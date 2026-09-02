Bildung und Begegnung beim Epa-Treffen 2026

Das Treffen der Escuela de Pedagogías en Alemán (Epa) fand am 13. Juni im Club Manquehue statt. Im Mittelpunkt standen der persönliche Austausch, aktuelle Herausforderungen im Bildungsbereich sowie die Stärkung der Zusammenarbeit innerhalb des deutsch-chilenischen Netzwerks. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Claudia Molnár, Leiterin der Epa. Anschließend begrüßten die deutsche Botschafterin in Chile, Susanne Fries-Gaier, und der Rektor der Universidad de Talca, Arcadio Cerda, die Gäste. Die Bildungsministerin María Paz Arzola sprach über die aktuelle Situation des chilenischen Schulsystems und bildungspolitische Herausforderungen. Der ehemalige Botschafter und Minister Jorge Heine widmete sich den weltpolitischen Entwicklungen und der zukünftigen Rolle Deutschlands im europäischen und internationalen Kontext. Julio Órbenes stellte das Unternehmens Nomii und dessen Vermittlungsarbeit von lateinamerikanischen Fachkräften nach Deutschland vor. Vertreter der Deutschen Schule Chillán berichteten über ihre Erfahrungen bei der Positionierung einer deutschen Schule in einer Region, die traditionell weniger stark deutsch geprägt ist und wie das Interesse an der deutschen Sprache gestärkt werden kann. Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Empfang, der Gelegenheit für Gespräche und neue Kontakte bot.

Quelle und Fotos: Epa