HomeGemeinschaftBackfreuden beim Österreicherverein
Gemeinschaft

Backfreuden beim Österreicherverein

152
Von Silvia Kählert

Am 1. August lud der Verein der Österreicher in Chile zum gemeinsamen Plätzchenbacken ein. Bei heißer Schokolade und Glühwein machten sich Groß und Klein mit viel Freude ans Werk. Auf dem Programm standen österreichische Klassiker wie Vanillekipferl, Linzer Augen, Zimtsterne, Kokosbusserl, Rumkugeln und Lebkuchen, die natürlich nicht nur gebacken, sondern anschließend auch gemeinsam verkostet wurden. Das kühle und regnerische Wetter bot dafür die passende Kulisse. So sorgten der Duft frisch gebackener Kekse, das gesellige Beisammensein und die süßen Köstlichkeiten für einen Hauch österreichischer Weihnachtsstimmung.

Anmeldung zum Cóndor-Newsletter

Wir senden Ihnen den regelmäßig erscheinenden Newsletter mit unseren Textempfehlungen zu.

Previous article
Bildung und Begegnung beim Epa-Treffen 2026

Mehr vom Autor

- Werbung -

Mehr Lesen

Load more