleitung: 2020 absolvierte sie an der Pädagogischen Hochschule Luzern ein Certificate of Advanced Studies in Kooperativer Schulführung, 2023 folgte das Diploma of Advanced Studies für Schulleiterinnen und Schulleiter.

Dass ihr nächster beruflicher Schritt an die Schweizer Schule Santiago führen würde, war kein Zufall. «Es war schon lange mein Traum, an einer Schweizer Schule im Ausland zu arbeiten», sagt sie.

Auf die Frage, was in ihrem bisherigen Berufsleben ihr jetzt bei ihrer neuen Aufgabe als Schulleiterin besonders zugutekommt, stellt sie fest: «Meine Erfahrungen in der Wissenschaft sowie in Führungsfunktionen – sei dies in Vereinen oder in der Arbeitswelt – haben mich stark geprägt. Meine Stärke liegt in der Erarbeitung von Inhalten in der Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten.»

Ihre ersten Eindrücke an der Schweizer Schule sind durchweg positiv. «Ich wurde sehr herzlich empfangen und sehe, dass das CSS als Schweizerschule einen echten Beitrag zur chilenischen Bildungslandschaft leistet», berichtet sie. Aufgefallen ist ihr auch, dass die «Schule ein eingespieltes Team in der Administration und sehr engagierte Lehrpersonen mit einer Leidenschaft für die Schweiz sowie deren Werte in der Bildung hat».

Eine zentrale Aufgabe sieht die neue Schulleiterin darin, zwei Bildungskulturen miteinander zu verbinden: «Die Herausforderungen liegen in der Implementierung eines Schweizer Bildungsverständnisses im Herzen von Chile.»

Sport spielt in Janina Hofers Leben eine wichtige Rolle. Schwimmen, Klettern und Snowboarden gehören zu ihren sportlichen Interessen. Eine Sportart betrieb sie sogar auf höchstem Niveau: 2012 wurde sie Europameisterin im Kickboxen und erreichte den dritten Meistergrad. Was sie daran fasziniert? «Der Kampfsport ist echt, verzeiht keine Fehler und lehrt Demut. Der klare Fokus ist zwingend für den Erfolg in dieser Sportart und so habe ich gelernt, mich auf ein Ziel hin fokussieren zu können.»

Auch in Chile ist Sport längst Teil ihres Alltags. Im Schweizer Club geht sie wöchentlich schwimmen, in Lagunillas stand sie bereits auf dem Snowboard. Und Santiago hat ihr ermöglicht, einen weiteren Wunsch umzusetzen: «Momentan mache ich Pole Sport, was schon lange ein Ziel war und in der Großstadt Santiago nun möglich wurde.»

Zu einem Lebensweg, der sie immer wieder an neue Orte geführt hat, passt auch ihr persönlicher Grundsatz. Janina Hofer zitiert dafür Heraklit: «Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung.»