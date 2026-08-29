Musikreise des Chors der Ursulinenschule Maipú

Benefizkonzert mit Constanza Dörr

Rund 250 Gäste kamen am 8. August zu einem Benefizkonzert im Club Manquehue, mit dem die «Musikreise 2026» des Chors der Ursulinenschule Maipú nach Deutschland unterstützt wurde. Die Mezzosopranistin Constanza Dörr und der Pianist Alexandros Jusakos präsentierten Robert Schumanns Liederzyklus «Dichterliebe» op. 48. Zuvor trat der Schulchor unter der Leitung von William Child mit Werken unter anderem von Jacob Arcadelt, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Villa-Lobos, Paul McCartney und Violeta Parra auf. Die 2018 von Verónica Tapia von Zerner ins Leben gerufene «Musikreise» ermöglichte bereits fünf Mal jungen Menschen aus Chile und Deutschland musikalische und kulturelle Begegnungen. Vom 30. August bis 13. September reisen die zwölf Schülerinnen des Chors gemeinsam mit vier Betreuern durch Thüringen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Stationen sind Erfurt, Jena, Eisenach, Arnstadt, Zwenkau, Köln und Bonn. Dort stehen Konzerte in Schulen und Kirchen sowie kulturelle Begegnungen und Besuche historischer Stätten auf dem Programm. Das Projekt wird unter anderem von der Deutschen Botschaft, dem chilenischen Kulturministerium, dem Deutsch-Chilenischen Bund, dem DS Chile und dem Club Manquehue unterstützt.

Die zwölf Schülerinnen werden die Musikreise antreten: Monserrat Sepúlveda (vordere Reihe von links), Laura Bocca, Magdalena Vargas, Graciela Lemonao, Catalina Sánchez und Rafaella Recio; Pilar Martínez (hintere Reihe, von links), Florencia Inostroza, Martina Bustamante, Florencia Quintana, Antonia Garrido und Javiera Sandoval mit ihrem Chorleiter William Child

Der Chor mit Schulleiterin Edith Santamaría (Dritte von links), Erich Eichhorn (DS Chile, Mitte), Ángeles Espoz (daneben) und Schwester Mateja Korsic (rechts)