Musikreise des Chors der Ursulinenschule Maipú

Benefizkonzert mit Constanza Dörr
Rund 250 Gäste kamen am 8. August zu einem Benefizkonzert im Club Manquehue, mit dem die «Musikreise 2026» des Chors der Ursulinenschule Maipú nach Deutschland unterstützt wurde. Die Mezzosopranistin Constanza Dörr und der Pianist Alexandros Jusakos präsentierten Robert Schumanns Liederzyklus «Dichterliebe» op. 48. Zuvor trat der Schulchor unter der Leitung von William Child mit Werken unter anderem von Jacob Arcadelt, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Villa-Lobos, Paul McCartney und Violeta Parra auf. Die 2018 von Verónica Tapia von Zerner ins Leben gerufene «Musikreise» ermöglichte bereits fünf Mal jungen Menschen aus Chile und Deutschland musikalische und kulturelle Begegnungen. Vom 30. August bis 13. September reisen die zwölf Schülerinnen des Chors gemeinsam mit vier Betreuern durch Thüringen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Stationen sind Erfurt, Jena, Eisenach, Arnstadt, Zwenkau, Köln und Bonn. Dort stehen Konzerte in Schulen und Kirchen sowie kulturelle Begegnungen und Besuche historischer Stätten auf dem Programm. Das Projekt wird unter anderem von der Deutschen Botschaft, dem chilenischen Kulturministerium, dem Deutsch-Chilenischen Bund, dem DS Chile und dem Club Manquehue unterstützt.